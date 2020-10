Uiteindelijk doet de Surface Go 2 wat hij belooft en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Je zou hem kunnen omschrijven als de meest compacte Windows-laptop die er is die zowel geschikt is voor entertainment als zakelijk gebruik. Het grootste minpunt blijft zijn prijskaartje, zeker in vergelijking met de gebrekkige prestaties die je ervoor terugkrijgt. Als je een Windows-laptop wil voor deze prijs en ultra-compactheid niet je prioriteit is, dan kijk je beter bij de traditionele laptops.

Laptops worden alsmaar kleiner en tegelijk alsmaar sneller, waardoor we probleemloos productief kunnen zijn, waar we ook gaan of staan. De Microsoft Surface Go 2 bewijst dit jaar opnieuw dat het mogelijk is om een volwaardige Windows-laptop te proppen in de vormfactor van een tablet die je overal mee naartoe kan nemen. Je kan hem vergelijken met een light-versie van de Surface Pro-reeks door zijn kleinere formaat, lagere prijs, maar ook zwakkere hardware.

Specs Dit is de Microsoft Surface Go 2 die wij getest hebben: CPU: 1,7GHz Intel Pentium Gold 4425Y (dual-core, 2MB Cache)

Graphics: Intel UHD Graphics 615 (geïntegreerd)

RAM: 8GB RAM

Display: 10,5-inch PixelSense (1.920 x 1.280)

Opslag: 128GB SSD

Aansluitingen: 1x USB-C, combi audiopoort, Surface Connect poort

Connectiviteit: Intel Wi-Fi 5, Bluetooth

Camera: 5MP 1080p Windows Hello frontcamera, 8MP 1080p camera achteraan

Gewicht: 0,55kg

Afmetingen: 245mm x 175mm x 8,3mm

Prijzen

Aangezien Microsoft de Surface Go 2 wederom presenteert als een goedkopere versie van de Pro-modellen, kijken we eerst even naar de prijs en wat je daar voor terug krijgt op papier. De Surface Go 2 heeft een basisprijs van 459 euro, waarvoor je een dual-core Intel Pentium 4425Y-processor krijgt in combinatie met een magere 4GB RAM en 64GB interne opslag.

Ga je een stapje hoger dan krijg je de configuratie die wij getest hebben met dezelfde processor, maar met 8GB RAM en 128GB opslag, voor 629 euro. Je kan ook kiezen voor een Intel Core M3-processor (ook met 8GB RAM en 128GB opslag) en dan betaal je 719 euro óf 829 euro als je het model wilt met LTE zodat je een simkaart kan invoegen voor mobiele data. Aangezien we ervan uitgaan dat je de Surface Go 2 mét de Type Cover wil, mag je bij die bedragen nog eens 129 euro toevoegen.

Wij raden het basismodel met 4GB RAM alvast af, aangezien dit het absolute minimum is om Windows 10 te laten draaien. Je zal in dat geval snel haperingen opmerken bij bepaalde acties. Wij zijn zelf aan de slag gegaan met de configuratie van 629 euro (Intel Pentium 4425Y, 8GB RAM, 128GB opslag) met Type Cover van 129 euro, waardoor het volledige prijskaartje neerkomt op 758 euro. Voor dat geld vinden we makkelijk Windows-laptops met processoren die twee of drie keer sneller zijn. Op papier offer je dus alvast pure kracht op voor deze compacte vormfactor tegenover een traditionele laptop.

Design

Als je de Surface Go 2 naast de originele Surface Go uit 2018 zet, dan zie je waarschijnlijk geen verschil. De afmetingen van beide toestellen zijn hetzelfde met als enige verschil dat het display nu 10,5 inch (1920 x 1280p) is tegenover de 10 inch van het origineel. De aansluitingen zijn ook dit jaar hetzelfde: een audiopoort (zowel voor koptelefoon als microfoon), een USB-C-poort (zonder Thunderbolt) en de unieke oplaadpoort van Microsoft. Het is mogelijk om een tweede display aan te sluiten, maar dan verlies je de enige aansluiting en dit raden we over het algemeen af omdat de Surface Go 2 nog steeds niet de snelste is. Op de bovenste rand vinden we tot slot nog de volumeknop en de aan/uit-knop.

De Surface Go 2 mag dan kleiner zijn dan de Pro-modellen, maar op vlak van behuizing krijg je wel dezelfde premium kwaliteit. De Type Cover zal het display beschermen en de behuizing zelf is erg krasbestendig. Achterop de Surface Go 2 vinden we de iconische kickstand terug zodat je de hybride tablet in een aangename kijkhoek kan zetten en de Type Cover kan je ofwel volledig plat leggen ofwel in een lichte hoek.

Aan de Type Cover zelf is niets veranderd, maar dit zien we eerder als positief punt. Als je een oude Surface Go hebt en wilt upgraden, dan hoef je dus geen nieuwe Type Cover aan te kopen. Een algemene opmerking is dat deze Type Cover voor ons wat krap aanvoelde. Het duurde even voor we gewend waren aan het kleine formaat en in het begin hebben we enkele keer een foute toets ingedrukt. Het typen zelf is nog steeds erg aangenaam en de toetsen zelf geven voldoende feedback.

We beseffen dat een traditionele usb-poort wordt gezien als een stap achteruit, maar toch was het fijn geweest om die hier te zien. Als je bestanden van een usb-stick zou willen overzetten, dan bots je wellicht op een probleem aangezien de meeste sticks geen USB-C-aansluiting hebben.

Benchmarks Dit zijn de scores van de Surface Go 2 in onze benchmarks: 3DMark Sky Diver: 3.050 Fire Strike: 814; Time Spy: 324

Cinebench CPU: 335 points

GeekBench 5: 399 (single-core); 963 (multi-core)

PCMark 10: 1.790 punten

PCMark 10 Battery Life: 7u40min

Batterijduur (TechRadar filmtest): 8u25min

Prestaties en batterij

Wanneer we de Surface Go 2 voor het eerst inschakelden, merkten we dat hij, zoals zijn voorganger, standaard in de Windows 10S modus staat. Dit wil zeggen dat je alleen apps kan installeren vanuit de Windows Store. Die modus kan je gelukkig uitschakelen. Toen we Firefox wilden installeren vanuit de Edge-browser, verscheen de pop-up dat we ofwel de app uit de Windows Store moesten halen ofwel de S-modus moesten uitschakelen. Zo gezegd, zo gedaan en eens we die modus hadden uitgeschakeld, werkte de kleine Surface Go 2 zoals elke andere Windows-laptop.

Het display mag dan wel iets groter zijn, maar het blijft nog steeds een display op tabletformaat. Voor ons is dit formaat alleszins te klein om hem te gebruiken als vervanging van de laptop die we dagelijks gebruiken. We zien de Surface Go 2 daarom nog steeds als aanvulling op een “vaste” pc voor mensen die vaak onderweg zijn. Zaken zoals twee vensters naast elkaar openen, zijn hier bijvoorbeeld lastig omdat de tekst in beeld dan amper leesbaar is tenzij je inzoomt.

Ook bij de batterijduur wordt duidelijk dat dit een toestel is voor mensen die vaak onderweg zijn. Bij gemiddeld gebruik konden we gemiddeld zo’n zes à zeven uur verder op een enkele lading. Een volledige werkdag lukte helaas niet maar het blijft wel indrukwekkend voor een toestel van dit formaat. Als je gaat voor intensievere taken, dan zal je merken dat de batterij het moeilijker krijgt. Games die je op een tablet zou spelen zoals Hearthstone werken ook prima op de Surface Go 2, maar zorgen ervoor dat de totale batterijduur al gauw afneemt van zeven uur naar een kleine vijf uur. We zijn wel tevreden over het feit dat de batterij niet sterk afneemt in slaapstand, want dat blijft een algemeen probleem bij Windows-laptops.

Een aspect waar de Surface Go 2 wel een stapje voor heeft op de gemiddelde Windows-laptop is de webcam. Vooraan vinden we een 5MP-camera met infraroodsensoren voor Windows Hello gezichtsherkenning en achteraan een 8MP-camera (die we eerlijk gezegd niet hebben gebruikt). Een andere upgrade tegenover zijn voorganger is dat de Surface Go 2 vooraan dubbele microfoons heeft. In combinatie met de 5MP-webcam krijg je dus een bovengemiddelde video- en geluidskwaliteit bij videogesprekken. Ook achtergronden in Microsoft Teams zullen bijvoorbeeld erg nauwkeurig weergegeven worden langs de contouren van je gezicht.

Qua pure prestaties loopt de Surface Go 2 daarentegen achter op laptops in dezelfde prijsklasse. Voor simpele zaken zoals tekstverwerking is hij prima, maar van zodra je een grafische taak wil uitvoeren, merk je de beperkingen van de processor. Zelfs bij simpele zaken zoals websites bezoeken via Firefox merkten we dat alles redelijk traag werd ingeladen en dat we soms even moesten wachten tot onze tekst op het beeld verscheen. Toen we wat gingen tekenen met de Surface Pen, merkten we ook daar dat niet alles even vlot verliep. Een snelheidsmonster is de Surface Go 2 dus niet, maar daar is hij ook niet voor gemaakt.

Eindoordeel

Uiteindelijk doet de Surface Go 2 wat hij belooft en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Je zou hem kunnen omschrijven als de meest compacte Windows-laptop die er is die zowel geschikt is voor entertainment als zakelijk gebruik. Het grootste minpunt blijft zijn prijskaartje, zeker in vergelijking met de gebrekkige prestaties die je ervoor terugkrijgt.

Als je een Windows-laptop wil voor deze prijs en ultra-compactheid niet je prioriteit is, dan kijk je beter bij de traditionele laptops. Zoek je daarentegen een toestel waarmee je onderweg nog wat werk gedaan kan krijgen zonder je zorgen te maken over gewicht of batterijduur, dan kunnen we de Surface Go 2 wel aanbevelen. De toevoeging van dubbele microfoons en de sterke webcam met extra sensoren zijn tot slot een extra groot pluspunt nu videogesprekken alsmaar belangrijker zijn geworden.