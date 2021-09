'Surface Pro 8 krijgt 120Hz display en verwisselbare SSD's'

Microsoft houdt op 22 september een Surface-evenement. We vermoeden dat het bedrijf dan de nieuwe Surface Duo 2 onthult. Een nieuw leak suggereert dat we ook een nieuwe laptop uit de Pro-reeks zien verschijnen.

Twitteraar @Shadow_Leak deelt een afbeelding waarop een vermoedelijke vermelding van de Microsoft Surface Pro 8 te zien is. Er staan enkele nieuwe specificaties bij die mogelijk in de nieuwe high-end Surface verschijnen.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅- Intel's 11th-generation Core processor- 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen- Windows 11- Dual Thunderbolt Interfaces- Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dgSeptember 19, 2021 See more

Een van de belangrijkste functies in dit leak is de komst van een beeldverversing van 120Hz in het 13 inch display. Het zou de eerste keer zijn dat we dit soort snelheden te zien krijgen op een Surface. Het zou daarnaast hetzelfde scherm met smalle randen van de Pro X krijgen.

Als we het gerucht mogen geloven, krijgt de Pro 8 ook verwisselbare SSD's, dubbele Thunderbolt-poorten, 11de generatie Intel-processoren en natuurlijk Windows 11.

De kans bestaat ook hier dat het om een bewerkte afbeelding gaat. Een andere Twitter-gebruiker stelt dat het toestel in de afbeelding niet meer is dan de Surface Pro X uit 2019. Het is natuurlijk lastig om dit te bevestigen, aangezien we niet weten in welke mate de Surface Pro 8 zal afwijken van zijn voorganger, zeker als zijn design met dezelfde smalle randen komt.

Hoe dan ook moeten we dit nieuws nog met een korrel zout nemen. We hopen op 22 september rond 17:00 uur lokale tijd meer te leren over de nieuwe vlaggenschepen van Microsoft.