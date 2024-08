Samsung Galaxy Tab S10-serie duikt op in gelekte marketingbeelden

Samsung heeft dit jaar al heel wat producten gelanceerd. Niet zo lang geleden zagen we nog de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Samsung Galaxy Z Flip 6. Het lijkt erop dat het bedrijf nog een aantal lanceringen in petto heeft. De Samsung Galaxy Tab S10-serie blijft terugkeren in lekken en geruchten, en nu zien we schijnbaar officiële marketingafbeeldingen van de tablets.

Android Headlines heeft afbeeldingen gedeeld van zowel de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra als de Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Die eerste is al vaker opgedoken, terwijl het relatief stil blijft rond de Plus-versie.

Er is hier geen sprake van een standaard Samsung Galaxy Tab S10, waarbij zowel Android Headlines als enkele eerdere lekken aangeven dat er deze keer alleen Plus- en Ultra-varianten zullen zijn. Qua naamgeving kan dit wel verwarrend worden tegenover de andere productreeksen van Samsung.

Image 1 of 3 Render van de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (Image credit: Android Headlines) Render van de Samsung Galaxy Tab S10 Plus (Image credit: Android Headlines) Render van de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (Image credit: Android Headlines)

In ieder geval kunnen we aan de hand van deze afbeeldingen zien dat deze aankomende tablets veel op hun voorgangers lijken, inclusief de twee camera's aan de achterkant en de notch op de Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Twee kleurenopties

De Galaxy Tab S10 Plus is afgebeeld in het zilver, terwijl de Ultra is afgebeeld in het grafiet. Android Headlines speculeert dat dit de enige twee kleuren zullen zijn voor beide modellen, aangezien de Samsung Galaxy Tab S9-serie ook slechts in twee kleuren werd verkocht. Grafiet was hier eveneens een optie en de nieuwe zilveren kleur zou de huidige beige varianten vervangen.

Er is niet veel anders af te leiden uit deze afbeeldingen dan het feit dat ze er officieel uitzien. Als Samsung al officieel beeldmateriaal heeft, dan zou dat kunnen suggereren dat deze tablets vrij snel gelanceerd zullen worden. Tot nu toe wijzen de geruchten op een releasedatum in oktober, waardoor deze tablets mogelijk naast de Samsung Galaxy S24 FE zullen verschijnen.