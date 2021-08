AirPods Pro-bèta teaset meer iOS 15-functies

De laatste bèta-versie van de Apple AirPods Pro-firmware toont de komst van enkele nieuwe functies in iOS 15. Zodra de update verschijnt, wat waarschijnlijk in september naast de iPhone 13-reeks zal zijn, zullen AirPods Pro-gebruikers een reeks nieuwe functies krijgen. Eentje daarvan is Conversation Boost, wat mensen met een gehoorbeperking kan helpen.

Conversation Boost werkt als een omgekeerde geluidsonderdrukking. De functie maakt gebruik van de microfoons in de AirPods door de volumes van gesprekken omhoog te drijven voor mensen met milde gehoorklachten.

Bovendien stellen eerdere updates van de bèta-firmware van iOS 15 dat de AirPods Pro ondersteuning zullen bieden voor verbeteringen aan de audio van FaceTime. Dit bevat functies die het omgevingsgeluid verminderen en Spatial Audio leveren, waardoor gesprekken helderder klinken. Spatial Audio is de eigen 3D-audiotechnologie van Apple en zou ervoor moeten zorgen dat gesprekken via FaceTime meer aanvoelen als echte gesprekken.

Voorlopig is de functie enkel beschikbaar voor ontwikkelaars die deel uitmaken van de AirPods Pro-ontwikkelaarsbèta. We zullen dus nog even moeten wachten alvorens we er zelf mee aan de slag kunnen. We verwachten wel dat iOS 15 in september vrijkomt, dus het wachten duurt niet zo lang meer.

Download niet zomaar de ontwikkelaarsbèta voor de Airpods Pro

Om de laatste bèta-firmware officieel te kunnen downloaden, moet je je inschrijven voor een ontwikkelaarsaccount en dan naar de Apple Developer-website surfen op jouw iPhone. Daarmee kan je de update voor jouw AirPods Pro downloaden.

Dit houdt in dat de meesten onder ons nog even moeten wachten tot de officiële lancering van iOS 15. Dat is niet noodzakelijk iets slechts. Ontwikkelaarsbèta's zijn doorgaans veel minder stabiel dan publieke bèta's en kunnen voor problemen zorgen die zwaarder wegen dan de nieuwe functies waar je mogelijk mee aan de slag kan.

Bovendien kan je de bèta-firmware na de installatie niet terugschakelen naar een officiële versie. Dat houdt dus in dat je vastzit aan alle eventuele bèta-bugs tot aan de publieke release van iOS 15. Daarnaast raden we je niet aan om op zoek te gaan naar manieren waarop je al deze restricties kunt omzeilen. Gebruikers die zonder autorisatie werken, kunnen hun smartphone onbruikbaar maken en het toestel daardoor buiten de garantie plaatsen.

Zoals we reeds aanhaalden, verwachten we dat iOS 15 in september wordt vrijgegeven. Dat duurt niet zo lang meer, maar we zijn al wel heel benieuwd naar de verbeteringen die we op onze AirPods Pro krijgen.