iOS 15-bèta verwijdert mogelijk groene vlekken van iPhone-foto's

Heb je soms last van groene vlekken op foto's die je met jouw iPhone neemt? De recent vrijgegeven bèta 4 voor iOS 15 lost dit probleem volgens een bericht van 9to5Mac mogelijk op met wat nabewerkingen.

Reddit-gebruiker u/Doubleluckstur plaatste twee beelden naast elkaar. Het eerste was een verwerkte foto en de tweede bestond uit de ruwe versie met een kleine groene schittering aan de linkerkant (die goed verborgen kan zitten onder de knoppen in de browser).

Camera-app Halide keert de volgorde van de afbeeldingen om in een bericht op Twitter, wat het geheel iets overzichtelijker maakt.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxtAugust 4, 2021 See more

Naast Reddit merkte ook The Verge het bestaan van deze functie op in de laatste bèta-versie van iOS 15. Je zal de vlekken nog steeds in de zoeker zien, maar na het nemen van de foto zouden ze moeten verdwijnen.

Zowel de foto's op Reddit als het onderzoek van The Verge tonen aan dat deze vlekken verschijnen bij het nemen van foto's van de zon. Uit de reactie van Reddit-gebruiker -DementedAvenger- blijkt dat het ook in andere omstandigheden kan voorvallen.

Deze Redditor plaatste ook een afbeelding online waaruit bleek dat zijn iPhone geen groene vlekken verwijderde bij afbeeldingen die binnen werden gemaakt. Dat bleek ook uit onze eigen tests. Schitteringen van de zon blijken dus eenvoudiger weg te werken dan die van belichting in kamers.

Niet alle iPhones die op de nieuwste iOS 15-bèta draaien zullen echter dit voordeel krijgen. Het viel enkele Reddit-gebruikers op dat de iPhone XS en nieuwere smartphones de enige waren die hun groene vlekken zagen verdwijnen. Dat kan mogelijk te maken hebben met de A12 Bionic en nieuwere chipsets die de vlekken verwijderen.

Verborgen functies van iOS 15 bèta 4

Zodra de publieke bèta van iOS 15 werd vrijgegeven, waren veel van de nieuwe functies van het nieuwe besturingssysteem heel duidelijk. Net als bij de ontwikkelaarsbèta's komen de publieke bèta's in genummerde updates, waarbij er bij elke iteratie nieuwe functies bijkomen.

Het is dus weinig verrassend dat de huidige iOS 15-bèta nieuwe functies toevoegt, waaronder enkele onaangekondigde features zoals het verwijderen van groene schitteringen. Wat we wel gek vinden, is dat we niet wisten dat het eraan zat te komen. Apple teasede op de WWDC in juni van 2021 veel verbeteringen en nieuwigheden in de update, maar sprak niet over specifieke verbeteringen op vlak van de camera.

Wil je de iOS 15-bèta zelf installeren? We leggen je hier uit hoe je dit doet.