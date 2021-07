iOS 15 verwijdert enkele Siri-functies van derde partijen

Met de komst van iOS 15 wordt Siri slimmer en zal ze over allerlei nieuwe trucjes beschikken. Om onbekende redenen zal Apple tevens snoeien in de capaciteiten van de stemassistent.

Er komt voornamelijk een daling in het aantal apps van derde partijen die geïntegreerd zijn met Siri. Enkele daarvan zijn het opvragen van een Uber, besturingen in je auto en to-do-lijsten. De daling in het aantal beschikbare commando's, die eerst door MacRumors werd opgemerkt, geldt ook voor de aankomende iPadOS 15, macOS Monterey en watchOS 8 besturingssystemen die allemaal later dit jaar verschijnen.

Een van de meest opvallende verwijderingen is de mogelijkheid om met Siri een Uber te bestellen. Bij de aankondiging van de integratie van derde partij-apps met Siri haalde Apple dit zelf aan als een indrukwekkende nieuwe functie. Andere weglatingen bevatten CarPlay-categorieën, betalingen, lijsten en VoIP-gesprekken. Apple stelde wel dat Maps de ondersteuning van apps van derden bleef verderzetten.

Je zal dus bij iOS 15 niet meer in staat zijn om de radio en temperatuur van je wagen te bedienen. Je hebt ook niet meer de mogelijkheid om rekeningen te betalen en geld tussen rekeningen over te zetten. Je zal nog wel taken kunnen maken in to-do apps van externe partijen, maar je zal niet meer de kans hebben om dingen toe te voegen, lijsten te maken of taken te verwijderen.

Zware strijd van Siri

De zet van Apple is toch wat vreemd te noemen. Siri moet juist meer functies krijgen in plaats van minder, en zeker in dit soort gevallen.

Apple onthulde in 2016 de integratie van apps van derden. Het bedrijf beloofde toen dan "in iOS 10 Siri tot veel meer in staat zou zijn". Apple haalde tijdens de WWDC 2016 keynote nog de mogelijkheid om een Uber te bestellen aan als een innovatieve toevoeging aan de capaciteiten van de software.

In de wereld van de stemassistenten is de concurrentie echter heel groot, met de aanwezigheid van Google Assistant en Amazon Alexa. Apple zet hard in op de privacy van zijn gebruikers, maar dat zorgt er tevens voor dat het minder data kan verwerken om de software van Siri bij te werken.

De kans is groot dat Apple zelf een alternatief aanbiedt voor alles dat het met iOS 15 laat vallen. Het bedrijf kennende zullen we gewoon nog even moeten wachten tot wat dat juist is.

Apple behoudt nog wel steeds Siri Shortcuts waarmee je jouw eigen extensies kan maken voor de stemassistent. Deze Shortcuts vragen echter wel wat technische kennis, dus in tegenstelling tot de andere diensten van Apple zal niet iedereen er zomaar mee aan de slag kunnen.

Hieronder kan je de volledige lijst met alle 22 commando's van apps van derden terugvinden die Apple niet langer zal ondersteunen met iOS 15:

CarPlay

Kies audiobron

Stel klimaatinstellingen in

Zet ontdooier aan

Stel stoelinstellingen in

Sla profiel op in auto

Stel profiel in bij auto

Kies radiostation

Lijsten en notities

Voeg toe aan notitie

Maak takenlijst

Verwijder taak

Betalingen

Betaal een rekening

Zoek rekening

Verstuur geld tussen accounts

Foto's

Zoek naar foto's

Start het afspelen van foto's

Bestellen van een rit

Toon ritopties

Boek een rit

Krijg status van een rit

Annuleer rit

Stuur feedback van de rit

Visuele codes

Krijg visuele code

VoIP gesprekken

Zoek gespreksgeschiedenis

Wanneer komt iOS 15?

Apple onthult doorgaans zijn nieuwe software-updates in september rond de lancering van de nieuwe iPhones. We verwachten dat de iPhone 13 dit jaar weer in september verschijnt, samen met zijn nieuwe besturingssysteem.

Ondertussen kan je de publieke bèta van iOS 15 zelf testen als je het niet erg vindt om zonder de bovenvermelde functies te zitten.