"Is de nieuwe Google Home Speaker onderweg?": Nest Mini- en Nest Audio-speakers verdwijnen ineens uit de Google Store

De langverwachte Google Home Speaker lijkt nu steeds dichterbij te komen. Een nieuwe hint naar een aankomende lancering is de beperkte beschikbaarheid van Google's oudere speakers.

Ten eerste zijn Google's Nest Mini- en Nest Audio-speakers nu van de Google Store verdwenen. De speakers zijn niet meer op de grote overzichtspagina's te vinden en als je ze specifiek opzoekt, krijg je een optie te zien om een melding te krijgen (via de mail) als ze beschikbaar zijn.

Daarnaast zien we op de pagina voor de Nest Audio ook het volgende bericht staan: "Google Home-Speaker vanaf het Voorjaar van 2026 beschikbaar".

Latest Videos From Watch full video here:

Buiten de Google Store zien we ook bij andere retailers geen voorraad meer van (nieuwe) Nest-speakers.

Komen de Nest Mini en Nest Audio nog terug?

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Het is geen complete verrassing dat Google mogelijk de verkoop van zijn bestaande slimme speakers heeft stopgezet terwijl het zich voorbereidt op de lancering van een nieuwe slimme speaker, maar het is nog niet duidelijk of de Nest Mini of Nest Audio ooit nog terug in de verkoop gaan nadat de Google Home Speaker is gelanceerd.

Aangezien Google vrij veel tijd heeft gestoken in het uitrollen van Gemini-tools naar de Nest Mini en Nest Audio, zou het niet heel logisch zijn als de productie en verkoop van die modellen nu volledig gestopt wordt. Aangezien we in de Nederlandse Google Store ook een optie te zien krijgen om dus een melding te krijgen wanneer ze weer beschikbaar zijn, zou het kunnen dat dit dus maar tijdelijk is.

De Nest Mini- en Nest Audio-speakers zijn al jaren belangrijke onderdelen van Google's line-up van smarthome-producten, maar nu lijkt het er dus op dat het bedrijf op het punt staat om de nieuwe Google Home Speaker als hun opvolger te introduceren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De nieuwe Google Home Speaker was vorig jaar voor het eerst te zien tijdens het Made by Google-event. Vervolgens werd de speaker officieel aangekondigd in oktober 2025. De lancering stond eigenlijk gepland voor de lente van 2026.

De lente is bijna voorbij en er is nog steeds geen nieuwe speaker uitgebracht. De retailer Best Buy Canada heeft al een productpagina voor het apparaat gedeeld. Die pagina suggereert dat de speaker op 25 juni uitkomt. Dit is nog niet bevestigd door Google, maar het lijkt er dus in ieder geval wel op dat de nieuwe slimme speaker onderweg is en vrij snel moet verschijnen.