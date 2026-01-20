Philips Hue Bridge (Pro) ontvangt belangrijke update: dit is er nieuw

Als je een Philips Hue Bridge of een Philips Hue Bridge Pro hebt, houd dan de software in de gaten. Er is namelijk een belangrijke update onderweg voor beide versies van de Bridge. Zoals gespot door Notebookcheck, wordt in de opmerkingen bij de updates naar versie 1975104000 (Hue Bridge v2) en versie 2071193000 (Hue Bridge Pro) vermeld dat automatiseringen worden weergegeven binnen de menu's van de kamers en zones die ze aansturen.

Als je de Philips Hue-app op je telefoon opent, zie je een apart tabblad Automations waar ze allemaal worden weergegeven: timers voor het opstaan en slapengaan, bewegingssensoren, vooraf ingestelde kleurcycli, enzovoort. Deze automatiseringen zijn de reden waarom Philips Hue-verlichting zo succesvol is.

Het lijkt erop dat deze automatiseringen in de nabije toekomst ook zullen verschijnen in dezelfde menu's waarin je toegang hebt tot de kamers en zones die je hebt aangemaakt, waardoor je in één oogopslag veel gemakkelijker kunt zien wat de automatiseringen per ruimte zijn.

De nieuwste Bridge-update activeert deze nieuwe automatiseringen nog niet meteen. Dit gebeurt blijkbaar “in de komende weken”. Naast deze voorbereidingen staat in de opmerkingen van de update dat er verschillende kleine wijzigingen achter de schermen zijn doorgevoerd waardoor de Bridges beter werken. Verwacht dus snellere reacties en minder problemen.

Hoewel het niet in deze update wordt vermeld, wachten we ook op de SpatialAware-functie, die op CES 2026 is aangekondigd en exclusief is voor de Hue Bridge Pro. Wanneer je scènes in een kamer instelt, past het de verlichting van elke lamp aan op basis van de positie ervan. Bij Savanna Sunset zal je bijvoorbeeld merken dat de lampen op een tafel of de vloer een donkerdere, oranje gloed krijgen, zoals de zon die wegzakt aan de horizon.

Je kunt Hue Bridge-updates ten slotte beheren door in de app op Instellingen te tikken en vervolgens Software-update te kiezen. Om het jezelf gemakkelijk te maken, schakel je de automatische updates in. Dit betekent dat je Philips Hue-apparaten zichzelf updaten, zonder dat jij iets hoeft te doen.