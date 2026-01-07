Je Philips Hue-lampen ontvangen een gratis update voor verbeterde lichtscènes... op één voorwaarde

Je Philips Hue-lampen krijgen een gratis update waardoor je lichtscènes er logischer zullen uitzien. Dit wordt mogelijk dankzij een functie genaamd Hue SpatialAware, die kijkt naar de positie van de verschillende lampen in een ruimte en op basis daarvan een lichtscène optimaliseert.

Iedereen met Philips Hue-lampen is wel bekend met de lichtscènes. Er zijn talloze scènes in de app waarmee verschillende lampen een bepaalde kleurtint krijgen. Een van de populairste lichtscènes heet "Savanne" en dit geeft al je lampen verschillende gele, oranje, goudgele, warme tinten. Een lichtscène heeft momenteel echter een soort standaardrecept dat altijd toegepast wordt op alle geselecteerde lampen en dat ziet er soms rommelig uit.

Dit is waar Hue SpatialAware van pas komt. Met behulp van de camera van je smartphone geef je aan waar elke lamp zich precies bevindt. Ik heb een demo hiervan gezien en het scannen van elke lamp verliep hier vrij soepel. Of je nu een spot in het plafond of tafellamp scant, het duurt slechts enkele seconden per lichtpunt. De zonsondergangscène (Savanne) was een goed voorbeeld, waarbij de lampen op de tafel in het midden van de ruimte een diepere oranje gloed kregen (zoals de zon zelf), terwijl de lampen in het plafond een wat lichtere tint kregen.

De "Mountain Breeze" scène voor (links) en na (rechts) het toepassen van Hue SpatialAware. (Image credit: Signify)

Hue SpatialAware is nog niet beschikbaar voor alle lichtscènes in de app. Eerst zijn de populairste scènes aan de beurt, waaronder Savanne, Lake Placid en Mountain Breeze. Signify, het bedrijf dat de Hue-lampen ontwikkelt, geeft ook aan dat de effecten van Hue SpatialAware het duidelijkste zijn bij lichtscènes die op de natuur geïnspireerd zijn.

Alles wat je nodig hebt om Hue SpatialAware te gebruiken, zijn verschillende Hue-lampen en de nieuwe Bridge Pro, die in september 2025 is gelanceerd. Dat laatste is cruciaal, want de gewone Hue Bridge ondersteunt Hue SpatialAware niet en zal dat ook nooit ondersteunen. Daarnaast zei een expert van Signify dat de resultaten van SpatialAware het beste zijn als je lampen op verschillende niveaus hebt. Als je bijvoorbeeld alleen plafondlampen hebt en geen vloer- of tafellampen, zal de impact kleiner zijn.

Andere nieuwigheden

Een functie die reeds was aangekondigd en nu ook wordt uitgerold, is de mogelijkheid om meerdere originele Hue Bridges tegelijkertijd over te zetten naar één Bridge Pro.

Daarnaast krijgt de Philips Hue AI-assistent een update waarmee je met eenvoudige spraakopdrachten routines en dergelijke kan creëren. Leuk nieuws voor ons is dat de assistent ook in het Nederlands beschikbaar zal zijn, evenals in het Spaans en Duits.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Ten slotte kunnen Apple Home-gebruikers hun Hue Secure-producten, zoals de beveiligingscamera en videodeurbel, nu integreren in het smarthomeplatform van Apple. Zo is er ondersteuning voor live streams op Apple TV's en meldingen in real-time in de Apple Home-app.