Ring onthult vijf videodeurbellen van 79,99 euro tot 499,99 euro

Ring introduceert vandaag een upgrade van zijn portfolio met de introductie van de allereerste 2K- en 4K-videodeurbellen op batterij. Naast verbeterde beeldkwaliteit en flexibele installatiemogelijkheden, introduceert het bedrijf ook een nieuwe Spotlight Cam Pro met 4K-resolutie. Hiermee wordt video met hoge resolutie toegankelijk binnen het gehele assortiment.

Verbeterde beeldkwaliteit in 4K

De Battery Video Doorbell Pro (2de generatie) is de meest geavanceerde deurbel op batterijen van Ring tot nu toe. De camera beschikt over Retinal 4K-video en een verbeterde zoom tot 10x, zodat activiteiten bij de voordeur, pakketjes en andere details dag en nacht duidelijker worden vastgelegd. Dankzij een volledig opnieuw ontworpen interne architectuur bevat de deurbel de snelst oplaadbare batterij van Ring, wat essentieel is voor het ondersteunen van de hoge resolutie en geavanceerde functies. De deurbel kan vrijwel overal worden geïnstalleerd zonder dat er nieuwe bedrading nodig is.

Voor gebruikers die de voorkeur geven aan een bedrade verbinding introduceert Ring de Wired Video Doorbell Elite. Deze high-end deurbel biedt eveneens 4K Retinal-video, 10x zoom en kleurenbeeld bij weinig licht. Hiernaast biedt het ondersteuning voor native Power over Ethernet (PoE), wat zorgt voor een betrouwbare en continue verbinding.

Het artikel gaat hieronder verder.

Zonneaccessoires voor onafgebroken stroom

Ring introduceert ook nieuwe zonneaccessoires, speciaal ontworpen om de batterijduur te verlengen en flexibelere installatie opties te bieden voor deurbellen op batterij. De zonnelader kan rechtstreeks in het montageontwerp worden geïntegreerd, waardoor de deurbel boven op de oplader wordt gemonteerd. Deze accessoires ondersteunen de Battery Video Doorbell Pro (2de generatie), de Battery Video Doorbell Plus (2de generatie) en de Battery Video Doorbell (2de generatie).

2K-resolutie voor elke voordeur

Naast de 4K-deurbellen introduceert Ring ook drie nieuwe Retinal 2K-deurbellen:

De Battery Video Doorbell Plus (2de generatie): Voorzien van een verwisselbare batterij, voor sneller en gemakkelijker laden.

De Battery Video Doorbell (2de generatie): Een oplaadbaar instapmodel met 2K-video, 6x zoom en een vernieuwd, strak ontwerp.

De Wired Video Doorbell (2de generatie) Specifiek ontworpen voor woningen met bestaande deurbelbedrading.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe line-up is vanaf vandaag te bestellen als pre-order en wordt in de komende weken beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht met de prijzen.

Ring Battery Video Doorbell Pro (2de generatie): 249,99 euro

Ring Battery Video Doorbell Plus (2de generatie): 179,99 euro

Ring Battery Video Doorbell (2de generatie): 99,99 euro

Ring Wired Video Doorbell (2de generatie): 79,99 euro

Ring Wired Video Doorbell Elite: 499,99 euro

Ring Spotlight Cam Pro: 249,99 euro

Ring Solar Charger: 49,99 euro