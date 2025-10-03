Arlo onthult goedkope beveiligingscamera's met AI-functies

Arlo heeft de Essential 3-cameraserie onthuld die al meteen in de winkelrekken ligt. De nieuwe Essential 3-serie plaatst Arlo’s AI-gestuurde Early Warning System centraal in de woning. Door geavanceerde detectie, herkenning en proactieve waarschuwingen te combineren, helpt het systeem huishoudens om dreigingen vroegtijdig te signaleren en stelt het gebruikers in staat om direct actie te ondernemen. Met Essential 3 breidt Arlo zijn portfolio uit met nieuwe cameratypes, waaronder Pan Tilt Zoom (PTZ), een primeur voor Arlo, die gezinnen slimmere en flexibelere bescherming biedt, zonder blinde vlekken binnen of buiten het huis.

Slimmere bescherming met Arlo’s Early Warning System

Het Early Warning System van Arlo wordt aangedreven door Secure AI, dat real-time intelligentie levert om gebruikers te helpen potentiële risico’s te identificeren en gebruikers tijdig te waarschuwen. Het gaat veel verder dan standaard meldingen bij beweging of personen. Arlo’s AI kan:

Bekende personen en voertuigen herkennen

Dieren en pakketten detecteren

Waarschuwen voor brand door vlammen te herkennen

Getraind worden voor specifieke situaties, zoals een openstaande garagedeur of een licht dat aan blijft staan

Meldingen geven die onderscheid maken tussen echte dreigingen en alledaagse activiteiten

Bovendien biedt Arlo met Europese cloudhosting en strikte privacybescherming huishoudens de zekerheid dat hun gegevens veilig blijven en voldoen aan de lokale regelgeving.

Essential 3 Outdoor Pan Tilt Zoom (PTZ)

Arlo’s eerste PTZ-camera biedt volledige 360°-rotatie en een indrukwekkende kijkhoek van 130° – aanzienlijk ruimer dan bij veel andere merken. De camera is verkrijgbaar in HD- of 2K-resolutie, waardoor er geen blinde vlekken rond de woning zijn. Dankzij auto-tracking volgt de camera automatisch elke beweging en legt hij alle details vast.

Essential 3 Indoor PTZ

Door een privacy-first ontwerp te combineren met volledige 360°-dekking binnenshuis, maakt de Indoor PTZ in HD of 2K het eenvoudig om activiteiten in een ruimte te volgen en weg te draaien wanneer het systeem is uitgeschakeld. Perfect voor gezinnen die gemoedsrust willen, zonder in te leveren op privacy.

Essential 3 Outdoor

Weerbestendig, draadloos en eenvoudig te installeren: de Essential 3 Outdoor legt elk detail vast in scherpe HD- of 2K-resolutie, zowel overdag als ‘s nachts. Met een ingebouwde spotlight en sirene kan de camera niet alleen indringers afschrikken, maar ze ook in volle kleur vastleggen.

Essential 3 Outdoor XL

Voor wie extra lange batterijduur nodig heeft, biedt de Outdoor XL tot wel 4 keer meer gebruikstijd tussen laadbeurten. Tegelijkertijd levert dit model dezelfde geavanceerde detectie- en afschrikfuncties als de standaard Essential 3 Outdoor-camera.

Essential 3 Indoor

Compact en discreet: de Essential 3 Indoor is ideaal om een oogje in het zeil te houden bij kinderen, huisdieren of oudere familieleden, maar ook om dreigingen tijdig te signaleren. De camera beschikt over uitstekende privacyfuncties, waaronder een automatische privacylens die zowel handmatig als via de app kan worden gesloten. Zo hebben gebruikers altijd de regie over wanneer de camera actief is.