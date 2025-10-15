Strava doorbreekt stilte te midden van rechtszaak tegen Garmin: "We zijn het hier niet mee eens"

Strava heeft zijn stilte in de juridische strijd met Garmin doorbroken en commentaar gegeven over het voorval. Strava zei dat ze niet akkoord zijn met de voorwaarden van Garmin, maar dat het de manier waarop het gegevens van zijn partners toekent zal wijzigen. Het bedrijf schetste ook zijn volgende stappen.

Wat is er aan de hand?

(Image credit: Lauren Scott)

Voor wie het nog niet weet: Strava heeft een rechtszaak aangespannen tegen Garmin wegens schending van patenten met betrekking tot segmenten en heatmaps, en heeft Garmin gevraagd de verkoop van hun horloges tijdelijk stop te zetten.

Matt Salazar, Chief Product Officer bij Strava, plaatste later een bericht op Reddit waarin hij verklaarde dat hij de zaken met betrekking tot Garmin recht wilde zetten, maar verwees daarbij naar een heel andere kwestie. Garmin wil blijkbaar dat hun merknaam (en logo) prominenter in beeld komen wanneer een Strava-gebruiker gegevens van een Garmin-horloge uploadt. Dit zou op 1 november van kracht gaan.

In het bericht op Reddit beschuldigde Salazar Garmin ervan Strava en alle andere partners als advertentieplatform te gebruiken: "Ze hebben ons verteld dat ze meer om hun marketing geven dan om jullie gebruikerservaring”. Strava roept gebruikers op om van zich te laten horen, aangezien het om hun gegevens gaat.

Helaas werkte dit averechts, want het bericht heeft 0 upvotes en meer dan 1400 reacties. Strava-gebruikers maakten duidelijk dat als ze moesten kiezen tussen hun abonnement en hun dure horloge, ze voor hun Garmin zouden kiezen, en beschuldigden Strava van hypocrisie.

Strava's verklaring

We hebben zowel Strava als Garmin om commentaar gevraagd over deze kwestie. Garmin liet weten dat het geen commentaar kon geven op juridische geschillen, maar Strava gaf een meer uitgebreide verklaring.

"Helaas kunnen we geen commentaar geven op lopende geschillen. Hoewel we het niet eens zijn met de uitgebreide branding die Garmin oplegt, blijft ononderbroken connectiviteit voor het deel van onze community dat Garmin gebruikt onze topprioriteit, en we hebben ook besloten dat we in de toekomst alle partners van onze apparaten op een vergelijkbare manier zullen vermelden om eerlijk te zijn. Ons doel is om branding zo onopvallend mogelijk te maken en wij zijn van mening dat dit het juiste is om te doen in het licht van de verplichte wijzigingen die Garmin alle ontwikkelaars vraagt om vóór 1 november door te voeren."

(Image credit: Lauren Scott)

Als we deze verklaring ontleden, lijkt het erop dat Strava zal toegeven aan de eisen van Garmin en het logo van Garmin zal toevoegen aan Strava-berichten die zijn geüpload vanaf Garmin-apparaten. Strava doet dit om het zichzelf gemakkelijker te maken, aangezien veel van de gegevens van Strava afkomstig zijn van Garmin-horloges en fietscomputers. De koppeling met Garmin stopzetten, zou rampzalig zijn. Strava overweegt naar verluidt een beursgang en probeert daarom wellicht in een goed daglicht te blijven.

Het lijkt erop dat Strava deze uitgebreide attributiefunctie zal inbouwen in gegevens die van al zijn partners worden gehaald om "eerlijk" te zijn. Verwacht daarom dat trainingen die afkomstig zijn van Apple Watches, Galaxy Watches en andere apparaten voortaan die logo's zullen tonen. Dit sluit aan bij een bericht op Gadgets and Wearables dat communicatie van Strava aan ontwikkelaars bevat. Daarin staan instructies om deze functie in toekomstige app-versies in te bouwen, als ze gegevens gebruiken die afkomstig zijn van Garmin-apparaten via de API van Strava.

Over de juridische geschillen over de mogelijke octrooi-inbreuken door Garmin, heeft geen van beide partijen nog commentaar gegeven. De twee kwesties zijn zeker met elkaar verbonden, dus we vragen ons af of Strava, nu de ene kwestie lijkt te worden opgelost, zijn rechtszaak zal intrekken of zal proberen om in stilte een schikking te treffen buiten de rechtbank.