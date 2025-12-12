Winter Winacties: win de Motorola moto watch fit

We zijn in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Motorola onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de moto watch fit ter waarde van 79,99 euro.

In aanloop naar kerst geven we elke werkdag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar. Houd onze socials, nieuwsbrieven of homepage de komende dagen dus zeker goed in de gaten!

Win de Motorola moto watch fit

De moto watch fit valt meteen op met zijn grote 1,9-inch AMOLED-touchscreen met hoge helderheid. Of je nu een melding, de statistieken van je workout of gewoon de tijd wil bekijken, dit is altijd duidelijk leesbaar. Bij de moto watch fit zit een stoffen bandje met velcro dat je nauwkeurig kan aanpassen voor een comfortabele, stevige pasvorm. Deze fitnesstracker is natuurlijk waterbestendig en het scherm zal niet snel krassen vertonen dankzij Gorilla Glass 3.

De software van de moto watch fit is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Je hebt trouwens geen Motorola-smartphone nodig om te moto watch fit te kunnen gebruiken. De bijbehorende app is beschikbaar op elke Android-smartphone. Houd er wel rekening mee dat de moto watch fit niet werkt met iPhones. De fitnesstracker houdt constant je hartslag, stappen, slaap en meer bij. Ook meldingen worden gesynchroniseerd en duidelijk weergegeven.

Ten slotte heeft de moto watch fit een batterijduur van meer dan twee weken én een ingebouwde gps. Dat laatste komt goed van pas als je wil fietsen of (hard)lopen zonder telefoon en na afloop toch nauwkeurig de afgelegde route wil bekijken.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Motorola moto watch fit. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 12 december om 12:00 uur ’s middags tot 25 december om 23:59 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.