OPPO introduceert Watch X2 Mini voor 329 euro

OPPO introduceert de Watch X2 Mini, een smartwatch die allerlei slimme functies integreert in een compact ontwerp. De smartwatch is uitgerust met geavanceerde gezondheidssensoren, Pro Running Mode, nieuwe Fat Burning Evaluation en Mind and Body Evaluation.

OPPO's lichtste horloge tot nu toe

De OPPO Watch X2 Mini in Nebula Black is in België en Nederland verkrijgbaar voor 329 euro.

De OPPO Watch X2 Mini is de meest compacte smartwatch van OPPO tot nu toe. Het 1,32-inch ronde display biedt een comfortabele en lichtgewicht draagervaring.Met een uitgebreide selectie aan wijzerplaten is het mogelijk om de OPPO Watch X2 Mini naar eigen smaak aan te passen. Gebruikers kunnen zelfs persoonlijke foto's of video's van hun smartphones instellen als wijzerplaat om hun unieke stijl te onderstrepen.

Met een IP68- en 5ATM-waterbestendigheid is de smartwatch bestand tegen water én geschikt voor zwemmers. Zo kun je zorgeloos je activiteiten blijven monitoren, waar je ook bent.

Meer dan 100 trainingen

Met ondersteuning voor meer dan 100 workout modi, waaronder 11 professionele opties voor rijkere gegevensregistratie, zijn met de OPPO Watch X2 Mini uitgebreide en professionele fitnessfuncties direct binnen handbereik.

In de professionele hardloopmodus biedt de OPPO Watch X2 Mini gedetailleerde analyses van de loophouding, waaronder contacttijd met de grond, gemiddelde paslengte en links/rechts-balans, zodat gebruikers hun looptechniek kunnen optimaliseren. Met de nieuwe Fat Burning Evaluation toont de smartwatch realtime gegevens op het scherm zodat gebruikers hun hartslag binnen de optimale vetverbrandingszone kunnen houden. Deze nauwkeurige begeleiding verhoogt de efficiëntie van de traning en ondersteunt effectief gewichtsverlies. Bovendien herkent de OPPO Watch X2 Mini automatisch specifieke soorten workouts, waardoor naadloze overgangen mogelijk zijn zonder manuele handelingen, zodat alle activiteiten nauwkeurig worden vastgelegd.

De OPPO Watch X2 Mini biedt 24 uur per dag ondersteuning op het gebied van je gezondheid, dankzij monitoring van de hartslag en zuurstof in het bloed, die vergelijkbaar zijn met gouden standaarden voor verbeterd persoonlijk gezondheidsbeheer.

De multi-dimensionele slaaptracking meet niet alleen de slaapkwaliteit, maar maakt ook gebruik van een eigen algoritme om risico’s op ademhalingsproblemen tijdens de slaap te controleren. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren. De OPPO Watch X2 Mini beschikt ook over valdetectie [2] en een cyclustracker, voor een nauwkeurige bescherming van de algehele gezondheid.

Naast een holistische focus op fysiek welzijn, breidt de OPPO Watch X2 Mini zijn gezondheidsfocus uit naar mentaal welzijn met de introductie van Mind and Body Evaluation. Door hartslagvariabiliteit, hartslag in rust en activiteitsniveaus te analyseren, naast levensstijlfactoren zoals slaap en activiteit, biedt het waardevolle inzichten in zowel fysieke vermoeidheid als emotionele gesteldheid. Speciaal ontworpen Healing Watch Faces vertalen realtime lichaams- en mentale toestanden in visuals met huisdierenthema's voor continue emotionele ondersteuning gedurende de dag.

Bovendien raadt de OPPO Watch X2 Mini wetenschappelijk gevalideerde stressverlagende activiteiten aan, zoals diepe ademhalingsoefeningen tijdens momenten van grote stress. Ook moedigt het gebruikers aan om dagelijkse gezondheidsdoelen te bereiken, waardoor het een evenwichtige en gezonde levensstijl bevordert.

Lange batterijduur

De OPPO Watch X2 Mini heeft een exclusieve Dual-Engine Architectuur. Deze integreert een dual-chipset combinatie van Snapdragon W5 en BES2800BP die naadloos samenwerken om dynamisch te schakelen tussen het volledige Wear OS in Smart Mode en het energie-efficiënte RTOS op basis van behoeften van de gebruiker.

Deze technologie zorgt voor een indrukwekkende batterijduur van 60 uur in Smart Mode en tot 7 dagen in Power Saver Mode. Hiermee behoort het veelvoorkomende probleem van een korte batterijduur bij compacte smartwatches tot het verleden. Bovendien ondersteunt het Watch VOOC Flash Charging waarmee je met slechts 10 minuten opladen genoeg vermogen hebt voor een hele dag slimme ondersteuning.