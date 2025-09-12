Hands-on met de Apple Watch Ultra 3: deze 3 veranderingen maken het een echte upgrade

Dankzij satellietconnectiviteit, de langste batterijduur voor een Apple Watch tot nu toe, een groter en beter display en nieuwe gezondheidsfeatures zoals hypertensiedetectie en de Slaapscore, is de Apple Watch Ultra 3 echt een ware upgrade. Het lijkt ook een extra grote upgrade als je je bedenkt dat de versie uit 2024 eigenlijk gewoon bijna alleen een nieuw kleurtje kreeg ten opzichte van zijn voorganger.

We konden kort na Apple's 'Awe dropping'-evenement van 9 sepember al even aan de slag met de natuurlijke en zwarte titaniumversies van de Apple Watch Ultra 3. Hieronder zullen we wat dieper ingaan op de belangrijkste specs en de drie grote veranderingen voor het nieuwe Ultra-model van dit jaar.

Swipe to scroll horizontally Apple Watch Ultra 3: specs Model Apple Watch Ultra 3 Prijs Vanaf 899 euro Afmetingen 49 x 41 x 14 mm Gewicht 61,6 gram Case Titanium Display 514 x 422 px LTPO3 always-on OLED Retina-display GPS Ja, dual-band Batterijduur 42 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G, satelliet Waterproof? Ja, WR100 (duikproof)

1. Batterijduur tot 42 uur

(Image credit: Future)

De Apple Watch Series 11 wist zijn batterijduur al flink te verbeteren ten opzichte van zijn voorganger, met 24 uur in plaats van 18 uur. De batterijupgrade bij de Apple Watch Ultra 3 is nog iets indrukwekkender. Dankzij wat slimme interne veranderingen voor de batterij, in combinatie met de extra energie-efficiëntie van het geüpdatete LTPO3-display en een 5G-modem, weet de Apple Watch Ultra 3 nu een batterijduur tot 42 uur te bieden. En ja, dat is met het always-on display actief.

Die 42 uur is een verbetering van zes uur ten opzichte van de Apple Watch Ultra 2 en betekent in de praktijk dus bijna twee volledige dagen aan batterijduur. Je kan het nog verder uitrekken met de Energiebesparingsmodus. Met de inbegrepen oplaadkabel kan je de Apple Watch Ultra 3 ook weer erg snel opladen. Apple zegt dat 15 minuten aan de oplader moet zorgen voor 12 uur gebruik.

We kijken ernaar uit om dit zelf te testen wanneer we wat uitgebreider aan de slag kunnen met de smartwatch. Er is echter dus ook nog een Energiebesparingsmodus die bepaalde features uitzet en je zo'n 72 uur aan batterijduur kan bieden.

2. Satellietconnectiviteit om je pols

(Image credit: Future)

Sinds de iPhone 14 biedt Apple al satellietconnectiviteit aan op zijn smartphones, maar nu komt de feature dus ook naar de Apple Watch Ultra 3 en dat is dan ook een erg logische combinatie. De Ultra-serie is bedoeld om overal mee naartoe te kunnen nemen, zit stevig in elkaar en biedt de langste batterijduur van alle Apple Watch-modellen. Dit is dan ook het model waar mensen misschien eerder voor kiezen als ze bijvoorbeeld veel gaan hiken in afgelegen gebieden. Als je daar je normale bereik verliest, kan je nu dus vaak nog wel verbinding maken met een van de vele satellieten die om de aarde heen zweven. Zo kan je ook in afgelegen gebieden je locatie updaten met Apple's 'Zoek mijn'-dienst of gewoon een bericht naar iemand versturen.

De interface voor deze feature is stijlvol en simpel en de functionaliteit wordt mogelijk gemaakt door een antennesysteem (onder de rand van het 49mm-display) met een vernieuwd design én het nieuwe 5G-modem. Dit is ook het systeem dat gebruikt wordt voor SOS-noodmeldingen via satelliet. Dat kan dus erg handig zijn als je uit in een noodsituatie terecht komt in zo'n afgelegen gebied. Hopelijk hoef je het echter nooit te gebruiken. Je kan overigens ook zonder abonnement met mobiele data deze SOS-noodmeldingen via satelliet versturen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Aangezien veel Ultra-gebruikers de horloges voor tijdens het hiken of voor extremere activiteiten gebruiken, kan deze functie echt heel goed van pas komen in noodsituaties.

Apple brengt je na zo'n noodmelding in contact met de geschikte hulpdienst(en). Je moet een paar vragen beantwoorden om je probleem te beschrijven en je horloge stuurt je informatie en locatie door via een satelliet. Op het display krijg je mogelijk instructies te zien om je pols te bewegen tot je een goede verbinding hebt of om te wachten tot een satelliet voorbij komt.

Verder kunnen SOS-noodmeldingen via satelliet ook gebruikt worden als back-up voor wanneer de Apple Watch Ultra 3 een harde val of autocrash detecteert en je geen normaal bereik hebt. Om berichten via satelliet te versturen heb je wel een actief mobiel abonnement op je Ultra 3 nodig, maar SOS-noodmeldingen en 'Zoek mijn'-updates zijn in ieder geval twee jaar gratis.

3. Het display is groter en efficiënter

(Image credit: Future)

De Apple Watch Ultra 3 beschikt nog steeds over een 49mm-display (net als zijn voorganger). Dit is dus het grootste display dat je kan krijgen op een Apple Watch, al komt de Series 11 van 46 mm verrassend dicht in de buurt. De schermranden zijn merkbaar dunner geworden aan alle kanten en dat betekent dus ook dat het display meer ruimte heeft gekregen. Dat is vooral te merken bij sommige van de wijzerplaten, waaronder de nieuwe wijzerplaten speciaal voor de Ultra 3. Je merkt het echter ook als je tekst leest of bijvoorbeeld gewoon door een e-mail scrolt op het horloge.

Verder hebben we hier nu te maken met een LTPO3-display. Dat betekent niet alleen dat het scherm efficiënter is, maar ook dat de refresh rate wat versneld kan worden wanneer nodig. Wanneer het display nu niet specifiek geactiveerd is, maar wel aanstaat, kan je alsnog een secondewijzer zien bewegen. Dit is een handige toevoeging, maar de Series 10- en 11-horloges beschikken ook over deze feature. Het scherm van de Ultra 3 heeft een minimale refresh rate van 1Hz en biedt een piekhelderheid van 3.000 nits.

We zijn erg benieuwd hoe dit display presteert bij dagelijks gebruik en wat meer extreme omstandigheden. Het zag er in ieder geval erg levendig en scherp uit in Apple's felverlichte ruimte voor hands-ons.

Andere nieuwe features

Dat waren de grootste nieuwe toevoegingen aan de Apple Watch Ultra 3. Verder zijn er echter ook nog andere nieuwe features toegevoegd. De Ultra 3 kan, net als de Watch Series 11, mogelijke hypertensie detecteren en je hiervan op de houden. Ook hoge bloeddruk kan in de gaten worden gehouden en in beide gevallen wordt dit ongeveer elke 30 dagen getest. Er worden niet constant bloeddrukmetingen uitgevoerd, maar er wordt een combinatie van een algoritme en de optische hartslagsensor gebruikt om mogelijke tekenen van hypertensie te identificeren. Als er zoiets gedetecteerd wordt, krijg je een notificatie die je aanraadt om naar een arts te gaan.

De feature zou volgens Apple beschikbaar worden gemaakt in 150 landen tegen het einde van september. Ook in Europa zouden we toegang moeten krijgen.

De Slaapscore is een andere feature waar we naar uitkijken. Dit geeft je een iets beter idee van wat je slaapdata betekent. Je ziet niet meer alleen je totale hoeveelheid slaap en de tijd die je in verschillende slaapstadia hebt doorgebracht, maar je krijgt ook een score van 0 tot 100 met een classificatie te zien. Deze feature komt overigens wel naar elke Apple Watch die op watchOS 26 draait, dus het is geen exclusieve feature voor de nieuwe Ultra 3 en/of Series 11.

Apple heeft dit jaar dus een aantal betekenisvolle veranderingen doorgevoerd en we zijn optimistisch over de prestaties, ook al hebben we nog niet heel veel tijd door kunnen brengen met de derde generatie van de Apple Watch Ultra.

De langere batterijduur, het geavanceerdere display en de satellietconnectiviteit zijn waarschijnlijk de grootste verbeteringen. Het goede nieuws is dat de prijs niet omhoog is gegaan vergeleken met die van de Ultra 2. De Apple Watch Ultra 3 heeft een adviesprijs vanaf 899 euro en is nu al te pre-orderen. Hij zal vervolgens vanaf 19 september geleverd worden en in de winkel liggen.