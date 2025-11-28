Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: dit horloge zouden we zelf kopen tijdens Black Friday

De Garmin Fenix 8 en Apple Watch Ultra 3 zijn respectievelijk Garmin en Apple’s premium outdoorhorloges. Ze zijn allebei uitgerust met een nauwkeurige gps en krachtige navigatiefuncties om ervoor te zorgen dat we niet verdwalen als je op een trail loopt of een berg beklimt, geavanceerde workouttracking met een hoop nuttige statistieken, en coole lifestyle-features.

Wij hebben beide apparaten getest, samen met tientallen andere sporthorloges, en we kunnen bevestigen dat beide horloges tot de beste behoren. We gaven de Garmin Fenix 8 vijf sterren en de Apple Watch Ultra 3 vier-en-een-halve ster, maar die score vertelt niet het hele verhaal.

Hieronder hebben we de redenen inclusief welke functies voor ons het belangrijkst zijn, om te bepalen welke we op Black Friday zouden kopen. Laten we beginnen met de specificaties:

Garmin Fenix 8 vs Apple Watch Ultra 3: specs vergeleken

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Apple Watch Ultra 3 Garmin Fenix 8 Adviesprijs (bij lancering) 899 euro Vanaf 999,99 euro Formaten 49mm 43mm, 47mm, 51mm Touchscreen Ja, LTP3 OLED Ja, AMOLED Batterijduur Tot 42 uur Tot 48 dagen Opslag 64GB 32GB Speaker/mic Ja Ja Operating system watchOS 26 Garmin OS Werkt met iPhone Android, iPhone Duikmodus? Ja Ja

Vanaf het begin zien we dat de Fenix duidelijke voordelen heeft ten opzichte van de Apple Watch Ultra 3. Om te beginnen werkt hij met zowel iPhone- als Android-apparaten: hij heeft alleen de Garmin Connect-app nodig, en die kun je op elke smartphone installeren. De Apple Watch Ultra 3 vereist een iPhone.

De batterijduur is een andere grote factor. De grootste en krachtigste Fenix-horloges gaan tot wel 48 dagen mee, terwijl de Apple Watch Ultra 3 gemiddeld rond de 42 uur werkt. Dat is een enorm voordeel voor de Fenix: hardlopers kunnen lange gps-workouts doen en hikers kunnen dagenlang off-grid op pad zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze zonder batterij komen te zitten. Fenix-gebruikers hoeven gewoon niet vaak na te denken over opladen.

(Image credit: Future)

Maar dat houdt geen rekening met de ongelooflijke kracht van watchOS 26, Apple’s besturingssysteem, dat mijlenver voorloopt op Garmins eigen software. Het werkt gewoon heel vlot en kan zelfs handsfree worden bediend dankzij gebarenbesturing en een naadloze verbinding met Siri. Het heeft ook LTE-mogelijkheden, zodat we het aan onze databundel kunnen toevoegen.

De Apple Watch Ultra 3 werkt gemakkelijk en intuïtief samen met een iPhone, met veel AI-functies en een enorme hoeveelheid apps van derden. Het scherm is ook helderder en scherper dan dat van Garmin.



Daarnaast valt er iets te zeggen over nauwkeurigheid: bij het testen van Garmins Elevate V5-hartslagsensor tegenover die van de Apple Watch Ultra 3, met een borstband als referentie, was Apple’s sensor nét iets nauwkeuriger.

(Image credit: Future)

Toch heeft Garmin voor ons te veel praktische voordelen ten opzichte van de Apple Watch Ultra 3 om te negeren. We zijn meestal niet degenen die meerdaagse off-grid kampeertochten maken, maar we hebben wel een hekel aan het idee dat we ons horloge om de dag moeten opladen. Het is simpelweg rustgevend dat dat bij Garmin niet hoeft.



We houden van kleine, simpele dingen in Garmins ecosysteem, zoals het volgen van een kaart van onze hardlooproute binnen de Workout-app zelf. Op de Apple Watch Ultra 3 zouden we moeten wisselen tussen twee verschillende apps en de Workout-app op de achtergrond laten draaien. We gebruikten de zaklamp in de Fenix 8, los van het scherm, regelmatig tijdens hardlooptrainingen in het donker, en die is zelfs energiezuiniger dan de zaklampmodus van de Ultra 3 waarbij het scherm wit wordt.

De Apple Watch Ultra 3 is een sterk horloge, maar de Garmin Fenix 8 is degene die wij zouden kiezen.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Deals op de Garmin Fenix 8 en Apple Watch Ultra 3

De adviesprijs van de Garmin Fenix 8 ligt boven die van de Apple Watch Ultra 3, dus op het eerste gezicht lijkt de Apple Watch Ultra 3 goedkoper. De Garmin Fenix 8 had een adviesprijs van 999,99 euro bij lancering, maar de goedkoopste deals vind je nu voor 749 euro, terwijl de Apple Watch Ultra 3 een adviesprijs had van 899 euro toen die eerder deze herfst uitkwam, maar nu al voor 839 euro te verkrijgen is bij een select aantal retailers.

Elke korting op de Ultra 3 is uiteraard waardevol, aangezien deze pas in september werd uitgebracht, terwijl de Fenix 8 eind vorig jaar verscheen en dus vaker in de aanbieding zal zijn. Elke Garmin Fenix 8-deal die onder de adviesprijs ligt van de Apple Watch Ultra 3 is onmiddellijke een fantastisch deal,en we raden je dan aan om die ook te halen als je een premium outdoorhorloge zoekt.

GARMIN Fenix 8 47mm voor €749 [NL] Zoek je een sportieve smartwatch met AMOLED-scherm, lange batterijduur en geavanceerde sensoren? De Fenix 8 is waterdicht, heeft Garmin Pay en biedt uitgebreide sport- en healthfuncties. Perfect voor outdoor, fitness én dagelijks gebruik.

GARMIN Fenix 8 43mm voor €749 [NL] De kleinste versie van de Garmin Fenix 8 voor de mensen die niet een groot horloge om hebben. Komt met hetzelfde fantastische AMOLED-scherm, lange batterijduur en geavanceerde sensoren als zijn grotere broertjes. Deze versie beschikt over elke functie die je ooit maar nodig denkt te hebben. Ook in BE

GARMIN Fenix 8 51mm voor €835 [NL] Dit is de grootste versie van maar liefst 51mm voor als je het maximale uit je horloge wil halen. Net zoals de andere versie van de Fenix 8 is dit een van de beste outdoorhorloges die je op dit moment kan halen. Ook in BE voor €849