Samsung Galaxy Watch8 vs Garmin Venu X1: welk horloge registreerde de meest nauwkeurige data?

De Samsung Galaxy Watch8 is Samsung’s nieuwste premium smartwatch en hij blijkt opvallend goed te zijn als het gaat om hardlopen. Dankzij een slanker en lichter ontwerp én een vernieuwde band zit het horloge stevig om je pols en verschuift niet tijdens het rennen. Qua data houdt hij werkelijk alles bij.

Een nieuwe functie genaamd Running Coach biedt je keuze uit meer dan 150 hardloopschema’s, afgestemd op jouw gewenste afstand. De schema’s passen zich slim aan je prestaties.

Voor het eerst lijkt het erop dat een Samsung-horloge een plekje verdient in onze lijst met de beste activity trackers. Toch wordt die lijst meestal gedomineerd door één merk in het bijzonder: Garmin. De beste Garmin-horloges gaan dagen- of zelfs wekenlang mee op één batterijlading, tegenover de bescheiden 40 uur van Samsung. Bovendien bieden ze geavanceerde functies zoals Hill Score, waarmee je prestaties op hellingen worden gemeten, én gebruiksvriendelijke tools om routes te plannen.

Kan Samsung’s nieuwste model zich meten met een topklasse Garmin? Tijd om daar achter te komen.

De test

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

We hebben de Samsung Galaxy Watch8 vergeleken met de Garmin Venu X1, Garmin’s nieuwste high-end sporthorloge. Het doel was niet om te bepalen welke smartwatch als geheel beter is, maar om Samsungs prestaties op sportvlak te testen als onderdeel van onze review. We keken specifiek naar hoe nauwkeurig beide horloges hartslag en GPS meten, en hoe gedetailleerd en bruikbaar de analyse van onze testrun is.

Onze test bestond uit een toegankelijke route van 4 kilometer met een stevige hoeveelheid hoogteverschillen, zowel stijgend als dalend. Het eerste deel van de route liep langs een rivier, waar weinig bebouwing is, terwijl het tweede deel zich afspeelde in dichtbebouwde straten. Dat laatste vormt altijd een uitdaging voor de GPS-nauwkeurigheid van smartwatches, dus we waren benieuwd hoe beide modellen daarmee omgingen.

De resultaten

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Zoals te zien is in de galerij hierboven, toont afbeelding 1 dat Samsung onze run registreerde als 3,86 km, met een gemiddelde hartslag van 144 slagen per minuut. Het geschatte calorieverbruik komt uit op 292 kcal, met een hoogtewinst van 24 meter.

Afbeelding 2 laat de resultaten van Garmin zien: 3,88 km, een verschil van slechts 0,02%. Dat is ruim binnen de aanvaardbare foutmarge, zeker als je rekening houdt met de algoritmische verschillen in hoe GPS-data worden verwerkt. Voor wie daar dieper op wil ingaan: in onze Apple Watch vs Garmin Watch test leggen we uit hoe dat precies werkt.

Garmin toont eveneens een gemiddelde hartslag van 144 slagen per minuut, exact gelijk aan die van Samsung. Het verschil in geschat calorieverbruik bedraagt 17 kcal, en Garmin registreerde een hoogtewinst van 26 meter. Ook dat valt binnen de aanvaardbare foutmarge en we zijn dan ook tevreden over de nauwkeurigheid van beide horloges, zeker gezien hoe dicht de resultaten bij elkaar liggen.

Garmin registreerde onze cadans op gemiddeld 145 stappen per minuut, terwijl Samsung uitkwam op 151 stappen per minuut. Een verschil van zes stappen over een looptijd van 25 minuten is statistisch gezien verwaarloosbaar.

Conclusie

(Image credit: Future)

De hardloopmetingen van de Samsung Galaxy Watch8 zijn absoluut van hoog niveau en kunnen zich meten met de beste hardloophorloges op de markt. We zouden zonder aarzelen met de Watch8 om onze pols trainen voor een groot loopevenement, al blijft de batterijduur helaas aan de zwakke kant. Wel is hij een stuk lichter dan de zwaardere Samsung Galaxy Watch Ultra, waardoor die een stuk comfortabeler is tijdens langere sessies.

We waren zelfs onder de indruk van de analyse na afloop van de training. De Watch8 registreerde wat verbeterpuntjes en markeerde dit in de Samsung Health-app na de run. Maar dat was niet het meest indrukwekkende. Naast die beoordeling stond een klein icoontje met het label “drills” voor het precieze probleem die wij hadden. Bij het aantikken verschenen er meteen vijf oefeningen, compleet met demonstraties, speciaal gericht op onze problemeen.

Concrete, contextuele informatie in plaats van een berg statistieken zonder duiding? Fantastisch.



We hebben niet per se nóg meer data nodig op onze pols. We hebben betere manieren nodig om de inzichten van onze wearables om te zetten in bruikbare acties voor onze trainingen. En precies dat doet de Watch8 uitstekend.