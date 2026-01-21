Populair Garmin-horloge krijgt nieuwe, nog stevigere "Cerakote Edition"

Hoewel de Garmin Fenix 8 bekend staat als het meest premium Garmin-horloge, doet de tactix 8 met een meer militaire stijl daar in alle opzichten niet voor onder. Garmin heeft zojuist een nieuwe versie van dit horloge uitgebracht, nu met een keramische "Cerakote" coating.

De Garmin tactix 8 Cerakote Edition is een joekel van een horloge van 51 mm met een prijskaartje van 1.599 euro, 100 euro meer dan de standaard tactix 8. Garmin beschrijft het coatingproces als volgt: de coating wordt op elke smartwatch gespoten en vervolgens gebakken om de coating te helpen uitharden, wat zorgt voor een unieke look en feel die steeds verfijnder wordt naarmate het horloge langer wordt gedragen.

Naast het feit dat er geen 47mm-versie van de Cerakote Edition is, is al het andere wel hetzelfde ten opzichte van de standaardversie. Zo zijn er een 1,4-inch AMOLED-display, LED-zaklamp en alle gebruikelijke gps-functies die je van een topklasse outdoorhorloge mag verwachten, zoals TopoActive-kaarten en SatIQ GPS-connectiviteit.

Het horloge heeft militaire functies, zoals een Stealth-modus voor weinig licht, een kill switch om al je gegevens te verwijderen en een Applied Ballistics-functie. Deze laatste functie zit op bijna alle "tactische" horloges van Garmin en werkt net als de golfhorloges van Garmin (maar dan voor wapens), met windinformatie en andere contextuele omgevingsinformatie die van invloed kan zijn op je schot.

Garmin Pay, een speaker en mic voor telefoongesprekken, tracking van activiteiten, slaap- en herstelgegevens, racevoorspellingen voor hardlopers en een enorme batterijduur van 29 dagen betekenen dat de tactix 8, zelfs zonder de tactische functies, zich kan meten met de beste smartwatches.

Garmin Approach J1 voor golfers

(Image credit: Garmin)

De Garmin tactix 8 Cerakote Edition is niet de enige nieuwe toevoeging aan het aanbod van het merk. Er is ook een nieuwe reeks golfaccessoires op de markt gekomen, waaronder de Garmin Approach J1. Dit is het eerste golfhorloge van het merk dat is bedoeld voor beginnende golfers.

Volgens een persbericht van Garmin is het horloge speciaal ontworpen om jonge golfers te helpen het spel te leren, met vertrouwen te spelen en hun prestaties bij te houden. Het horloge is met slechts 29 gram erg licht, heeft een scherm van 1,2 inch en een batterijduur van maximaal 10 dagen. Dankzij het waterbestendige ontwerp kunnen jonge golfers spelen bij lichte regen en wind, hoewel het horloge niet de gebruikelijke waterdichtheid heeft die de meeste outdoor horloges van Garmin wel hebben.

Het horloge biedt begeleiding bij het afslaan, hulp bij het kiezen van de juiste club en andere golffuncties, maar kan ook worden gebruikt als smartwatch voor algemene activiteiten. Er is één formaat beschikbaar (41 mm) en twee kleuren (zwart en lilac). De Approach J1 heeft verder een adviesprijs van 349,99 euro en kan vanaf 23 januari besteld worden. Garmin heeft ten slotte een nieuw handheld golfapparaat uitgebracht, de Approach G82, voor golfers die liever geen horloge dragen. Dit heeft een adviesprijs van 599,99 euro.