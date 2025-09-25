Garmin-horloges ontvangen "Lifestyle Logging" in Connect-app: zo gebruik je het

Garmin-horloges zijn fijne gezondheids- en fitnesstrackers, die je slaap, training, herstel en dagelijks leven kunnen monitoren en nuttige inzichten bieden. Ze zijn super populair, maar hebben op sommige vlakken niet genoeg context voor het volledige plaatje.

Als je een hartslaggrafiek van de hele dag ziet en deze vergelijkt met je resultaten van de afgelopen week, zegt dat niet veel. Het bepaalt wanneer je slaapt, gekenmerkt door een lagere hartslag, en wanneer je hebt gesport, over het algemeen gekenmerkt door een hogere hartslag.

Slaap en activiteit vertellen niet het hele verhaal. Wat veroorzaakt een slechte nachtrust? Wat zijn de effecten van cafeïne, alcohol, zware en lichte maaltijden op je hartslag? Hoe zit het met opflakkeringen van chronische ziekten of de effecten van de menstruatiecyclus?

Dat is waar de nieuwe Lifestyle Logging-functie van Garmin goed van pas komt.

Wat is Lifestyle Logging?

(Image credit: Shutterstock)

Lifestyle Logging is een nieuwe dagboekfunctie die is toegevoegd aan de Garmin Connect-app. De functie is beschikbaar via het tabblad Gezondheidsstatistieken en laat je een lijst met handige tags maken, van ‘cafeïne’, ‘alcohol’ en ‘zware maaltijd’ tot ‘oogmasker’, ‘stretchen’ en ‘sauna’.

Zodra je je lijst met tags hebt gemaakt, kun je met Lifestyle Logging op relevante tags aan je dag toevoegen. Je kunt Garmin Connect zo instellen dat je op bepaalde momenten wordt gevraagd om tags toe te voegen, zodat je consistent blijft en niets overslaat. De app kan je bijvoorbeeld om 8 uur ‘s ochtends vragen om de tag "koffie" toe te voegen.

Welke horloges ontvangen Lifestyle Logging?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Elk Garmin-horloge ontvangt Lifestyle Logging. Je hebt geen specifiek horloge nodig, aangezien dit algemeen beschikbaar is in de Garmin Connect-app. Je hebt alleen een horloge nodig dat je hartslag kan meten.

Je hebt zelfs geen Garmin Connect+-abonnement nodig. Zorg ervoor dat je Garmin Connect hebt bijgewerkt naar de meest recente versie en je zou de functie moeten kunnen vinden onder Meer > Gezondheidsstatistieken > Lifestyle Logging.

Hoe gebruik je Lifestyle Logging?

Zodra je toegang hebt gekregen tot Lifestyle Logging, word je gevraagd om een keuze te maken uit een lijst met tags. Het wordt aanbevolen om er slechts een paar te kiezen, op basis van je levensstijl, maar er lijkt geen maximum te zijn. Je kunt ook naar beneden scrollen om een eigen tag toe te voegen. Iemand die energiedrankjes drinkt in plaats van koffie zou dat hier bijvoorbeeld kunnen toevoegen.

Je kunt ook prompts voor het registreren van tags instellen en in- en uitschakelen door op de drie puntjes in de rechterhoek te tikken en vervolgens op Herinneringen te tikken. Ga overdag naar het tabblad Lifestyle Logging om tags te registreren of bewerken.