Xiaomi onthult Smart Band 10 voor 49,99 euro

Ontworpen voor persoonlijke wellness, verfijnde stijl en langdurige functionaliteit, introduceert de Xiaomi Smart Band 10 een 1,72" AMOLED-display met symmetrische 2 mm randen en een resolutie van 326 PPI. De scherm-tot-behuizingverhouding van 73%, de verversingssnelheid van 60 Hz en een helderheid van 1500 nits HBM zorgen voor vloeiende en levendige beelden. Vochtbestendige touchbediening garandeert betrouwbare interactie onder uiteenlopende omstandigheden, terwijl de nieuwe Pearl White keramische editie en 10 veelzijdige accessoires – waaronder het parelketting-hangertje met vier draagmodi – zorgen voor een stijlvolle uitstraling bij dagelijks gebruik.

Slimmere fitness, diepere inzichten

De Xiaomi Smart Band 10 stelt gebruikers in staat slimmer te trainen en beter te leven met meer dan 150 trainingsmodi, waaronder 6 automatisch gedetecteerde activiteiten en geavanceerde metingen zoals VO₂ max, trainingsbelasting en hersteltijd. De vernieuwde zwemmodus biedt realtime hartslagmeting en een nauwkeurigheid van 96% bij het tellen van banen, dankzij een 9-assige bewegingssensor en 5ATM waterbestendigheid. Een nieuwe functie is de hartslaguitzending via Bluetooth, waarmee realtime gegevens gedeeld kunnen worden met compatibele apparaten. Voor rust en herstel biedt de Xiaomi Smart Band 10 professionele slaapbeheer, waarin basale slaapmonitoring wordt uitgebreid met twee nieuwe dimensies: slaapefficiëntie en slaap verdeling. Deze geven gebruikers een completer inzicht in hun slaapkwaliteit. Om gebruikers verder te ondersteunen op het gebied van welzijn, biedt de Xiaomi Smart Band 10 gepersonaliseerde begeleiding op basis van deze inzichten, gericht op het verbeteren van slaapgewoonten. In samenwerking met de World Sleep Society, de Asian Society of Sleep Medicine en de Chinese Sleep Research Society introduceert Xiaomi zijn allereerste 21-daagse professionele slaapverbeteringsprogramma. Gebruikers kunnen persoonlijke slaapdoelen instellen, aanbevelingen van experts ontvangen en diepgaandere inzichten verkrijgen via continue slaapmonitoring. Het programma levert op maat gemaakte adviezen om de slaapkwaliteit met meer helderheid en precisie te verbeteren. Ter ondersteuning van algeheel welzijn biedt de Xiaomi Smart Band 10 ook 24/7 monitoring van hartslag, SpO₂ en stressniveaus.

Altijd verbonden, altijd de touwtjes in handen

Naast fitness verbindt de Xiaomi Smart Band 10 moeiteloos met Xiaomi-smartphones, tablets en oordopjes met Xiaomi HyperOS 2 via de Xiaomi Smart Hub. Hiermee kunnen gekoppelde apparaten snel worden bediend – direct vanaf de pols. Realtime meldingen, synchronisatie met de agenda en aanpasbare snelle antwoorden zorgen ervoor dat gebruikers de hele dag verbonden blijven, terwijl een discrete stille modus flexibiliteit biedt tijdens rustige momenten. Elke melding voelt intuïtiever dankzij een nauwkeurige lineaire motor en een geüpdatet haptisch algoritme dat aanpasbare trillingen ondersteunt voor oproepen, alarmen en berichten. Met een batterij van 233 mAh biedt de Xiaomi Smart Band 10 tot 21 dagen normaal gebruik, of 9 dagen met de Always-on Display ingeschakeld, en is volledig opgeladen in ongeveer een uur³. Met meer dan 200 wijzerplaten, waaronder vijf interactieve minigames, past de Xiaomi Smart Band 10 zich aan jouw levensstijl aan – met comfort, controle en een vleugje plezier.

Met modieuze materialen, nauwkeurige welzijnsfuncties en naadloze slimme integratie is de Xiaomi Smart Band 10 ontworpen om perfect aan te sluiten bij jouw levensstijl – of je nu aan het trainen bent, ontspant of onderweg verbonden wilt blijven.