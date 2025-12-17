Slimme fietshelm met LiDAR-sensoren moet fietsongevallen voorkomen

Na weken onderzoek, prototyping en coaching door experts werd het winnende team van Samsungs jaarlijkse jongerenwedstrijd Solve For Tomorrow bekendgemaakt. Tijdens een spannende finale ging de hoofdprijs naar Head First Design, een team van drie masterstudenten aan TU Delft, die een slimme fietshelm ontwikkelden om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

De drie internationale studenten van Head First Design ontmoetten elkaar tijdens hun masteropleiding Integrated Product Design aan de TU Delft, waar hun gedeelde passie voor sportontwerp hen bij elkaar bracht. Felix Behrning uit Eindhoven: “In de Benelux is fietsen een belangrijke vorm van vervoer. Helaas hebben we ook allemaal te maken met fietsongevallen, wat ons inspireerde om op zoek te gaan naar manieren om fietsen veiliger en toekomstbestendiger te maken.” Head First Design stelde drie problemen vast. “Ten eerste wordt de ontwikkeling van fietsveiligheid flink verwaarloosd in vergelijking met andere vervoerswijzen”, zegt Gustav Liljegren uit Delft. “Daarnaast moeten fietsen steeds vaker hun rijstroken delen met gemotoriseerde voertuigen, wat leidt tot onveilige fietsinfrastructuur. En wat met geautomatiseerde voertuigen? Die brengen fietsers meer in gevaar dan menselijke bestuurders.”

Vandaar dat de drie studenten een helm ontwikkelden die voertuigen achter de gebruiker detecteert. “De helm zendt LiDAR-signalen naar achteren uit, die door objecten worden weerkaatst en hun positie en snelheid bepalen”, legt Rémy Schunck uit Wezembeek-Oppem uit. “Door middel van trillingen waarschuwt de helm en informeert hij de drager over de afstand tot de andere voertuigen. Nu technologie en mobiliteit zich snel ontwikkelen, willen we een lans breken voor de fietshelm.”

Solve for Tomorrow 2026

Maar liefst 203 studenten uit 39 verschillende onderwijsinstellingen namen dit jaar deel aan Solve for Tomorrow Benelux, Samsungs innovatieprogramma dat jongeren stimuleert om technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Begin oktober gingen 80 studententeams van start en bogen zich over deze twee centrale thema’s: ‘sport & tech’ of ‘sustainability & tech’.

Vorige week mochten tien finalisten-teams hun idee pitchen aan een vijfkoppige jury. Van smart sensoren die de luchtkwaliteit meten, tot gezonde foodapps, over een duurzaam padel racket, de studenten toonden zich tijdens de finale echte pitch-kampioenen. De jury, bestaande uit Nicole Rosanella (Director Corporate Marketing bij Samsung Electronics Benelux), Bram Doolaege (Lead Trainer en Expert bij SkillsGym), Bram Lodewijks (hoofdredacteur TechRadar Benelux), Jérémie Deroo (coördinator bij de Vlaamse Sportfederatie) en Robin Seager (director of Operations bij Soapbox) kroonde na wijs beraad het team Head First Design tot winnaar.