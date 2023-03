Specialized Turbo Como SL review

De Specialized Turbo Como SL (ofwel Super Light) is niet helemaal wat je zou verwachten aan de hand van zijn naam. Hij ziet er niet alleen uit als een stevige (grote) e-bike, maar hij voelt ook erg groot en enigszins zwaar als je erop fietst. Toch is het een succesvol product dankzij het erg praktische design. We vonden hem enorm handig voor korte tripjes naar de winkel. De fiets zelf is misschien toch niet echt 'Super Light' met een gewicht van 21 kg. Als je het grote formaat en gewicht niet zo'n probleem zijn voor jou, dan zal je in ieder geval wel onder de indruk zijn van hoe soepel deze elektrische fiets rijdt.

Review in een notendop

Het aluminium frame van de Specialized Turbo Como SL heeft een vrij uniek design en daardoor valt hij wel op vergeleken met andere elektrische fietsen. Deze elektrische fiets is technisch gezien licht genoeg om op te fietsen zonder ondersteuning van de motor, maar hij werkt natuurlijk het beste als je hem wel echt als elektrische fiets gebruikt. Anders toch wel een beetje lastig fietsen. We zijn grote fans van de soepele riemaandrijving, want dat is veel beter dan een ketting. We waren minder onder de indruk van het schakelen tussen versnellingen op de fiets.

Over het algemeen zijn het design, de bouwkwaliteit en de verschillende onderdelen echt uitstekend. Dit alles maakt de Turbo Como SL uitermate geschikt voor alledaagse fietstochten. Het is bijgevolg een geweldige keuze voor mensen die iets vaker de auto thuis willen laten.

De fietsmand aan de voorkant van de fiets is een handige toevoeging en deze beweegt gelukkig niet mee als je het stuur beweegt. Het gewicht van je boodschappen blijft dus mooi gebalanceerd. We vinden de Specialized Turbo Como SL perfect voor korte tripjes naar de winkel of naar de supermarkt, maar het design zal niet iedereen aanspreken. Het is daarom wel aan te bevelen om hem eerst een keer in het echt te bekijken en uit te proberen voordat je hem koopt.

(Image credit: Rob Clymo)

Specialized Turbo Como SL 4.0: Prijs en releasedatum

De Specialized Turbo Como SL 4.0 kost 2.800 euro en de Turbo Como SL 5.0 kost 3.200 euro. Beide modellen zijn sinds 2021 beschikbaar.

Specialized Turbo Como SL 4.0: Design

Specialized staat bekend om zijn kleurrijke en innovatieve fietsontwerpen, zoals ook te zien is bij de Specialized Turbo Creo SL Expert, die we ook getest hebben. De Specialized Turbo Como SL levert op dat vlak meer van hetzelfde. Het 4.0-model dat wij hebben uitgetest werd geleverd met een glanzende afwerking van geborsteld (roestvrij) staal.

De 5.0-versie biedt een nog bredere selectie aan kleuren, waaronder geel. Op de grotere Como SL 5.0 vind je daarnaast acht versnellingen in plaats van vijf, maar voor welk model je ook kiest, je bent hoe dan ook klaar voor de start.

Ons testmodel was in de maat 'L' en dat was te merken. Deze fiets ziet er niet alleen groot uit, hij voelt groot wanneer je erop aan het fietsen bent. Hij voelt vervolgens nog steeds zwaar, ondanks het feit dat er vooral lichtgewicht onderdelen worden gebruikt, waaronder het aluminium frame. De Turbo Como SL heeft misschien geen extreem gewicht, maar als je erop fietst, krijg je toch de indruk dat je op een relatief zwaar voertuig zit.

(Image credit: Rob Clymo)

Gelukkig heeft Specialized wel een hoop handige functies en onderdelen toegevoegd, zoals zijn eigen 'Super Light System 1.1 mid-drive'-motor, een interne versnellingsnaaf, riemaandrijving en een paar comfortabele pedalen. De ingebouwde fietsmand op de voorkant (die tot 15 kg kan houden) en de bagagedrager (waar je fietstassen met een gewicht van maximaal 20 kg aan kan hangen) zijn erg praktische toevoegingen voor een alledaagse elektrische fiets zoals deze. Ook spatborden, verlichting en een fietsbel zijn natuurlijk inbegrepen.

Je fietshouding zal op deze e-bike standaard meer rechtop zijn en dat fietst ook wel fijn. De 'Body Geometry'-handvatten en -zadel zorgen voor een comfortabele ervaring. Je kan de elektrische fietsondersteuning activeren via de knop op het frame, die we ook op andere Specialized-modellen hebben gezien. Met een aanvullende fietscomputer, die je op het stuur kan bevestigen, breng je ook alle details over jouw fietstocht in beeld.

(Image credit: Rob Clymo)

Het design bestaat verder uit grote wielen en 'Nimbus'-banden die dik genoeg zijn om kleine hobbels in de weg te absorberen. De fiets is dus nog steeds geschikt voor een grote hoeveelheid verschillende oppervlakken. Het remmen wordt geregeld met de 'TRP'-hydraulische schijven en deze zijn gelukkig zeer effectief. De elektrische fiets heeft een stevige standaard, waarmee hij goed overeind blijft staan als je hem ergens neer wil zetten.

Specialized Turbo Como SL 4.0: Prestaties

We hebben al eerder op een fiets van Specialized gereden en de Specialized Turbo Como SL presteert dan ook wel zoals we inmiddels verwachten. Het ligt er natuurlijk aan hoe je erop fietst en wat voor eisen je hebt, maar je kan met deze fiets in de Eco-modus ongeveer 100 km afleggen en natuurlijk iets minder als je in de Sport-modus zit. Als je echt lange afstanden wil gaan fietsen, dan kan je misschien beter een 'Range Extender'-batterij toevoegen aan de fiets.

Er is tot slot een Turbo-modus als je echt snel op je bestemming wil zijn, maar daarmee wordt je bereik wel een stuk verminderd.

(Image credit: Rob Clymo)

De fietsondersteuning voelt erg intuïtief en dynamisch, maar het schakelen via de 'Microshift'-hendels aan het stuur was minder indrukwekkend. We weten niet of het misschien aan ons testmodel lag, maar het schakelen naar de hoogste versnelling was niet altijd merkbaar en leek niet altijd te werken.

Over het algemeen levert de Specialized Turbo Como SL goede prestaties en je kan er gelukkig voor kiezen om minder gebruik te maken van de fietsondersteuning als je zelf iets actiever wil zijn. De fiets voelt dus wel echt groot en zwaar aan en daarom ben je misschien wel eerder geneigd om de hulp van de motor te benutten.

Er zit in het design van het frame een handvat ingebouwd, waarmee je de e-bike iets gemakkelijker kan optillen. Dat is op papier een mooie toevoeging, maar in de praktijk zal je de fiets waarschijnlijk niet zo vaak optillen vanwege het gewicht. De standaard batterij leverde prima prestaties, die overeenkwamen met de getallen die we hierboven hebben benoemd.

(Image credit: Rob Clymo)

Het is dus echter wel aan te bevelen om een range extender-batterij aan te schaffen als je een groter bereik wil hebben. Die extra batterij kan je dan in bedienen via de 'Mission Control'-app. Die range extender zorgt natuurlijk wel weer voor wat extra gewicht. Die Mission Control-app is overigens niet alleen bedoeld voor de extra batterij, maar deze kan ook goed van pas komen bij de e-bike zelf. Je kan de prestaties van de fiets enigszins aanpassen aan jouw eigen voorkeuren en kracht.

We merkten tijdens onze tests dat de Specialized Turbo Como SL goed omging met natte ondergronden. Door zijn design blijft de e-bike goed verbonden met de weg. Alle onderdelen zijn verder ook weersbestendig, van de riemaandrijving en de verborgen accu/motor, tot aan de grote spatborden die opspattend water goed tegenhouden.

Het opladen van de batterij doe je via een oplaadpoort aan de onderkant van het frame. Daar zit een beschermende flap voor, zodat er bijvoorbeeld geen water in kan. De e-bike wordt geleverd met een 48V-oplader en een bijbehorende adapter om hem met het stopcontact te kunnen verbinden. Het opladen van halfvol naar helemaal vol duurde ongeveer een paar uur tijdens onze tests.

(Image credit: Rob Clymo)

Moet je de Specialized Turbo Como SL 4.0 kopen?

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een e-bike voor rustige fietstochten

De Specialized Turbo Como SL is perfect voor een relaxed tripje naar de winkel en weer terug.

Je veel spullen mee wil kunnen nemen op de fiets

De ingebouwde fietsmand is enorm handig en je kan nog fietstassen met een flinke draagkracht toevoegen als je meer spullen mee wil nemen.

Je genoeg ruimte hebt om hem op te bergen

Deze e-bike is niet bepaald compact, dus je moet wel een geschikte opbergruimte hebben om deze dure elektrische fiets veilig te houden.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar een lichtgewicht e-bike

De Specialized Turbo Como SL is toch een beetje groot en onhandig, dus je kan beter voor iets anders kiezen als je echt een 'Super Light'-fiets zoekt.

Je liever geen apps gebruikt voor je e-bike

Om het meeste uit deze elektrische fiets te halen, moet je de bijbehorende app gebruiken en daarvoor moet je dus ook altijd je telefoon bij de hand hebben.

Je niet van plan bent om veel spullen mee te nemen op je fiets

De fietsmand aan de voorkant van de fiets is erg handig als je veel spullen kwijt wil kunnen op je e-bike, maar voor sommige mensen is die fietsmand overbodig en zit hij alleen maar in de weg.