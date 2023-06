Urtopia Chord e-bike review

De vier rijmodi in combinatie met de 8-speed Shimano derailleur maken van de Urtopia Chord een alleskunner. Het gebogen stuur zorgt ervoor dat je rechtop zit ten opzichte van het zadel waardoor ook de wat langere ritten comfortabeler zijn dan bij andere sportieve e-bikes. De trapondersteuning met de adaptieve torque sensor werkt ook naar behoren. De Urtopia Chord kan echter nog verbeterd worden door het voor- en achterlicht te integreren in het frame. Het LED dot-matrix display is esthetisch misschien mooi, maar niet altijd goed leesbaar.

Urtopia Chord technische eigenschappen Batterijcapaciteit: 352,8Wh (36V, 10Ah Li-ion)

Motor: 250W achternaafmotor met 45Nm koppel

Aandrijving: Kettingaandrijving

Rem: Hydraulische schijfremmen

Materiaal frame: Aluminium

Verlichting: Losse voorlamp en losse achterlamp, verbonden met de fietsbatterij

Banden: CST C1720, 700 x 42C reflecterende banden

Fietscomputer (Smart bar): LED dot-matrix display met voice control, vingerafdruk start, muziek via bluetooth, geïntegreerde navigatie en GPS

Antidiefstal: GPS tracking

Gewicht: 21kg

Autonomie: Tot 120 kilometer

Topsnelheid: 25km/u

De Urtopia Chord is gebaseerd op een reeds bestaand model van Urtopia, de Carbon One. De Chord is ten opzichte van de Carbon One echter een totaal andere fiets. Het frame van de Urtopia Chord werd bijvoorbeeld vervaardigd uit aluminium frame in plaats van carbon, wat resulteert in een gewicht van 21 kg in plaats van 15 kilo. Daarnaast heeft de Urtopia Chord 8-speed Shimano derailleurversnellingen, in plaats van de single speed die bij de Carbon One te vinden is. Ook is de Chord completer uitgerust met zijn bagagedrager, spatborden en standaard. De Urtopia Chord is verkrijgbaar in een versie met een hoge instap, de Chord, en met een lage instap, de Chord X.

Urtopia Chord review: Prijs en beschikbaarheid

De Urtopia Chord is verkrijgbaar voor €2.299. Daarmee krijg je een relatief verfijnde e-bike aan een scherpe prijs. Momenteel worden de spatborden en de standaard gratis bijgeleverd, evenals een jaar gratis eSIM service. Normaal betaal je €35 voor de standaard, €99 voor de spatborden en €35 voor de eSIM service. Je bespaart momenteel dus €169. Daarnaast zijn er nog andere accessoires beschikbaar zoals een bagagedrager, bidonhouder en een bagagedrager voor op de voorkant van de fiets.

(Image credit: Urtopia)

Urtopia Chord review: Montage

Het monteren van de fiets is relatief snel en eenvoudig gebeurd. Je hoeft alleen nog maar de trappers, het voorwiel en het voor- en achterlicht te monteren. Het benodigde gereedschap wordt netjes meegeleverd dus mocht je geen tools in huis hebben dan is dat geen probleem. Wat meteen opvalt is dat de fiets relatief zwaar is in tegenstelling tot andere e-bikes die we getest hebben, zoals de Tenways CGO600 Pro.

De Urtopia Chord heeft echter wel een mooi gesmeed aluminium frame en de fiets is zeer degelijk gemaakt. Een uitstekende kwaliteit kun je wel zeggen. In tegenstelling tot veel andere e-bikes heeft de Urtopia Chord wel een derailleur en kun je acht verschillende versnellingen gebruiken. Op veel andere e-bikes ben je beperkt tot vier of maximaal zeven versnellingen. Mooi meegenomen, dus.

(Image credit: Urtopia)

Urtopia Chord review: Design

Een van de unieke aspecten van de Urtopia Chord is het ontwerp. Hij heeft een slank, minimalistisch frame gemaakt van een lichtgewicht aluminiumlegering. De e-bike als geheel weegt 20,1 kg, met een totale lengte van 1,8 meter. Het frame is geconstrueerd met behulp van van vloeibaar smeden. Deze techniek maakt het frame niet alleen sterker en duurzamer, maar geeft het ook een meer naadloos uiterlijk, wat bijdraagt aan het premium gevoel.

De e-bike zit in zijn geheel kwalitatief goed in elkaar. De fietsstandaard, die zich bij het achterwiel bevindt, is stevig en laat de fiets mooi stabiel staan. Ondanks dat men stelt dat het voorlicht in het frame werd geïntegreerd, moet je deze nog zelf op het stuur monteren. Dat geldt overigens ook voor het achterlicht. Dit zien we zeker nog als een verbeterpunt. Bij de Urtopia Carbon One is het voorlicht wat dat betreft wel mooi geïntegreerd.

De fiets is beschikbaar in twee kleuren, namelijk wit of zwart en er zijn twee framematen beschikbaar. De Urtopia Chord, met een hoge instap geschikt voor mensen met een lengte van 170 cm – 195 cm, en de Urtopia Chord X, met een lage instap en geschikt voor mensen met een lengte van 160 cm – 185 cm. De zithouding is nog aan te passen met het verstelbaar stuur en het verstelbaar zadel. Je kan dus nog het een en ander finetunen.

(Image credit: Urtopia)

Urtopia Chord review: Rijervaring

De fietshouding van de Urtopia Chord is sportief maar je zit door het gebogen stuur wel meer rechtop ten opzichte van bijvoorbeeld de Tenways CGO600 (Pro). Daarmee is hij in ons optiek ook geschikter voor langere afstanden. Het stuur is ook verstelbaar zodat je je ideale fietshouding kunt afstellen. Het zadel dat zeer comfortabel is, is zoals eerder aangegeven ook in hoogte verstelbaar waardoor lange mensen in fijne omstandigheden kunnen fietsen. De fiets rijdt comfortabel en ondanks zijn relatief hoge gewicht, maar liefst 21 kg, is de fiets makkelijk te besturen.

Met de 8 versnellingen zijn er genoeg mogelijkheden om met de voor jou gewenste cadans te rijden. Een riemaandrijving, die de meeste e-bikes tegenwoordig hebben, is geruislozer dan de derailleur met ketting maar een derailleur heeft wel voordelen. Boven de 25km/u vinden we het zelf prettiger om in een andere versnelling te kunnen fietsen, zodat onze cadans op het gewenste niveau zit. Boven de 25 km/u stopt de trapondersteuning namelijk en dan komt het voordeel van de 8-speed derailleur beter tot uiting.

(Image credit: Urtopia)

Zowel het voorlicht als het achterlicht zijn helaas niet in het frame geïntegreerd. Een gemiste kans als je het ons vraagt. Het voorlicht en het achterlicht dien je zelf nog even op respectievelijk het stuur en het zadel te monteren. Het voorlicht geeft een prima lichtbundel dus in het donker kun je genoeg zien en je bent zelf uiteraard ook goed zichtbaar, wel zo veilig. Het achterlicht heeft, naast een gewoon achterlicht, aan beide zijkanten een lamp zitten die in het donker een lichtkrans op de grond projecteert om je richting aan te geven. Het zijn dus een soort richtingaanwijzers zodat achteropkomend verkeer kan zien dat je rechts of links afslaat. Er is dus bij het ontwerp van de e-bike duidelijk aan de veiligheid gedacht.

De Urtopia Chord e-bike wordt aangedreven door een 350W motor voor de VS en een 250W motor voor Europa. In de VS is de toegestane snelheid 32km/h en in Europa is dat, zoals gewoonlijk, 25km/h. De motor met een torque van 45Nm is zeer stil en de gehele fiets is geruisloos, al hoor je de ketting lichtjes wanneer je van versnelling wisselt, terwijl je daar bij een riemaandrijving geen last van hebt. De e-bike is in Europa begrensd op 25 kilometer per uur. Ga je harder dan stopt de ondersteuning.

We hebben de e-bike vooral gebruikt in de eerste twee standen, Pedal en Eco. Voor meer rechte wegen is de Pedal of Eco rijmodus al voldoende. Bij het echte werk, wanneer je bijvoorbeeld de bergen in gaat, dan bieden de Comfort, Sport en Turbo standen een uitkomst. Dat gecombineerd met de acht verschillende versnellingen kun je met deze fiets werkelijk elk terrein trotseren.

(Image credit: Urtopia)

Urtopia Chord review: Rijbereik en features

De Urtopia Chord heeft een uitneembare Samsung Li-ion batterij met een capaciteit van 352.8 Wh. Met deze batterij moet je volgens Urtopia tot 120 kilometer kunnen fietsen. In de praktijk is dat zo’n 80-100 kilometer afhankelijk van de weersomstandigheden en in welke stand je de trapondersteuning hebt ingesteld. De batterij is in 2,5 uur opgeladen en weer klaar voor gebruik. Het voordeel van de batterij is dat deze zowel uitneembaar is, maar ook op te laden is als de batterij gewoon in de fiets zit. De batterij is met de bijgeleverde sleutels eruit te halen dus deze is niet zomaar van de fiets te halen.

Het LED dot-matrix display oftewel de smartbar, ziet er mooi uit maar de leesbaarheid kan beter. Zeker in fel zonlicht is het paneel minder goed leesbaar. In het donker ziet het display er mooi uit en is dan ook beter leesbaar. De smartbar kun je via bluetooth connecten met je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld de snelheid, afstand en batterijduur bekijken. Daarnaast kun je het geluid harder en zachter zetten en heeft het enkele mooie features zoals voice control en een vingerafdruk om de fiets aan en uit te zetten. Het geluid uit de smartbar zou overigens wat natuurlijker mogen klinken. Met de ingebouwde simkaart kun je de app zelfs gebruiken om software-updates uit te voeren, de locatie van de fiets te bewaken en de fiets op afstand te vergrendelen en te ontgrendelen, wat nog meer bescherming toevoegt.

(Image credit: Urtopia)

Urtopia Chord review: Conclusie

NewUrtopia heeft met de introductie van de Urtopia Chord (X) een goede en interessante e-bike op de markt gebracht. De vier rijmodi in combinatie met de 8-speed Shimano derailleur maakt van deze fiets een alleskunner. Ook het gebogen stuur zorgt ervoor dat je rechtop zit ten opzichte van het zadel waardoor ook de wat langere ritten comfortabeler zijn dan bij andere sportieve e-bikes.

De trapondersteuning met de adaptieve torque sensor werkt ook naar behoren. De Urtopia Chord kan echter nog verbeterd worden door het voor- en achterlicht te integreren in het frame. Het LED dot-matrix display is esthetisch misschien mooi, maar niet altijd goed leesbaar en het geluid kan ook beter.