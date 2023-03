Tenways CGO600 Pro review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Tenways heeft in relatief korte tijd al heel wat moois op de markt gebracht als het om e-bikes gaat. In 2021 werd met succes de Tenways CGO600 gelanceerd. Daarna werd de luxe en comfortabel CGO800S geïntroduceerd en nu brengt Tenways de CGO600 Pro op de markt.

De Tenways CGO600 Pro is net als de CGO600 een citybike met urban looks en brengt daarmee nog een alternatief voor de vaak duurdere fietsen van bijvoorbeeld Cowboy en VanMoof op de markt. De fiets richt zich als citybike en met zijn sportieve zithouding op de relatief kortere fietsritten van huis naar het werk of naar de winkel. De CGO600 Pro heeft op bijna alle fronten net wat meer te bieden dan de traditionele CGO600.

Tenways CGO600 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De CGO600 Pro is verkrijgbaar voor €1.799 (opens in new tab) waardoor deze e-bike een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Momenteel worden de spatborden en de standaard gratis bijgeleverd. Normaal betaal je €39 voor de standaard en €59 voor de spatborden. Daarnaast is er ook nog een bagagedrager op de fiets te monteren, deze kost €59.

Met een prijs van €1.799 is de CGO600 Pro €200 duurder ten opzichte van de CGO600 maar €100 goedkoper dan de CGO800S.

(Image credit: Tenways)

Tenways CGO600 Pro: Design

Tenways levert de fiets in een relatief compacte doos en de fiets is grotendeels al in elkaar gezet, wel zo handig. Je hoeft alleen nog maar het voorwiel en het spatbord te monteren, het stuur vast te zetten en de trappers te monteren.

Tenways levert het benodigde gereedschap mee en daarmee is de installatie binnen een half uur gereed. Het valt ook meteen op dat het stuur van de CGO600 Pro in hoogte verstelbaar is, dat is bij de CGO600 helaas niet mogelijk.

De CGO600 Pro e-bike is net als de CGO600 en de CGO800S zeer strak en netjes afgewerkt al kan het design niet op tegen de fietsen van bijvoorbeeld Veloretti, Cowboy of VanMoof. Uiteraard is de prijsstelling van deze fietsen ook heel anders en niet te vergelijken. De koplamp is bij de CGO600 Pro mooi in het frame geïntegreerd wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de CGO600. Het achterlicht (op batterij) is daarentegen bij de CGO600 Pro helaas niet geïntegreerd in het frame, dat is dus nog steeds een verbeterpuntje. Omdat het frame niet bijzonder dik is zie je bijna niet dat het om een e-bike gaat. Toch leuk als je voor een stoplicht staat te wachten met andere fietsers en je wegsnelt.

De fiets is beschikbaar in vier kleuren (opens in new tab) namelijk Sky Blue, Midnight Black, Avocado Green en Pebble Grey. Qua frame kun je kiezen uit vier framematen (opens in new tab) namelijk S (1.55m-1.70m), M 1.65m-1.80m, L (1.75m-1.90m) en XL (1.85m-2.00m).

Image 1 of 4 (Image credit: Tenways) (Image credit: Tenways) (Image credit: Tenways) (Image credit: Tenways)

Tenways CGO600 Pro: Specs

Tenways CGO600 Pro specs Batterijcapaciteit: 374Wh (36V, 10Ah Lithium-ion)

Motor: MiVice 250W achternaafmotor met 60Nm koppel

Aandrijving: Riemaandrijving

Rem: Hydraulische schijfremmen

Framemateriaal: Aluminium

Verlichting: Geïntegreerde voorlamp, losse achterlamp op batterij

Banden: CST lekbestendige banden

Fietscomputer: OLED-display met fysieke knoppen

Gewicht: 16kg

Autonomie: Tot 80 kilometer

Topsnelheid: 25km/u

De Tenways CGO600 Pro heeft een accu van 374Wh en heeft een actieradius van 60-80km. Hij beschikt net als de CGO600 en de CGO800S over een aantal premium features zoals de hydraulische remmen en riemaandrijving.

Het voordeel van de batterij van de CGO600 Pro is dat deze zowel uitneembaar is, maar ook op te laden is als deze in de fiets zit door gewoonweg de adapter op de batterij in de fiets aan te sluiten. De batterij is met een slot en de bijgeleverde sleutels te vergrendelen dus deze is er uiteraard niet zomaar uit te halen.

In het achterwiel bevindt zich de Mivice-motor die erg stil en zuinig in energieverbruik is. Een kenmerk van deze Mivice-motor die Tenways gebruikt is dat deze ook bij lagere snelheid ondersteuning blijft bieden. Je kunt met deze e-bike dus zowel hard als zacht met ondersteuning fietsen en dat is niet bij iedere e-bike het geval.

Tenways CGO600 Pro: Rijervaring

Het rijcomfort en de zithouding zijn bij een elektrische fiets belangrijke aspecten. Tenways heeft met de CGO600 en de CGO800S al bewezen een betaalbare, degelijke en comfortabele e-bike te kunnen aanbieden. Met de komst van de CGO600 Pro heeft Tenways weer een stap vooruit gezet.

Als urban citybike heeft de CG600 Pro een vrij sportieve zithouding. Het zadel staat vrij hoog, waardoor je voorover hangt maar met de verstelbare stuurpen kun je het stuur verstellen zodat je de optimale fietshouding kunt instellen. De houding is comfortabel en geeft een stoere look, maar hou er wel rekening mee dat deze sportieve houding over het algemeen minder geschikt is voor de langere fietsritten. Mocht je vaker langere ritten willen maken dan kun je beter voor de CGO800S kiezen die een minder sportieve houding heeft.

Tenways heeft een goede en kwalitatieve e-bike gemaakt die erg soepel fietst. Bij het wegfietsen merk je dat de motor heel natuurlijk en direct zonder enige vertraging ondersteuning biedt en ook nog eens geruisloos. De riemaandrijving is een ander voordeel van de Tenways, geruisloos en zonder te schakelen. Niet alleen de motor is dus zeer stil, de gehele fiets is geruisloos en fietst heel erg soepel. De e-bike is in Europa begrenst op 25 kilometer per uur, ga je harder dan stopt de ondersteuning. Tot deze snelheid zoef je over het asfalt en ook tegenwind en kleine heuvels zijn geen probleem voor de MiVice-motor.

(Image credit: Tenways)

Via het display zijn er 3 rijmodi in te stellen. We hebben de e-bike vooral gebruikt in de eerste en tweede stand. Voor rechte wegen is stand één al voldoende en de tweede stand hebben we alleen een keer ingesteld voor wat heuvels en bruggen gebruikt waar je vaak wat meer wind vangt. Stand drie is in principe alleen nodig bij lazy-riding. Je kan deze e-bike uiteraard ook zonder motor gebruiken wat ook prima te doen is. Tenways heeft hem zo weten te bouwen dat er geen weerstand op het achterwiel zit als de motor uitstaat. Hij fietst dan dus als een gewone fiets en uit de praktijktest blijkt ook dat dat geen enkel probleem is. Het is vooral handig wanneer je samen met iemand fietst die geen beschikking heeft over een elektrische fiets en dus veel harder zou moeten trappen om de e-bike bij te kunnen houden.

De CGO600 Pro is erg licht voor een e-bike, rijdt lekker strak en voelt soepel aan. Dit komt mede door hoe de aandrijving van de Tenways is ingeregeld. De CGO600 Pro beschikt namelijk over een riemaandrijving (Gates belt), een Mivice-motor op de achternaaf en een torque sensor (krachtsensor) in de trapas. Deze sensor registreert hoeveel druk je op de pedalen zet terwijl je trapt. Als je meer kracht zet omdat je bijvoorbeeld bij een stoplicht wegrijdt, een heuvel op rijdt of tegenwind hebt dan voelt de fiets dit als het ware. Door de trapbeweging wordt het achterwiel door de riem (de belt) aangedreven. Je hebt dus geen ketting maar een riem die veel langer meegaat en geruisloos is. De riem gaat zo’n 20.000 tot 30.000 km mee afhankelijk hoe goed je hem schoonhoudt.

Via de TENWAYS App is het tot slot mogelijk een reeks statistieken bij te houden, zoals: afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, duur van de dit en is direct te zien hoe vol de batterij is. De app is beschikbaar via de App Store en Google Play Store.

Tenways CGO600 Pro: Batterij en rijbereik

De Tenways CGO600 Pro heeft een batterij met een capaciteit van 374 Wh. Met deze batterij moet je volgens Tenways 100 kilometer op de laagste van de drie ondersteuningen kunnen fietsen. Deze verwachte range komt natuurlijk uit een testomgeving, zonder wind en zonder heuvels. In de praktijk kwamen wij na de eerste batterijlading uit op een kleine 80 kilometer, voornamelijk op stand één en twee gefietst en in koude weersomstandigheden. Dat is dus wat minder dan geclaimd, maar voldoende range voor waar de fiets voor bedoeld is.

Tenways CGO600 Pro: Eindoordeel

De natuurlijke en soepele rij-ondersteuning, het verbeterde design met de geïntegreerde koplamp en de verbeterde batterij maakt deze CGO600 Pro een van de beste en betaalbare e-bikes van het moment. Als Tenways bij een toekomstig model het achterlicht en het display ook nog eens in het frame integreert en dezelfde prijsstelling behoudt dan gaat de concurrentie het erg zwaar krijgen.