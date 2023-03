Cowboy lanceert Adaptive Power voor geheel nieuwe rijervaring

Elektrische fietsenproducent Cowboy heeft vandaag nieuwe software onthuld die de rijervaring met hun fietsen drastisch zal veranderen. Dankzij deze AdaptivePower detecteert de fiets meteen veranderingen in de omgeving en biedt hij fietsers precies het vermogen dat ze nodig hebben. De e-bike past zijn vermogen in realtime aan naargelang de helling, de hoeveelheid wind en het gewicht.

De enige vereiste om AdaptivePower te gebruiken, is dat je een Cowboy 4 of Cowboy 4 ST hebt. Andere modellen zijn vanwege hun oudere hardware niet compatibel met deze update. Cowboy geeft daarnaast aan dat de Cowboy 3, die AdaptivePower dus niet krijgt, wel zo lang mogelijk beschikbaar zal blijven via hun Circular-programma.

Via een gratis software-update van de fiets via de Cowboy-app heb je meteen toegang tot AdaptivePower. Cowboy geeft aan dat de update vanaf vandaag (9 maart 2023) meteen uitgerold wordt in golven en dat alle gebruikers in theorie binnen de 24 uur hun fiets kunnen bijwerken naar de nieuwe firmware.

AdaptivePower is een logische volgende stap op onze reis: de ultieme rijervaring bieden in alle mogelijke omstandigheden, doordat de fiets zelfstandig kan denken – realtime. Tanguy Goretti, medeoprichter en CTO

Ik kon zelf kort de Cowboy 4 met en zonder AdaptivePower kort uitproberen in een briefing. Bij het oprijden van een helling merkte ik hier een duidelijk verschil. Zonder AdaptivePower voelde ik dat ik aan het begin van de helling meer snelheid had en naarmate ik hoger ging, moest ik harder trappen. Met AdaptivePower had ik daarentegen een constante snelheid van begin tot eind, zodat ik op geen enkel moment harder moest trappen. Je zou tot op zekere hoogte kunnen zeggen dat Cowboy je met deze update een volledige nieuwe fiets geeft zonder dat je daarvoor een cent moet betalen.

(Image credit: Future)

Nieuwe kleuren voor de Cowboy 4 ST

Naast AdaptivePower maakte Cowboy vandaag zijn nieuwe lentekleuren voor de Cowboy 4 met open frame (C4 ST) bekend. De nieuwe tinten Klei, Vijg en Lavendel zijn geïnspireerd op nuances van natuurlijke rotsen en de planten die erop en errond groeien. De gewone Cowboy 4 krijgt geen nieuwe kleurenopties en blijft beschikbaar in de kleuren Black en Sand.

Daarnaast geeft Cowboy aan dat de verdeling van Cowboy 4 en Cowboy 4 ST fietsen op de markt momenteel ongeveer gelijk loopt. Bij de oudere modellen waren de gebruikers voornamelijk mannen. Ze voegen er aan toe dat de lancering van het model met open frame niet alleen een grotere interesse bij vrouwen heeft gecreëerd, maar dat deze e-bike ook vaker als familiefiets wordt gebruikt. Het originele model met aangeraden lengte vanaf 170cm was voor sommigen iets te hoog, terwijl het de 4 ST met aangeraden lengte vanaf 160cm een stuk toegankelijker is.

(Image credit: cowboy)

Succesvolle fundraiser belooft veel goeds

2022 was ons succesvolste jaar tot nog toe. De omzet bedroeg 41 miljoen euro – maar liefst 2,7 keer meer dan het jaar daarvoor. Ook in 2023 kunnen we al mooie verkoopcijfers voorleggen. De brutomarge staat weer op het peil van voor de pandemie, en we konden bijkomende financiering ophalen voor onze nieuwste productontwikkelingen. Adrien Roose, medeoprichter en CEO

Na een sterke start van 2023, Cowboy kende de beste maand januari in zijn geschiedenis, kon het bedrijf 10 miljoen euro extra fondsen werven om de groei richting winstgevendheid verder te bestendigen. Net als bij eerdere kapitaalverhogingen lanceert Cowboy in de komende weken een crowdfundingcampagne via Crowdcube.

2023 belooft opnieuw een belangrijk jaar te worden voor Cowboy. Met de komst van AdaptivePower en nieuwe modellen mikt het merk op een nog bredere doelgroep. Verder investeert het steevast in meer verkoop- en servicepunten, en blijft het continu innoveren met de lancering van nieuwe software. Hoewel AdaptivePower alleen voor de Cowboy 4 beschikbaar is, verzekerde Cowboy ons dat de oudere in de toekomst nog steeds updates zullen ontvangen.