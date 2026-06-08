"Sorry PS5-gebruikers": Gears of War: E-Day komt in oktober uit als Xbox exclusive

Microsoft heeft officieel de releasedatum voor Gears of War: E-Day bevestigd en aangegeven dat de game gelanceerd wordt als een Xbox console exclusive. Deze aankondiging werd gedaan tijdens de Xbox Games Showcase 2026, waarin de ontwikkelaar, The Coalition, een uitgebreide blik op de gameplay deelde en bevestigde dat de game lanceert op 6 oktober 2026.

Aan het einde van deze onthulling kwam Xbox CEO Asha Sharma ook nog even aan het woord en bevestigde ze dat dit een Xbox console exclusive zal zijn. Dat betekent dat de game niet naar de PS5 komt en (voor consoles) alleen op de Xbox Series X en S zal uitkomen.

"Gedurende de afgelopen 25 jaar jaar heeft Xbox sommige van de beste games aller tijden gemaakt, games die hebben veranderd wat er mogelijk was en games die spelers samen hebben gebracht, en games die generaties hebben gedefinieerd." zei Sharma.

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"Xbox is gebouwd op de geest van creativiteit en het hart, en nu we de show beginnen met Gears of War: E-Day, is het ook toepasselijk dat wanneer we terugkeren naar Xbox, we terugkeren naar Gears. Dus vandaag kondigen we aan dat Gears of War: E-Day een Xbox console exclusive zal zijn."

Gears of War: E-Day werd in 2024 voor het eerst onthuld en in deze game volg je een jongere Marcus Fenix in een nieuw verhaal dat zich 14 jaar voor de originele game afspeelt.

"Ervaar de gruwel en wreedheid van Emergence Day door de ogen van Marcus Fenix in het oorsprongsverhaal van een van de meest bekroonde saga's in de gaming-wereld," staat er in de beschrijving. "Veertien jaar voor de originele Gears of War sluit je je aan bij Marcus Fenix en Dominic Santiago in een aangrijpende oorsprongsverhaalcampagne terwijl de Locust Horde voor het eerst uit de aarde barst en een wanhopige overlevingsstrijd ontketent."