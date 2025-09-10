Door het Nvidia GeForce Now RTX 5080 Ultimate-lidmaatschap overweeg ik mijn gaming laptop te verkopen

Cloud gaming en mezelf zijn nooit een perfecte match geweest. Toen Google Stadia nog bestond, was ik allesbehalve overtuigd (achteraf bekeken geldde dat ook voor Google, maar goed). Nvidia heeft daarentegen hard gewerkt aan hun cloudgamingdienst, GeForce Now. Een paar weken geleden kondigde het bedrijf aan dat het Ultimate-lidmaatschap een grote upgrade zou krijgen. Waar dat lidmaatschap hiervoor de prestaties van RTX 4080 nabootste, zijn het vanaf vandaag de prestaties van een RTX 5080. Ik had voor de officiële lancering al de kans om het verbeterde Ultimate-abonnement uit te proberen.

Het principe (en de prijs) van GeForce Now

Het principe van GeForce Now is eigenlijk vrij eenvoudig. Via de cloud maakt je computer, laptop of gaming handheld verbinding met een computer die ergens in een datacenter van Nvidia staat en in die computer zit een Nvidia GeForce RTX 5080.

Alls games die beschikbaar zijn via GeForce Now (momenteel zo'n 5.000 en het worden er steeds meer) staan ook op die pc van Nvidia en hoef je dus niet lokaal te installeren. GeForce Now controleert wel of je de game hebt aangekocht door verbinding te maken met je accounts bij Steam, Epic Games, Xbox en meer. Goed om te weten: als je een Xbox Game Pass-abonnement hebt, weet GeForce Now dat ook en kan je alle Game Pass-games gewoon spelen.

Voor het GeForce Now Ultimate-abonnement met de RTX 5080-prestaties betaal je 21,99 euro per maand of 219,99 euro per jaar. Goedkoop is dat niet, maar als je een RTX 5080 GPU wil kopen om je gaming-pc te upgraden, ben je veel meer geld kwijt.

Vaarwel gaming laptop!

Het eerste wat ik deed, was mijn persoonlijke gaming laptop van bureau halen en die vervangen door de nieuwe Surface Laptop met Snapdragon X Elite-processor. Voor wie niet bekend is met die processoren: ze zijn enorm energiezuinig en ontwikkeld voor de ARM-versie van Windows 11. Hoewel die versie ideaal is voor AI-taken, is dit zowat de grootste vijand van games.

GeForce Now installeren ging vlotjes en in een mum van tijd waren al mijn accounts (Steam, Epic Games en Xbox) gekoppeld. In de instellingen kon ik zelf instellen wat de resolutie, frame rate en meer moesten zijn. Hier kon ik ook aanduiden of ik Vsync, VRR, Nvidia Reflex en meer wilde inschakelen. De interface is heel intuïtief en omdat je een RTX 5080 gebruikt, moet je ook niet kiezen tussen beeldkwaliteit en prestaties. Je mag ervan uitgaan (zeker bij de geoptimaliseerde games) dat je zowel uitstekende beelden als snelle reactietijden krijgt.

Het enige dat je nodig hebt om Nvidia GeForce Now goed te laten werken, is een stabiele internetverbinding. Ik heb deze test uitgevoerd op de servers in Duitsland, omdat de servers in Nederland en België nog niet geüpgraded zijn naar de RTX 5080. In het screenshot hieronder kan je zien wat de aanbevolen internetsnelheid van Nvidia is en wat mijn gemeten snelheid was (mijn netwerk haalt maximaal een downloadsnelheid van 120 Mbps).

(Image credit: Nvidia)

Stabiele prestaties met een occasioneel dipje

Voor mijn test heb ik twee games gespeeld, Baldur's Gate 3 en Clair Obscur: Expedition 33. De initiële opstart van Baldur's Gate 3 ging wat moeilijker, omdat de game via Steam de eigen launcher van Larian moest openen. Daar leek het eerst alsof de opslagdata in de cloud niet gesynchroniseerd kon worden, maar toen het spel was opgestart, stonden mijn oude saves er wel. Bij Clair Obscur waren er daarentegen geen problemen.

De Surface Laptop heeft een 120Hz-display met QHD-resolutie en dat is ver onder het niveau van de RTX 5080. Ik gaf dus in de handmatige instellingen aan dat ik mijn games in 4K-resolutie wilde streamen met 120fps (het maximum is 5K/120fps) om de prestaties zo ver mogelijk te pushen. GeForce Now gaf aan dat dit ongeveer 17 GB aan data per uur zou gebruiken.

(Image credit: Nvidia)

In Baldur's Gate 3 zag alles er enorm gedetailleerd uit. Zowel de gezichten van personages als de omgeving in zijn geheel werden perfect gerenderd zonder enige vertraging. Het meest opvallende waren de subtiele reflecties in de zwaarden en juwelen van personages. Toen ik een paar keer na elkaar teleporteerde naar verschillende regio's ging dat ook vlekkeloos met laadtijden van niet eens vijf seconden. De vijanden hadden duidelijk ook niet lang nodig om te beslissen hoe ze mijn personages een kopje kleiner gingen maken, maar het was misschien niet mijn beste idee om de game in Honor Mode op te starten.

Op sommige momenten haperde de game wel een beetje, al lag dat vermoedelijk aan mijn internetverbinding. In dat geval worden de personages altijd nog scherp gerenderd, maar is het de omgeving die hier en daar minder details heeft. Het grootste pluspunt voor mij was het gebrek aan het geluid van een vliegtuigmotor onder mijn handen. Omdat al het zware werk werd uitgevoerd door een pc van Nvidia, bleef mijn eigen laptop heerlijk stil en koel. Hierdoor moest ik ook niet gamen met een koptelefoon.

Iets als Baldur's Gate 3 is misschien goed om de visuele kant van het verhaal te testen, maar dit blijft uiteindelijk een turn-based game waar je rustig de tijd kan nemen om na te denken over je volgende actie. Om te testen hoe goed die RTX 5080 in Duitsland het echt deed, heb ik Clair Obscur: Expedition 33 erbij gehaald, waar één gemiste parry het verschil tussen leven en dood kan betekenen.

Nvidia GeForce Now Ultimate (RTX 5080) voorbeeldclip 2 - YouTube Watch On

Ook bij Clair Obscur was ik net zo onder de indruk van de beeldkwaliteit als bij Baldur's Gate 3. Ik had de game eerst gespeeld op de ASUS ROG Zephyrus G14 met RTX 5070 Ti en ik merkte toch verbeteringen op met het RTX 5080 Ultimate-abonnement.

Reactietijd is cruciaal bij Clair Obscur. Bij elke aanval die je uitvoert moet je tussen de één en vier keer op het juiste moment op A drukken om hem krachtiger te maken. Bij elke aanval van een vijand moet je ook meerdere keren op het juiste moment op een knop drukken om te ontwijken of parryen. Het eerste dat je doet bij dit type games is controleren of er ondersteuning is voor Nvidia Reflex (dat input lag verlaagt). In het geval van Clair Obscur is die ondersteuning aanwezig.

Tot mijn grote verbazing ging elke dodge en parry net zo vlot als toen ik de game lokaal speelde op de ASUS ROG Zephyrus G14. Ik kon de game spelen met een relatief stabiele 120 fps voor meerdere uren. Mijn ruwe schatting is dat ik na een gamesessie van twee uur gemiddeld een drietal korte dipjes had waarbij de game haperde. Nu weet ik dat mijn internet niet extreem snel is en dat dat hoogstwaarschijnlijk de boosdoener is. Zo'n dipje gebeurde natuurlijk wel bijna altijd op het slechtst mogelijke moment waarop ik net een dodelijke aanval moet parryen.

Nvidia GeForce Now Ultimate (RTX 5080) voorbeeldclip 1 - YouTube Watch On

Ik ben overtuigd

GeForce Now brengt nog andere voordelen met zich mee die ik niet specifiek heb kunnen testen. Een collega-redacteur heeft het bijvoorbeeld gebruikt om te gamen op de Lenovo Legion Go S gaming handheld. De games draaiden niet alleen beter via GeForce Now, maar omdat de Legion Go S de game niet zelf afspeelde, ging de batterij ook veel langer mee. Daarnaast is GeForce Now beschikbaar op recente LG-tv's, waardoor je gewoon een Bluetooth-controller moet verbinden om te gamen. Een console of gaming-pc heb je niet meer nodig.

Tegen mijn eigen verwachtingen in heeft het Nvidia GeForce Now RTX 5080 Ultimate-lidmaatschap mijn helemaal overtuigd van cloud gaming. Het feit dat ik op een laptop als de Surface Laptop kan gamen alsof het een peperdure gaming-pc is, is verbazingwekkend. Letterlijk alles wat GeForce Now nodig heeft om te werken, is een goede internetverbinding. Ik durf zelfs te zeggen dat ik mijn gaming laptop zou verkopen.