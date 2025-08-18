Doorbraak: Nvidia GeForce Now levert binnenkort dezelfde gameprestaties als een RTX 5080 GPU

Nvidia heeft een grote upgrade voor zijn cloudgamingdienst GeForce Now aangekondigd. Gebruikers zullen namelijk binnenkort kunnen genieten van gameprestaties op het niveau van een RTX 5080 GPU (i.p.v. een RTX 4080). Het nieuws wordt nog beter, want deze upgrade vertaalt zich niet in een prijsstijging. Abonnees kunnen dus genieten van verbeterde prestaties zonder extra te betalen.

Hogere resolutie, fps en meer games

De upgrade naar RTX 5080-prestaties wil ook zeggen dat Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation en Nvidia Reflex beschikbaar worden voor GeForce-gebruikers. Dankzij DLSS 4 kunnen gamestreams nu een resolutie van maximaal 5K bereiken met maximaal 120 fps. Gamers die meer fps willen en met een lagere resolutie kunnen leven, kunnen dankzij Reflex games spelen bij 1080p met maximaal 360 fps.

Nvidia heeft het aanbod games daarnaast verder uitgebreid met bekende titels als Borderlands 4, CoD: Black Ops 7 en The Outer Worlds 2. In totaal zijn er nu meer dan 2.300 games beschikbaar via GeForce Now.

Verder is er goed nieuws voor Steam Deck-gebruikers, want de native GeForce Now-app zal games daar nu kunnen afspelen met 90 fps, waardoor het 90Hz-display ten volste benut wordt. Compatibele LG-tv's kunnen op hun beurt als eerste games streamen bij 4K/120Hz én HDR.

Dezelfde prijzen

Om te genieten van deze verbeterde prestaties, heb je het GeForce Now Ultimate-abonnement nodig, dat niet in prijs zal stijgen. Je betaalt dus nog steeds 21,99 euro per maand of 109,99 euro voor zes maanden. Er zal ook een jaarabonnement komen, maar daarvan weten we alleen de dollarprijs (199 dollar). Op dit moment krijg je nog prestaties op het niveau van een RTX 4080. In de loop van september wordt dit (stelselmatig) verbeterd naar de RTX 5080, zowel voor bestaande als nieuwe abonnees.