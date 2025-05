Philips introduceert Evnia 25M2N5200U: gaming monitor voor esports

Philips Monitors heeft vandaag een gloednieuw esports-model binnen de Evnia 5000-serie aangekondigd: de Philips Evnia 25M2N5200U. De monitor is speciaal ontworpen met competitieve gamers in de esports-wereld in gedachten en biedt ongeëvenaarde snelheid, precisie en controle. Dit resulteert in een competitief voordeel en een onvergetelijke game-ervaring.

De Philips Evnia 25M2N5200U zit boordevol functies die competitieve gamers een constante meeslepende game-ervaring geven. Allereerst beschikt de monitor over een razendsnelle overklokbare verversingssnelheid van 390 Hz, lage input lag en een reactietijd tot wel 0,3 ms middels de Smart MBR-technologie. Dit resulteert in haarscherpe en vloeiende beelden zonder haperingen, vertraging of onderbrekingen. Ten tweede is het een visueel spektakel. De Philips Evnia 25M2N5200U is voorzien van een FastIPS-paneel inclusief Full HD-resolutie (1920 x 1080). VESA-gecertificeerde DisplayHDR 400 zorgt voor de diepte en scherpte die nodig zijn voor realistische beelden, terwijl SmartContrast kleuren en achtergrondverlichting automatisch aanpast voor verbeterd contrast. In donkere scènes waar schaduw het zicht kan belemmeren, biedt Stark ShadowBoost een voordeel met drie instelbare niveaus voor verbeterde kleursaturatie en contrast. Verder is de monitor uitgerust met twee HDMI 2.0-, een DisplayPort 1.4-ingang, een USB-hub en koptelefoonaansluiting waardoor randapparatuur moeiteloos kan worden aangesloten.

Tot slot biedt de Philips Evnia 25M2N5200U veel prestatiebevorderende functies waarmee gamers het maximale uit elke sessie kunnen halen. Zo geeft de SmartImage Game-modus snel toegang tot een OSD met verschillende game-modi waaronder First Person Shooting, Racing en Real Time Strategy. De Smart Crosshair-functie verbetertde nauwkeurigheid in FPS-games, wat spelers een voordeel geeft bij het richten op vijanden. De LowBlue-modus en Flicker-Free-technologie verminderen vermoeide ogen en zorgen voor meer comfort. Het verstelbare standaard maakt kantelen, draaien en in hoogte verstellen mogelijk, voor een optimale kijkpositie.

De Philips Evnia 25M2N5200U is vanaf deze maand verkrijgbaar voor een adviesprijs van 379 euro.