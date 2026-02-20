AOC lanceert QD-OLED gaming monitor voor nog geen 500 euro

AGON by AOC introduceert de AOC GAMING Q27G4ZD, een 27-inch QHD-gaming-monitor die QD-OLED-technologie van de derde generatie naar een lager prijspunt brengt. Met een verversingssnelheid van 280 Hz, een reactietijd van 0,03 ms GtG en VESA DisplayHDR True Black 400-certificering met een piekhelderheid tot 1000 nits (3% APL), positioneert de Q27G4ZD zich tussen de bestaande AOC GAMING Q27G4ZDR- en Q27G4SDR-modellen als een meer gebalanceerde optie.

De Q27G4ZD voegt zich bij de Q27G4ZDR (240 Hz, QD-OLED Edge) en Q27G4SDR (360 Hz, QD-OLED van de derde generatie) en biedt gamers daarmee drie duidelijke keuzemogelijkheden. Voor wie de verbeteringen van het paneel van de derde generatie wil, maar geen volledige 360 Hz nodig heeft, vormt de Q27G4ZD de ideale middenweg: een piekhelderheid van 1000 nits in 3% van het schermoppervlak (ten opzichte van 400 nits bij de tweede generatie), DisplayHDR True Black 400-certificering en een verversingssnelheid van 280 Hz die competitief gamen moeiteloos aankan.

De reactietijd van 0,03 ms GtG elimineert ghosting en bewegingsonscherpte vrijwel volledig, terwijl de oneindige contrastverhouding ervoor zorgt dat donkere scènes écht donker blijven, zonder gloed van achtergrondverlichting. Adaptive-Sync-technologie met NVIDIA G-SYNC Compatible-certificering garandeert vloeiend gamen zonder haperingen bij variabele framerates. De QHD-resolutie (2560 x 1440) levert scherpe details en houdt de GPU-vereisten tegelijk binnen de perken voor gamen met hoge framerates. Dankzij twee HDMI 2.1-poorten en één DisplayPort 1.4 worden de nieuwste grafische kaarten en consoles van de huidige generatie ondersteund.

De volledig verstelbare ergonomische standaard biedt hoogte-, kantel-, draai- en rotatiefunctionaliteit, terwijl een USB-hub met vier USB-A-poorten randapparatuur binnen handbereik houdt. VESA 100x100-compatibiliteit biedt extra flexibiliteit bij montage.

De AOC GAMING Q27G4ZD is vanaf februari 2026 verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 479,00 euro.