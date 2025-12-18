Een blik achter de schermen bij ZOWIE tijdens de CS2 Major in Boedapest

Van 24 november tot en met 14 december stond Boedapest in het teken van Counter-Strike. De StarLadder Budapest Major 2025 was de afsluiter van het CS2-seizoen, een toernooi waar alles samenkomt: maanden voorbereiding, piekspanning en marges die zo klein zijn dat hardware geen bijzaak meer is. Nog vóór de eerste kwartfinale plaatsvindt, krijg ik namens de media toegang tot een besloten ZOWIE Media Tour, georganiseerd door de technische partner van het toernooi.

Geen groot podium of bombastische aankondigingen, maar een kleinschalige booth waar nog geen uren later honderden of niet duizenden gepassioneerde Counter-Strike-fans langs liepen en met een paar pro's wilden spelen.

Spelen op hetzelfde podium

Aanvankelijk leek het te gaan om een mediatour, maar het bleek minder een tour te zijn en meer een showcase. We kregen backstage toegang waarna we door allerlei kamers met apparatuur liepen om vervolgens bij de reguliere wandelgangen van de MVM Dome in Boedapest te komen bij de Zowie-booth. Daar kregen we een presentatie van Celsa Wu, Head of Esports Business bij BenQ Europe B.V., en Jay Wu, President van BenQ Europe B.V en konden we ook de nodige vragen stellen.



De toon was opvallend open: Zowie (een onderdeel van BenQ) prijst zich op de hoge kwaliteit en esports-focus die ze al vijftien jaar hebben. Ze vonden het ook maar al te leuk om verhalen te vertellen dat ZOWIE toernooien sponsort met hun producten. Ook al hebben ze geen sponsorverplichting, de producten worden toch gebruikt. In één enkel geval kregen ZOWIE monitors een sticker van een ander merk omdat ze een andere hardwaresponsor hadden.

Het ging dus ook niet echt over de nieuwste producten of de tech, maar meer hoe je de bestaande tech gebruikt om elk beetje voordeel te halen op de server in een competitieve scenario. Dat klinkt heel interessant, maar die filosofie merk je pas echt als je zelf achter de pc kruipt.



In de mediabooth van ZOWIE nam ik plaats achter de XL2586X+, dezelfde monitor die tijdens de Major op het hoofdpodium wordt gebruikt, en ging ik aan de slag met een beetje aim training. Toen ik zelf nog competitief actief was, deed ik dit elke dag voordat ik begon met spelen om mijn aim op te warmen, maar op dit punt had ik al een paar maanden geen Counter-Strike 2 op een serieuze manier aangeraakt. Zelfs met een muis die ik thuis niet gebruik en settings die niet de mijne zijn, voelt het meteen vertrouwd en lukte het goed om de nodige headshots te krijgen.

Bewegingen zijn strak, het beeld blijft rustig tijdens snelle peeks en sprays, en alles wat je ziet voelt direct gekoppeld aan wat je doet. Het is geen “mooier” beeld in traditionele zin, maar wel een beeld dat precies laat zien wat relevant is. Je krijgt een TN-paneel en dat is nou niet bepaald het beste scherm als je graag naar films kijkt of hele mooie games zoals Baldur's Gate 3 speelt, maar het is juist het type scherm dat je wilt hebben als je wilt winnen, hoe cliché dit ook klinkt.



Het kan sowieso als overkill gezien worden en het feit dat je 1.199 euro moet neertellen voor een 24-inch monitor is natuurlijk lichtelijk bizar, maar dit is dan ook niet voor de typische consument. Je merkt gewoon dat je beter speelt van deze monitor. Door het Fast-TN scherm krijg je veel minder ghosting en worden beelden niet vervormd. Dat verschil merk je vooral tijdens snelle peeks, sprays en micro-correcties: bewegingen blijven scherp afgebakend, zonder dat objecten of spelers “uitsmeren” over meerdere frames.

Daarbovenop komt DyAc 2, ZOWIE’s eigen motion-clarity-technologie. In plaats van simpelweg de backlight te laten knipperen, maakt DyAc 2 gebruik van een dual-backlight-opzet met fijnere controle. Het effect daarvan is dat bewegende beelden rustiger ogen, zonder dat het scherm hard of vermoeiend wordt voor de ogen. In de praktijk voelt het alsof het beeld beter overkomt met je input, en dat helpt bij tracking en recoil control.

Dat is iets wat je als ervaren speler snel herkent. Ik heb duizenden uren in Counter-Strike zitten, was nationaal finalist bij Red Bull Flick en jarenlang actief in esports in verschillende games. In dat soort context voel je binnen een paar rondes of een setup werkt. De XL2586X+ doet dat zonder moeite. Het is gewoon een genot om op te spelen.

Acht jaar dezelfde muis

Mijn band met ZOWIE gaat verder terug dan dit event. Ik heb zelf acht jaar lang een ZOWIE FK2 gebruikt. Dit is niet overdreven, want ik gebruikte deze muis totdat hij letterlijk uit elkaar begon te vallen. Geen RGB, geen software, geen marketingtrucs. Gewoon een vorm en een sensor die deden wat ze moesten doen, elke dag opnieuw.

Die filosofie zie je hier overal terug. ZOWIE ontwikkelt geen producten om trends te volgen, maar om consistent te zijn. Tijdens de tour wordt uitgebreid gesproken over hun Sports Science Labs in Taiwan, China en sinds kort ook in Eindhoven. Met motion capture en EMG-metingen analyseren ze handbewegingen, spierspanning en vermoeidheid, om producten te maken die onder toernooistress blijven presteren.

Het is indrukwekkend, maar ook veelzeggend: alles is gericht op die absolute top. Op de 0,001 procent die op een Major-podium zit. Hoewel dat logisch is (ZOWIE is hier letterlijk de standaard) voelt het soms alsof de rest van de spelers vooral meeliften op wat voor de pro’s wordt ontwikkeld en die kunnen niet altijd bijbenen. Het is en blijft een niche markt.

Vraagtekens

Dat is waar het verhaal licht schuurt. Niet omdat ZOWIE de consument vergeet, want de producten zijn erg toegankelijk en duidelijk gepositioneerd, maar omdat het merk zo sterk leunt op zijn pro-status dat vernieuwing minder zichtbaar wordt. Als je als speler eenmaal gewend bent aan een bepaalde muisvorm of monitor, stap je niet snel over. Zeker niet op hoog niveau. Er is een reden waarom veel pro's hun toetsenbord praktisch verticaal op het bureau leggen en dat komt omdat ze in internetcafé's vroeger bijna geen ruimte hadden dus dan moest je dat wel doen. Na duizenden of zelfs tienduizenden uren krijg je deze manier van spelen niet uit je hoofd.

ZOWIE lijkt daardoor deels slachtoffer van zijn eigen succes. De XL2586X+ is technisch gezien nog steeds indrukwekkend, maar ook al ruim een jaar oud. In esportstijd is dat geen probleem; spelers hebben tijd nodig om te wennen en stabiliteit is cruciaal. Tegelijk hoeft vernieuwing niet te betekenen dat je de trends achterna gaat. Kleine, slimme stappen kunnen al genoeg zijn om te laten zien dat standaard zijn niet hetzelfde is als stilstaan.

Pro-spelers die gesponsord worden door ZOWIE met op de achtergrond de beroemde Counter-Strike ex-pro en Major-winnaar TaZ

Toch zou het wel leuk zijn als ZOWIE iets meer innoveert of laat merken dat het bezig is met nieuwe producten. Ze hoeven geen trends te volgen, want daar gaat het niet om, maar iets nieuws is altijd fijn om mee te krijgen. Tijdens mijn gesprekken was het ook duidelijk dat er dingen aankwamen, maar wanneer of wat is nooit duidelijk geworden. Dat kan volgende week, maar het zou ook pas in 2027 kunnen. BenQ zelf maakt genoeg producten, maar het is een breder merk dan ZOWIE zelf.

Wat blijft hangen na de ZOWIE Media Tour in Boedapest is daarom een genuanceerd beeld. Spelen op hun hardware voelt nog steeds fantastisch, zelfs buiten je comfortzone. Maar juist omdat ZOWIE zo’n stevige positie heeft, zou het interessant zijn om te zien wat er gebeurt als die zekerheid wordt gecombineerd met een iets zichtbaardere drang naar vernieuwing. Niet om te veranderen wie ze zijn, maar om te blijven bewijzen waarom ze al vijftien jaar de standaard vormen.