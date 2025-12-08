Battlefield 6 luidt de feestdagen in met winterse update en nieuwe Empire State-map

Nu Battlefield 6 het einde nadert van de voor 2025 geplande content, brengt de Winter Offensive op 9 december een flinke reeks nieuwe updates naar de game.

EA heeft de Winter Offensive-update uitgebreid toegelicht in een blogbericht waarin wordt onthuld welke veranderingen later deze week worden doorgevoerd. Zo verschijnt er een met sneeuw bedekte variant van de map Empire State, komt er een nieuwe tijdelijke multiplayer- en Gauntlet-modus én wordt er een nieuw melee-wapen toegevoegd.

Battlefield: Redsec ontvangt eveneens enkele kleinere updates, waaronder aanpassingen aan de redeploy beacon en bugfixes die te maken hebben met de ‘second life’-mechanic van de modus.

