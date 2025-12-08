Battlefield 6 luidt de feestdagen in met winterse update en nieuwe Empire State-map

Nu Battlefield 6 het einde nadert van de voor 2025 geplande content, brengt de Winter Offensive op 9 december een flinke reeks nieuwe updates naar de game.

EA heeft de Winter Offensive-update uitgebreid toegelicht in een blogbericht waarin wordt onthuld welke veranderingen later deze week worden doorgevoerd. Zo verschijnt er een met sneeuw bedekte variant van de map Empire State, komt er een nieuwe tijdelijke multiplayer- en Gauntlet-modus én wordt er een nieuw melee-wapen toegevoegd.

Battlefield: Redsec ontvangt eveneens enkele kleinere updates, waaronder aanpassingen aan de redeploy beacon en bugfixes die te maken hebben met de ‘second life’-mechanic van de modus.

De Ice Climbing Axe wordt toegevoegd als nieuw melee-wapen en maakt deel uit van een bonuspad binnen de Battle Pass. Met dit Winter Offensive-pad kunnen spelers eventboosters, XP-boosts en elf extra beloningsniveaus vrijspelen.

Volgens de roadmap van Battlefield 6 is Winter Offensive de laatste grote update die voor 2025 op de planning staat. Gezien het enorme verkoopsucces van Battlefield 6 valt echter te verwachten dat er ook volgend jaar nog volop nieuwe content voor spelers verschijnt.

Battlefield 6 is nu verkrijgbaar voor PS5, pc en Xbox Series X|S. Battlefield: Redsec is een gratis te spelen battle-royalemodus met gedeelde voortgang met de hoofdgame.