Scoor de Samsung Galaxy S22 met meer dan 200 euro korting

Samsung was niet de enige die een prijsverhoging doorvoerde bij zijn nieuwe telefoons. Het probleem is dat de Galaxy S23 geen enorme upgrade vormt tegenover de Galaxy S22 van vorig jaar en daarom zijn geld niet helemaal waard is. Daar komt bij dat er vaak kortingen komen op de Galaxy S22 en laat dat nu op meerdere plaatsen zo zijn. Zowel in Nederland als België gaat het over meer dan 100 euro korting.

De Samsung Galaxy S22 staat los van zijn kortingen al hoog in onze lijst met de beste kleine smartphones en beste Samsung-smartphones. Als een van deze twee categorieën je aanspreekt, is dit hét moment om hem in huis te halen. Verder heeft de Samsung Galaxy S22 een vloeiend 120Hz AMOLED-scherm, drie sterke camera's achteraan en een van de snelste chipsets die je kan vinden voor dit geld. Enkele belangrijke minpunten zijn de matige batterijduur, traag opladen, het gebrek aan een oplader in de doos.

Beste Samsung Galaxy S22 deals in Nederland

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 van 849 euro voor 599 euro bij Amazon (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 voor 629 euro bij Belsimpel (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 voor 649 euro bij bol.com (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 voor 699 euro bij MediaMarkt (opens in new tab) (met 75 euro extra inruilwaarde op je oude telefoon)

Beste Samsung Galaxy S22 deals in België

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 voor 549 euro bij Fnac (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy S22 voor 599 euro bij Amazon (opens in new tab)