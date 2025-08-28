Windows 11 verbetert eindelijk het matige geluid via Bluetooth-hoofdtelefoons, tot vreugde van pc-gamers

Microsoft heeft aangekondigd dat het de geluidskwaliteit van Bluetooth-hoofdtelefoons in Windows 11 een flinke boost geeft.

Zoals Microsoft uitlegt in een blogpost (opgemerkt door Neowin), wordt de huidige manier waarop draadloze hoofdtelefoons werken (Bluetooth Classic Audio) vervangen door Bluetooth LE Audio in Windows 11. Met als belangrijke kanttekening dat je hiervoor wel hardware nodig hebt die deze nieuwe standaard ondersteunt.

Bluetooth Classic Audio is namelijk nogal omslachtig, omdat het twee werkmodi kent die allebei geen complete oplossing bieden voor geluid én microfoon. Met het Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) krijg je audio in volle kwaliteit, maar kun je geen microfoon gebruiken. Dat kan een probleem zijn als je bijvoorbeeld gamet en de microfoon van je headset voor in-game chat wilt inzetten.

Het alternatief, het Hands-Free Profile (HFP), ondersteunt wél de microfoon, maar levert flinke nadelen op. De geluidskwaliteit is lager en je krijgt geen stereo, enkel mono-audio die in beide oren wordt afgespeeld. Dat zorgt niet alleen voor een veel slechtere geluidskwaliteit, Microsoft vergelijkt het met luisteren naar AM-radio versus cd-kwaliteit bij A2DP, maar betekent ook dat er geen ruimtelijke effecten zijn (die stereo vereisen voor virtuele positionering).

Bluetooth LE Audio lost dit in één klap op. Je krijgt dezelfde cd-kwaliteit audio als bij A2DP, maar kunt tegelijkertijd ook de microfoon gebruiken. Bovendien biedt de nieuwe methode in Windows 11 ‘super wideband’-audio met een samplefrequentie van 32kHz, wat zorgt voor nog betere stemkwaliteit.

Het heeft even geduurd

Dit is een boost op audiogebied die we met open armen verwelkomen, al gaat het in de praktijk vooral om Bluetooth eindelijk goed laten werken en minder om een grote stap vooruit voor Windows 11. Geen stereoweergave zodra je de microfoon wilt gebruiken is een flinke domper, maar helaas is dat op dit moment voor de meeste Windows 11-gebruikers nog steeds de realiteit.

Wat heb je nodig om van deze nieuwe techniek te profiteren? Je draadloze koptelefoon moet Bluetooth LE Audio ondersteunen, en je Windows 11-pc óók. Let op: alleen Bluetooth LE is niet genoeg; je hebt specifiek LE Audio nodig. Microsoft legt in een ondersteuningsdocument uit hoe je kunt checken of je Windows 11-apparaat dit heeft.

Daarnaast moet je pc draaien op Windows 11 24H2 met de meest recente versie (de augustus-update). Verder is een Bluetooth-audiodriver met ondersteuning vereist. Microsoft merkt op dat later dit jaar “sommige bestaande pc-modellen” via de fabrikant een driverupdate krijgen.