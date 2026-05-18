Windows 11 krijgt binnenkort twee functies waar gebruikers al lang op wachten

Microsoft blijft luisteren naar feedback

Windows 11 krijgt eindelijk functies waar gebruikers al langer om vragen, namelijk de mogelijkheid om de positie van de taakbalk te verplaatsen (en kleiner te maken), samen met de optie om het Startmenu te vergroten of verkleinen en verder aan te passen.

In een blogpost van Microsoft wordt uitgelegd dat de wijzigingen aan de taakbalk nu worden uitgerold in het experimentele kanaal voor preview-builds van Windows 11, en dat de vernieuwing van het Startmenu in de "komende weken" zal volgen.

Prioriteiten stellen

Windows 11 taakbalk en startmenu

Zoals Microsoft eerder beloofde, was de wijziging van de taakbalk een topprioriteit. De aanpassingen aan het Startmenu lijken ook veel frustraties van gebruikers aan te pakken. Vooral de beweegbare taakbalk had gewoon standaard aanwezig moeten zijn in Windows 11, maar het is goed dat Microsoft er nu eindelijk werk van maakt.

Nu Microsoft beter luistert naar feedback van de Windows 11-gebruikers en testers inschakelt om verschillende aspecten van het besturingssysteem te verbeteren, ziet de toekomst er wat rooskleuriger uit. Een andere aanpassing die mogelijk onderweg is, is de mogelijkheid om Windows 11 te installeren met een lokaal account. Op dit moment moet je namelijk verplicht inloggen (of via een enorme, niet vanzelfsprekende omweg dit omzeilen).

Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

