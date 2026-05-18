Windows 11 krijgt binnenkort twee functies waar gebruikers al lang op wachten

Windows 11 krijgt eindelijk functies waar gebruikers al langer om vragen, namelijk de mogelijkheid om de positie van de taakbalk te verplaatsen (en kleiner te maken), samen met de optie om het Startmenu te vergroten of verkleinen en verder aan te passen.

In een blogpost van Microsoft wordt uitgelegd dat de wijzigingen aan de taakbalk nu worden uitgerold in het experimentele kanaal voor preview-builds van Windows 11, en dat de vernieuwing van het Startmenu in de "komende weken" zal volgen.

Gebruikers kunnen de taakbalk naar de bovenkant of de zijkant van het bureaublad verplaatsen. In Windows 10 kon dit ook al en veel gebruikers waren teleurgesteld toen ze zagen dat Windows 11 dit niet meer ondersteunde.

Microsoft geeft gebruikers ook de mogelijkheid om de uitlijning van pictogrammen (gecentreerd of niet) voor elke taakbalkpositie te kiezen. Een andere toevoeging is de mogelijkheid om handmatig een kleine taakbalk te kiezen (met kleinere knoppen), wat voorheen een modus was die automatisch werd geselecteerd voor kleine schermen.

Een andere terugkerende klacht is dat het Startmenu te groot was geworden. Op kleinere laptops werd het soms zo groot dat je hele scherm in beslag werd genomen. Om dit te voorkomen, geeft Microsoft gebruikers in Windows 11 de controle over de grootte van het Startmenu, met instellingen voor klein en groot. Er zullen ook schakelaars zijn om aan te duiden welke onderdelen je wel en niet wil zien in het Startmenu. Het gevolg is dat je nu een heel compact Startmenu kan samenstellen.

Prioriteiten stellen

Zoals Microsoft eerder beloofde, was de wijziging van de taakbalk een topprioriteit. De aanpassingen aan het Startmenu lijken ook veel frustraties van gebruikers aan te pakken. Vooral de beweegbare taakbalk had gewoon standaard aanwezig moeten zijn in Windows 11, maar het is goed dat Microsoft er nu eindelijk werk van maakt.

Nu Microsoft beter luistert naar feedback van de Windows 11-gebruikers en testers inschakelt om verschillende aspecten van het besturingssysteem te verbeteren, ziet de toekomst er wat rooskleuriger uit. Een andere aanpassing die mogelijk onderweg is, is de mogelijkheid om Windows 11 te installeren met een lokaal account. Op dit moment moet je namelijk verplicht inloggen (of via een enorme, niet vanzelfsprekende omweg dit omzeilen).