Populaire functie van Windows 10 komt eindelijk naar Windows 11

Het gerucht gaat dat Microsoft eindelijk van plan is om Windows 11-gebruikers de mogelijkheid te geven om de taakbalk te verplaatsen. Windows Central beweert uit bronnen te hebben vernomen dat Microsoft de taakbalk gaat aanpassen, zodat deze niet meer vastzit op de standaardpositie onderaan het bureaublad.

Je kunt de taakbalk dan naar de bovenkant van het scherm verplaatsen of verticaal aan een van beide zijden van het bureaublad laten lopen, een functie waar veel gebruikers al geruime tijd naar vragen. Hoe lang precies? Al sinds Windows 11 voor het eerst uitkwam, waren mensen verbaasd dat deze functie niet was overgenomen uit Windows 10. Momenteel kunnen Windows 10-gebruikers de taakbalk nog steeds op deze manier verplaatsen.

Naast de mogelijkheid om de taakbalk te verplaatsen, denken de bronnen waarmee Windows Central heeft gesproken ook dat Microsoft een optie zal bieden om de taakbalk te vergroten of verkleinen. Als je niet wilt dat de balk over de volledige breedte (of hoogte) van het scherm loopt, ongeacht aan welke kant van het scherm deze zich bevindt, kun je hem inkorten.

We hebben vernomen dat er al aan deze vernieuwing van de taakbalk wordt gewerkt en dat de nieuwe balk “in de loop van de zomer” zou verschijnen. Dat zou alleszins het voorlopige schema van Microsoft zijn. Het lijkt er daarom op dat deze functie in de 26H2-update zal worden geïntroduceerd, die in het midden van het jaar wordt verwacht.

Windows 11 wordt beter

(Image credit: TechRadar)

Waarom doet Microsoft dit? Je zou kunnen zeggen dat het toch al op de to-do-lijst stond, want er zijn een heleboel interface-gerelateerde zaken die aanvankelijk niet zijn overgenomen uit Windows 10, maar nu wel deel uitmaken van software-updates voor Windows 11.

Microsoft staat mogelijk onder druk om Windows 11 snel te verbeteren en het lijkt erop dat dit een uitbreiding is van onlangs aangekondigde maatregelen om de algemene tevredenheid te verbeteren. Gebruikers klagen namelijk dat er te veel focus ligt op AI-functies, terwijl de basis van Windows 11 wordt verwaarloosd.

Die verbeteringen omvatten het aanpakken van trage prestaties in bepaalde delen van de interface, de overvloed aan bugs aanpakken (die weer behoorlijk uit de hand is gelopen) en het terugplaatsen van basisfuncties die waren verwijderd. Het verplaatsen van de taakbalk is zo'n basisfunctie die is blijven hangen in Windows 10.

Blijkbaar krijgt deze taakbalkfunctie een hoge prioriteit voor het Windows-team, wat opnieuw een teken is dat Microsoft de boodschap begrepen heeft. Alles wijst er ten slotte op dat 2026 het jaar wordt waarin Microsoft probeert de reputatie van Windows 11 te herstellen.