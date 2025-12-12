Nieuwste Windows 10-update brengt onverwachte problemen met zich mee

Windows 10 heeft een nieuwe update voor gebruikers die zich aangemeld hebben voor een jaar (gratis) extra updates. Nu zijn er meldingen dat deze nieuwste update problemen veroorzaakt.

Een opvallend probleem dat in meerdere verslagen over de decemberupdate voor Windows 10 (patch KB5071546) naar voren is gekomen, is dat een populaire app niet meer werkt. Die app is StartIsBack en volgens berichten op Reddit en Twitter (zie hieronder) werkt hij helemaal niet meer. Sommige gebruikers zien nu namelijk een leeg scherm in plaats van hun bureaublad.

Het systeem werkt blijkbaar nog steeds achter het zwarte scherm, maar omdat het bureaublad niet kan worden weergegeven, is het gebruik van Windows 10 erg lastig. Via sneltoetsen en dergelijke kan je dus wel nog programma's openen.

The Windows 10 December 2025 ESU update seems to be incompatible with StartIsBack, at least on some machines. explorer crashes after startup with StartIsBack installed; starts only with those DLLs renamed. Mysteriously, explorer still works with StartIsBack on some machines.December 10, 2025

Een andere Reddit-thread met nog een klacht over StartIsBack wijst op bijkomende problemen met deze patch. Een Reddit-gebruiker merkt op dat de update van december ervoor zorgde dat hun wallpaper-engine kapot ging, wallpaper-animaties schokkerig werden, taakbeheer plotseling hogere CPU-pieken liet zien en de gebruikersinterface begon te haperen. Dit werd verholpen door de update ongedaan te maken. Een andere Windows 10-gebruiker bevestigt dat hij een soortgelijk probleem had.

Ook gamers blijven niet gespaard. Nog een Reddit-gebruiker beweert dat de update framerate drops veroorzaakt in Overwatch, terwijl een andere de Xbox-app niet meer kan gebruiken. Een andere gebruiker meldt dan weer dat de decemberupdate zichzelf herhaaldelijk wil installeren, terwijl hij al geïnstalleerd is.

Daar komt nog een duidelijke bug bij voor gebruikers met meerdere schermen, waarbij een paar monitoren die op de pc waren aangesloten niet meer werkten nadat KB5071546 was geïnstalleerd. Het bureaublad werd hier blijkbaar gewoon niet geladen. Een monitor uitschakelen zou het probleem oplossen. De installatie van de update ongedaan maken is eveneens een mogelijke oplossing.

Er zijn ook nog wat meldingen dat de update van december niet kan worden geïnstalleerd, zoals deze op de Tech Community-hub van Microsoft.

Hoe los je deze problemen op?

Op dit moment moeten we voorzichtig zijn met deze eerste meldingen van bugs, waarvan sommige misschien niet eens zo frequent voorkomen. Toch lijkt er iets mis te zijn met een paar aspecten van de decemberupdate voor Windows 10. Er is bijvoorbeeld zeker een probleem met StartIsBack en andere programma's die de lay-out van Windows 10 aanpassen.

Dit is niet ongebruikelijk, aangezien dit soort apps sleutelen aan onderdelen van de onderliggende Windows-interface. Wanneer Windows-updates wijzigingen aanbrengen, kunnen deze botsen met de aangepaste delen en dan gaan er allerlei zaken fout.

Er is een oplossing voor de StartIsBack-problemen die door InterestingKale3483 zijn aangehaald op Reddit. Dat is simpelweg de nieuwste versie van de app installeren (iemand anders heeft bevestigd dat dit werkt). Het kan lastig zijn om de situatie op te lossen, aangezien de getroffen gebruikers te maken hebben met een leeg bureaublad. Je kunt het advies in dit bericht volgen om je huidige versie van StartIsBack te verwijderen, zodat je een zichtbaar, werkend bureaublad krijgt. Daarna kan je de nieuwste versie van dit programma installeren.

Het vreemde is dat we dit soort problemen niet verwacht hadden, aangezien we ervan uitgingen dat extra updates alleen beveiligingspatches bevatten. Het is niet helemaal duidelijk wat Microsoft nu precies doet met deze extra updates. Er is één wijziging die door Microsoft wordt benadrukt in de documentatie voor KB5071546, namelijk een aanpassing aan PowerShell 5.1. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van de problemen met StartIsBack en andere programma's die de interface aanpassen.

Het is ten slotte belangrijk om te weten dat je zonder de decemberupdate van Windows 10 een aantal beveiligingsfuncties mist. Houd daar dus rekening mee als je overweegt om de update te verwijderen.