Microsoft wil Windows 11 net zo snel maken als SteamOS

Niemand kiest echt voor Windows 11. Voor velen is het een noodzakelijk kwaad dat bij hun pc hoort, voornamelijk voor gamers. Dat werd ook duidelijk toen de Steam Deck uitkwam met SteamOS, een besturingssysteem gebaseerd op Linux dat Valve zelf ontwikkeld heeft. Het gaat efficiënter om met geheugen en laat games vlotter draaien.

Zoals Windows Central meldt, werkt Microsoft aan een nieuw project genaamd Windows K2' gericht op het verwijderen van overbodige software, het verminderen van AI en het optimaliseren van Windows 11 voor games. Daarbij leunt Microsoft naar verluidt op drie pilaren: prestaties, vakmanschap en betrouwbaarheid.

Project K2 is geen update voor Windows 11, maar Microsofts poging om de kwaliteit van huidige en toekomstige versies van het besturingssysteem te waarborgen, consistentie te garanderen en uiteindelijk het vertrouwen van gebruikers terug te winnen.

Windows Central legt uit dat Microsoft heeft aangegeven dat de prestaties van Windows 11 tegenvallen, met name in de Verkenner en games. SteamOS wordt blijkbaar gezien als de standaard voor gaming en dat is geen verrassing gezien het succes van de Steam Deck en aankomende Steam Machine.

SteamOS biedt een eenvoudige ervaring en heeft een interface die eerder lijkt op een console dan op een pc. Er is ook geen overbodige extra software die RAM gebruikt en al helemaal geen AI-functies. Microsoft heeft geprobeerd dit te evenaren met de Windows Full Screen Experience, die het RAM-gebruik vermindert en meer geheugen vrijmaakt voor games, maar wil nog verder gaan.

Ten slotte wil Microsoft niet alleen games optimaliseren, maar ook het geheugengebruik minimaliseren wanneer programma's inactief zijn. Dat moet in theorie het RAM-gebruik verbeteren bij multitasking of het gebruik van een browser. Of dit allemaal daadwerkelijk zal lukken, blijft nog maar de vraag.