Microsoft onthult AI-visie voor Windows: "De computer zal kunnen zien wat wij zien, horen wat wij horen, en we kunnen ermee praten"

Ooit afgevraagd hoe Windows eruit zal zien tegen het einde van dit decennium, als we 2030 bereiken? Windows Central ontdekte een videofragment dat is geüpload op het YouTube-kanaal van Microsoft, waarin David Weston, Corporate Vice President voor OS-beveiliging, zijn visie geeft op Windows in 2030 (je kunt de video hieronder bekijken).

In het korte interview beantwoordt Weston enkele vooraf opgestelde vragen, die voornamelijk gaan over security (niet verrassend, gezien zijn expertise), AI, werk en de zakenwereld. Op een bepaald moment gaat hij ook in op de titel van de video en deelt hij zijn visie op hoe Windows er tegen het einde van het decennium uit zou kunnen zien.

Weston merkt op: "Ik denk dat we minder met onze ogen zullen doen en meer met onze stem zullen praten tegen onze computers. En ik geloof oprecht dat een toekomstige versie van Windows, en andere besturingssystemen van Microsoft, op een multimodale manier zal interageren."

"De computer zal kunnen zien wat wij zien, horen wat wij horen, en we kunnen ermee praten en vragen om veel geavanceerdere taken uit te voeren. Ik denk dat het een veel natuurlijkere vorm van communicatie zal zijn."

Weston voegt daaraan toe: "De wereld van met je muis rond klikken en typen zal net zo vreemd aanvoelen als MS-DOS nu doet voor Gen-Z."

De rest van de video gaat vooral over AI en werk, zoals eerder genoemd, en over hoe AI het routinematige werk zal overnemen zodat wij mensen ons kunnen bezighouden met interessantere en creatievere taken (althans, dat is al jaren de gedachtegang).

En inderdaad: hoe toekomstige beveiligingsexperts AI-bots zullen zijn waarmee je interacteert alsof het echte mensen zijn, via videogesprekken, meetings of e-mails waarin je hen opdrachten geeft.

Microsoft Windows 2030 Vision with David Weston - YouTube Watch On

Te ambitieus?

Voor ons voelt dit niet als een visie op Windows over vijf jaar, maar eerder iets dat veel verder in de toekomst ligt. Hoewel Weston zelf ook aangeeft dat het om een bredere visie op een ‘toekomstige versie van Windows’ gaat, snappen we de kernboodschap wel: de toekomst is ‘multimodaal’. We bewegen ons weg van de klassieke muis en het toetsenbord als de voornaamste inputmethodes voor de pc, en natuurlijk draait alles om AI.

Zal de toekomst van Windows er echt zo uitzien? We zouden er in elk geval geen geld tegen inzetten dat AI niet centraal zal staan, want dat lijkt nu al duidelijk het geval. In het algemeen voelt AI als een bijna onweerstaanbare kracht die de richting van de computerwereld bepaalt, en Microsoft probeert dan ook duidelijk om AI op zo veel mogelijk plekken in Windows te integreren.

Vandaag is er nog geschreven over aanwijzingen in Windows 11 die suggereren dat er een extra AI-agent op komst is voor de taakbalk van het besturingssysteem. Die zou dan komen naast de agent die al werd toegevoegd aan de Instellingen-app.

Met krachtige NPU’s die binnenkort mogelijk ook in desktopchips verschijnen, en met de opkomst van Copilot+ laptops, verwachten we dat AI zich razendsnel verder zal verspreiden in de wereld van pc’s. We durven zelfs te voorspellen dat de volgende versie van Windows niet ‘Windows 12’ zal heten, maar eerder ‘Windows AI’ of misschien ‘Windows Copilot’, als Microsoft dat merk voor AI blijft gebruiken. De focus op dit gebied lijkt namelijk enorm te worden.

Maar tussen de mooie beloftes, ambitieuze ideeën en de AI-marketing zit er natuurlijk ook de realiteit van wat Microsoft daadwerkelijk kan waarmaken. Herinneren we ons nog hoe Copilot voor het eerst werd aangekondigd voor Windows 11? Toen werd beloofd dat Copilot allerlei instellingen van het besturingssysteem zou kunnen aanpassen op basis van een vage prompt (zoals “maak me productiever”). Dat is nog steeds niet gebeurd.

We twijfelen er niet aan dat Microsoft grootse ambities heeft, maar of we in 2030 écht op een totaal andere manier met Windows-pc’s zullen werken? Dat vinden we nog maar de vraag.

We kunnen ons wel voorstellen dat je spraakopdrachten, die in Windows 11 al flink verbeterd zijn, een belangrijkere rol gaan spelen in de Windows-ervaring. En ja, AI die meer geavanceerde taken uitvoert? Akkoord. Misschien komt er zelfs een moment waarop AI daadwerkelijk in staat is om in één keer allerlei instellingen aan te passen op basis van wat wij vragen, en dat het dan ook nog goed werkt.