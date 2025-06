De nieuwste update van Windows 11 is gearriveerd en bevat belangrijke oplossingen voor pc-gamers die versie 24H2 van het besturingssysteem draaien. Maar er is een opmerkelijke technische storing opgedoken die voor wat verwarring zorgt.

Windows Latest merkte op dat Microsoft de uitrol van de juni-update (formeel bekend als KB5060842) tijdelijk heeft gepauzeerd voor sommige gebruikers, ondanks dat deze gisteren al werd uitgerold.

Volgens een mededeling van Microsoft via het Windows Message Center: “Let op: deze update wordt gedurende de dag geleidelijk uitgerold naar apparaten met Windows 11, versie 24H2. We hebben een compatibiliteitsprobleem vastgesteld dat een beperkt aantal van deze apparaten treft. Als jouw apparaat hierdoor wordt beïnvloed, ontvang je later vandaag een aangepaste update met alle beveiligingsverbeteringen van juni 2025.”

Microsoft specificeerde niet wat het compatibiliteitsprobleem precies inhoudt, maar gezien de bewoording waarin gesproken wordt over een beperkt aantal getroffen apparaten, lijkt het bedrijf de situatie te willen sussen.

Toch blijkt uit een aantal Reddit-discussies, waaronder de officiële aankondiging van de patch door Jen Gentleman van het Windows-ontwikkelingsteam, dat heel wat Windows 11-gebruikers verward zijn over waar hun update blijft. Sommige gebruikers met meerdere pc’s melden dat slechts één van hun apparaten de update heeft ontvangen, terwijl de andere(s) nog wachten.

In theorie zou iedereen de update inmiddels moeten hebben ontvangen (gezien de Pacific Time-zone waar Microsoft zich op baseert, is “gisteren” inmiddels al enkele uren voorbij). Dat zou betekenen: ofwel de originele update, of een aangepaste versie met een iets ander versienummer om het compatibiliteitsprobleem op te lossen.

Toch zijn er nog steeds reacties in de Reddit-thread zoals: “Het is inmiddels toch echt na middernacht? Ik heb nog steeds geen update. Wat is er nou precies aan de hand met dat ‘compatibiliteitsprobleem’?”

Wat is er gaande?

(Image credit: Future / Jasmine Mannan)

Het lijkt erop dat Microsoft zijn eigen deadline misschien net niet gehaald heeft. Dat zou ons eerlijk gezegd niet verbazen, en het zou gewoon een kleine vertraging kunnen zijn. Wat echter iets zorgwekkender is, zijn enkele losse meldingen op Reddit van gebruikers die na het installeren van de juni-update met een vastgelopen besturingssysteem zitten: bijvoorbeeld een groen of zwart scherm waar niets meer gebeurt. Er zijn nog niet genoeg meldingen om echt alarm te slaan, maar het is wel iets om in de gaten te houden.

Zou het kunnen dat deze mensen de update toch hebben binnengekregen op een pc die gevoelig was voor het compatibiliteitsprobleem, vóórdat Microsoft de uitrol pauzeerde? Misschien, maar dat is speculatie. Hoe dan ook, als je ongeduldig begint te worden, en met name gamers zouden dat kunnen zijn, dan raad ik ten zeerste af om de juni-update handmatig te installeren als je hem niet automatisch via Windows Update aangeboden krijgt. Er kan namelijk een goede reden zijn waarom je systeem de update (nog) niet ontvangt, en door deze geforceerd te installeren, loop je mogelijk tegen serieuze problemen aan.

Voor gamers is KB5060842 juist wél interessant, omdat deze update enkele belangrijke verbeteringen bevat. Zo lost de patch problemen op waarbij bepaalde pc-games vastliepen in Windows 11 versie 24H2, en zijn er stabiliteitsverbeteringen voor Nvidia GPU’s. Ook kan het zijn dat het inputvertragingen met muis of toetsenbord aanpakt. Dat bleek al uit de preview-versie van de update die vorige maand verscheen.

Een andere nieuwe functie in deze patch is 'cross-device resume'. Hiermee kun je OneDrive-bestanden naadloos hervatten tussen je pc en je smartphone en dit zou op termijn verder worden uitgebreid tot een bredere integratie tussen apparaten.

Voor Copilot+-pc’s zitten er nog wat extra snufjes in de update, zoals een nieuwe “Ask Copilot”-optie bij de Click to Do-functie. Ook is er een opvallende verandering toegevoegd die níet in de preview zat: een limiet van 60 dagen op systeemherstelpunten. Dat wil zeggen dat herstelpunten die ouder zijn dan twee maanden automatisch worden verwijderd.