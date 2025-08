Lukt de update naar Windows 11 niet? Microsoft geeft extra tips

Microsoft heeft onlangs nieuw advies gegeven voor gebruikers die problemen ondervinden bij de update van Windows 10 naar Windows 11. Neowin heeft een aantal nieuwe hulpartikelen gespot die eerder dit jaar door Microsoft zijn gepubliceerd. Ze gaan over problemen die kunnen optreden na het upgraden van de hardware in je pc om Windows 11 te kunnen gebruiken of wanneer je een bericht krijgt waarin staat dat iets "uw aandacht" nodig heeft.

Laten we beginnen met het eerste scenario. Hiervoor moet je naar het artikel "Controleren of een apparaat voldoet aan Windows 11 systeemvereisten na het wijzigen van apparaathardware", dat advies geeft aan mensen die net een upgrade hebben uitgevoerd om ervoor te zorgen dat hun pc met Windows 10 voldoet aan de vereisten voor Windows 11. Die upgrade is waarschijnlijk een nieuwe CPU of de toevoeging van een TPM 2.0-module.

Zelfs na deze aanpassingen bestaat de kans dat Windows Update alsnog zegt dat er geen update beschikbaar is, omdat je systeem zogezegd nog steeds niet compatibel is met Windows 11. Zoals Microsoft uitlegt, is er geen reden tot paniek. Het is namelijk zo dat het "tot 24 uur" kan duren voordat Windows Update de informatie over je pc heeft vernieuwd. Het is goed mogelijk dat je gewoon wat geduld moet hebben voor de update beschikbaar is.

Als je niet kunt wachten, is er een truc om die info handmatig te vernieuwen. De beste manier is de PC Health Check-app gebruiken in plaats van naar Windows Update te gaan. Die app herkent de nieuwe hardware namelijk meteen in tegenstelling tot Windows Update.

Het tweede hulpartikel dat aan het licht is gekomen, gaat over wat je moet doen als je tijdens het updateproces naar Windows 11 een foutmelding krijgt met iets als "Wat uw aandacht nodig heeft". Microsoft legt in detail uit wat dit inhoudt en geeft een overzicht van de redenen waarom gebruikers deze melding te zien kunnen krijgen, inclusief een uitleg van het nogal cryptische bericht "je hoeft geen actie te ondernemen" dat kan verschijnen. In dat geval kan je als gebruiker niets doen. Microsoft is echter op de hoogte van dit probleem en werkt momenteel aan een oplossing.

Microsoft geeft tot slot nog gedetailleerde informatie over wat je kunt doen aan "Niet-compatibele privacyinstellingen" en wat je kunt doen als incompatibele software of apps het probleem vormen.

Beter laat dan nooit

Deze extra info is meer dan welkom bij gebruikers die nieuwe onderdelen voor hun pc hebben gekocht om te kunnen updaten naar Windows 11. De PC Health Check-app is de beste keuze voor een eenvoudige, onmiddellijke update naar Windows 11 in dit geval.

Idealiter was dit hulpartikel al eerder beschikbaar geweest. Het lijkt erop dat Microsoft er plots alles aan wil doen om zoveel mogelijk pc's en laptops van Windows 10 naar Windows 11 te laten updaten. Dat is maar goed ook want in oktober stopt de ondersteuning voor Windows 10.