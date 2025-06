Is de batterij van je Windows 11-laptop te snel leeg? Microsoft werkt aan een energiebesparend trucje

Windows 11 krijgt nieuwe mogelijkheden om de batterijduur van je laptop te verlengen met de introductie van een nieuwe functie die onlangs werd getest. Windows Latest heeft een nieuwe functie binnen het energiebeheer gespot die werd onthuld in een preview build van een paar weken geleden.

Microsoft noemt deze functie 'User Interaction-Aware CPU Power Management'. Dat bekt niet echt goed, maar beschrijft wel gewoon wat het doet. Wanneer je je laptop verlaat om iets anders te gaan doen, merkt Windows 11 dat je weg bent en geen interactie meer hebt met je toestel.

Dan zal Windows na een bepaalde tijd maatregelen nemen om het stroomverbruik te verminderen en zo de levensduur van de batterij te verlengen. Als je de laptop niet gebruikt, maak je je natuurlijk geen zorgen over hoe snel hij werkt. Wanneer je terugkeert naar je laptop en hem weer gaat gebruiken, belooft Microsoft dat de volledige prestaties "onmiddellijk" worden hersteld.

Verwacht geen wonderen

Er is dus geen nadeel, tenminste als de belofte van Microsoft klopt en je inderdaad meteen de volledige prestaties terugkrijgt. Als er een beetje vertraging optreedt, kan dat vervelend zijn. Laten we hopen dat Microsoft dit tot een minimum weet te beperken.

Microsoft vermeldt wel dat de extra batterijduur in de praktijk kan variëren. Dit hangt af van de energie-instellingen of je laptop is aangesloten op het stopcontact en ook van de instellingen voor energiebeheer van de processor die door de fabrikant zijn bepaald. Aan dat laatste kan je zelf ook weinig tot niets veranderen.

Als je deze functie niet wilt, zal er waarschijnlijk een manier zijn om dit uit te schakelen, vermoedelijk in de Windows 11-instellingen voor energiebeheer. De functie lijkt echter geen nadelen met zich mee te brengen, als de overgang naar de volledige prestaties echt zo vlot verloopt als Microsoft beweert.

Nu deze nieuwe truc voor energiebeheer wordt getest, lijkt de kans groot dat hij later dit jaar deel zal uitmaken van Windows 11 25H2. Microsoft heeft de laatste tijd veel gewerkt aan energiebesparingsfuncties, waaronder de nieuwe Energy Saver in Windows 11 24H2, en deze aankomende functie past goed in het rijtje.