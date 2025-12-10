Grote Windows 11-update is nu beschikbaar voor iedereen: moet je hem installeren?

Windows 11-gebruikers kunnen nu de nieuwe 25H2-update downloaden, aangezien Microsoft hem officieel beschikbaar heeft gesteld voor alle compatibele pc's. Windows Latest merkte op dat Microsoft zijn Windows Release Health Dashboard heeft bijgewerkt om de brede beschikbaarheid van Windows 11 25H2 aan te kondigen.

Microsoft zegt het volgende: “Windows 11 versie 25H2 is nu beschikbaar voor alle in aanmerking komende Windows 11-apparaten voor gebruikers die de instelling 'krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn’ hebben ingeschakeld.” Daarnaast is er nu een AI-aangedreven slimme uitrol begonnen voor pc's met Windows 11 Home en Pro. Dit wil zeggen dat elke pc en laptop de update zal ontvangen wanneer hij "daar klaar voor is".

Zoals Windows Latest opmerkt, wordt versie 25H2 nu ook aangeboden als update voor gebruikers van compatibele pc's met Windows 10. Wat betekent dit allemaal en wat houdt dit voor jou in?

Windows 11 25H2 downloaden of niet?

Kort gezegd, komt het erop neer dat als je Windows 11 25H2 wilt, je de update kan installeren. Je hoeft alleen maar te controleren of er updates beschikbaar zijn. Ga naar Windows Update in de systeeminstellingen en klik op "Controleren op updates". Als alles goed gaat, zie je nu de update in het overzicht met beschikbare updates.

Als de update niet wordt weergegeven, moet je eerst de optie "Krijg de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn" inschakelen, zoals Microsoft adviseert. Die schakelaar staat normaal als eerste in het menu met meer opties. Schakel dit in en controleer nu nogmaals op updates. Nu zou 25H2 moeten verschijnen. Ofwel wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd ofwel moet je eerst nog op de downloadknop klikken. Zodra de download en installatie afgerond zijn, moet je je pc herstarten. Je krijgt normaal een melding te zien wanneer dit kan en je ziet ook een oranje bolletje op het update-icoon in de taakbalk.

Als je de update niet wilt, hoef je niets te doen. Op een bepaald moment zal je pc of laptop de update wel automatisch downloaden en heropstarten om hem volledig te installeren. Je kan dit proces trouwens alleen uitstellen, maar niet voorkomen.

Als je niet zeker weet of je de update wilt, weet dan dat hij niets bijzonders doet (of eigenlijk helemaal niets). Het kan helpen om sneller het nieuwe Startmenu te krijgen, ervan uitgaande dat je dat nog niet had. Het is echter geen garantie, aangezien de uitrol daarvan ook naar de vorige versie (24H2) komt.