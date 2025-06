Goed nieuws voor Windows 10-gebruikers die niet naar Windows 11 willen updaten

Windows 10 bestaat nu bijna tien jaar, maar de officiële ondersteuning loopt af op 14 oktober 2025. Toch hoeft dat niet het einde te betekenen, want Microsoft heeft zojuist een nieuw programma aangekondigd voor iedereen die wat meer tijd nodig heeft om over te stappen op Windows 11.

Wie nog updates wil, moet zich aanmelden voor het ESU-programma (Extended Security Updates) van Microsoft, dat Windows 10-gebruikers gedurende een jaar na het einde van de officiële ondersteuning maandelijks kritieke en belangrijke beveiligingspatches biedt. Microsoft zegt dat dit alleen bedoeld is als een kortetermijnoplossing, omdat deze updates geen nieuwe functies bevatten.

Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan het ESU-programma. Voor particulieren is er een nieuwe inschrijvingswizard die je drie opties biedt: gebruik Windows Backup om al je instellingen te synchroniseren met de cloud, wissel 1.000 Microsoft Rewards-punten in om aan de slag te gaan of doe een eenmalige betaling.

Nadat je een optie hebt gekozen en de instructies hebt gevolgd, wordt je Windows 10-pc geregistreerd. De ESU-dekking voor pc's loopt van 15 oktober 2025 tot 13 oktober 2026. De registratiewizard is momenteel beschikbaar in het Windows Insider-programma, wordt in juli beschikbaar gesteld aan gewone Windows 10-gebruikers en wordt medio augustus op grotere schaal uitgerold.

De ESU-wijzigingen zijn niet alleen van toepassing op individuele Windows 10-gebruikers. Bedrijven kunnen een jaarabonnement op het ESU-programma nemen per apparaat. Dit abonnement kan jaarlijks worden verlengd voor maximaal drie jaar, hoewel Microsoft waarschuwt dat de kosten elk jaar zullen stijgen. Bedrijven kunnen zich vandaag nog aanmelden via het Microsoft Volume Licensing Program, terwijl cloudserviceproviders vanaf 1 september inschrijvingen zullen aanbieden.

Windows 10-apparaten die via Windows 365 en virtuele machines toegang hebben tot Windows 11 cloud-pc's, krijgen gratis toegang tot ESU en ontvangen automatisch beveiligingsupdates, zonder dat er extra acties nodig zijn.

In zekere zin benadrukt de aankondiging van Microsoft de moeite die het bedrijf heeft gehad om mensen te laten upgraden naar Windows 11. Microsoft kondigde al in juni 2021 aan dat het Windows 10 zou stopzetten, maar ondanks jarenlange waarschuwingen zijn er nog steeds gebruikers en bedrijven die de overstap niet hebben gemaakt.