Valve werkt aan een Steam Deck-achtige VR-headset, en die zou wel eens sneller kunnen verschijnen dan je denkt

Er is de laatste tijd veel te doen rond de vermoedelijke komst van de Samsung Moohan-headset, Samsung’s eerste Android XR-apparaat voor consumenten, maar het lijkt erop dat er nóg een grote speler klaarstaat om het VR-landschap te betreden: Valve.

Er wordt al maanden gespeculeerd over de zogenaamde Steam Frame. Veel fans verwachtten zelfs een officiële aankondiging tijdens een event in september, maar die bleef uit, en dit is vergelijkbaar met Samsung’s aanpak. Toch wordt verwacht dat Valve’s headset nog vóór eind 2025 bekend wordt gemaakt.

In tegenstelling tot Samsung houdt Valve de lippen stijf op elkaar over zijn nieuwe apparaat, maar dankzij analisten en gelekte informatie zijn er toch al enkele details naar buiten gekomen.

Volgens de laatste berichten (via UploadVR) zou de Steam Frame inmiddels in massaproductie zijn gegaan, en dat wijst wellicht op een release later dit jaar. Dat nieuws volgt kort na een merkregistratie voor de naam ‘Steam Frame’, en aangezien Valve zulke aanvragen doorgaans vlak voor een productlancering indient, lijkt een officiële onthulling niet ver weg meer.

De Steam Deck heeft Valve blijkbaar veel geleerd. (Image credit: Mr.Mikla - Shutterstock)

Wat we tot nu toe weten over het apparaat, komt voornamelijk uit een interview dat Valve gaf aan Tested. Tijdens dat gesprek kwam VR ter sprake, en Valve-hardware engineer Yazan Aldehayyat en productdesigner Lawrence Yang lieten doorschemeren dat ervaringen van de Steam Deck worden meegenomen in toekomstige hardwareprojecten. Dat wijst sterk op een draadloze, zelfstandige headset, in plaats van een model dat met een pc verbonden moet zijn.

Dat vermoeden wordt verder ondersteund door gelekte specificaties van SadlyItsBradley (een doorgaans betrouwbare bron voor VR-berichten). Volgens hem krijgt de headset een Snapdragon 8 Gen 3-chipset, iets wat alleen nodig is bij standalone headsets.

Die chipset zou beschikken over een GPU die één generatie nieuwer is dan de XR2 Gen 2 die in de Meta Quest 3 zit. Dit kan suggereren dat de Steam Frame technisch iets krachtiger zal zijn dan Meta’s populaire headset.

Hopelijk is dat voordeel meer dan “iets”, want volgens een ander bekend lek, Gabe Follower, zou de headset een prijskaartje van ongeveer 1.100 euro krijgen. Dat is meer dan het dubbele van de Meta Quest 3.

Wanneer Valve zijn nieuwe hardware precies zal onthullen, blijft nog onduidelijk. Zelfs als de release pas in 2026 plaatsvindt, wijzen steeds meer signalen op een nabije aankondiging van de Steam Frame.