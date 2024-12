Microsoft zou in 2025 zijn Surface-apparaten weer van Intel-chips voorzien

Onze reviews van de Surface Pro Copilot+ PC en de Surface Laptop Copilot+ PC geven duidelijk aan dat we erg onder de indruk waren van Microsofts eigen pc's van dit jaar. Nu lijkt het erop dat er nog veel meer Surface-producten aankomen in 2025.

Een uitgebreide leak vanuit Windows Central geeft een overzicht van wat we de komende tijd kunnen verwachten van de Microsoft Surface-productlijn. Zo krijgen we schijnbaar nieuwe Surface Pro- en Surface Laptop-modellen in 2025 en het gaat hierbij weer om Copilot+ PC's, maar dit keer met Intel Lunar Lake-CPU's vanbinnen (zoals eerder ook al werd gesuggereerd).

Dit zullen dan dus ook meteen de eerste Surface-computers met Intel-chips zijn die de nieuwe 'Copilot+ PC'-branding krijgen. De huidige modellen zijn voorzien van Qualcomm-chips, maar Lunar Lake moet dus ook beschikken over de vereiste architectuur voor 'neural processing'.

We verwachten niet dat er veel zijn veranderen op het gebied van design. Microsoft zal volgens het verslag van Windows Central in 2025 (en daarna) waarschijnlijk vasthouden aan de ontwerpen van de huidige Surface Pro en Surface Laptop.

Een mysterieus nieuw apparaat

(Image credit: Future)

De nieuwe Surface Pro en Surface Studio lijken verder ook antireflectieve displays te krijgen (in tegenstelling tot de meest recente versies), plus er zal waarschijnlijk een optie met een kaartlezer beschikbaar zijn. Verder kunnen we ook voor het eerst 5G-ondersteuning op de Surface Laptop zien.

De Surface Laptop Studio krijgt volgens deze informatie ook weer een nieuwe versie in 2025. Hiervoor kunnen Intel- of AMD-chips worden gebruikt, maar hoe dan ook lijkt ook dit apparaat weer een Copilot+ PC te worden. Volgens bepaalde insiders is Microsoft ook een 16-inch versie aan het overwegen.

Verder is er ook nog een nieuw 11-inch Surface-apparaat in ontwikkeling volgens dit verslag. Dat apparaat zou wel weer draaien op een Snapdragon-chip van Qualcomm, maar het is niet niet duidelijk wat voor vormfactor dit apparaat krijgt. Als laatste zou er ook nog een nieuwe Surface Dock onderweg zijn.

Windows Central zegt dat we deze nieuwe producten vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen verwachten, dus op zijn laatst in maart. Natuurlijk kunnen dit soort plannen en releaseschema's nog altijd veranderen, maar het lijkt er in ieder geval op dat 2025 een goed jaar wordt voor fans van Microsofts Surface-apparaten.