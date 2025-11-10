Volgens nieuwe geruchten krijgen alleen de M6 MacBook Pro- en M6 Max-modellen van Apple een OLED-scherm en de rest niet

We zitten in de laatste maanden van 2025, wat betekent dat de geruchten rond de M5 Pro-, Ultra- en Max-chips blijven komen. Deze chips zouden begin 2026 verschijnen. Toch is er minder goed nieuws voor fans die uitkijken naar Apple’s M6-serie, want een grote redesign lijkt niet voor alle modellen in het verschiet te liggen.

Volgens Wccftech zullen alleen de MacBook Pro-modellen met de M6 Pro- en M6 Max-chips de langverwachte OLED-redesign krijgen, aldus Mark Gurman van Bloomberg. Deze modellen zouden tussen eind 2026 en begin 2027 op de markt komen. Apple zou daarbij afscheid nemen van de vertrouwde mini-LED-technologie en overstappen op een dunnere behuizing met touch-ondersteuning.

Wccftech stelt al langer op de hoogte te zijn van Apple’s plannen voor deze exclusieve aanpak. Aangezien Mark Gurman doorgaans betrouwbare informatie deelt, lijkt het erop dat dit scenario inderdaad klopt, en dat is slecht nieuws voor veel Apple-fans.

Waarschijnlijk verschijnen de basismodellen van de M6-MacBooks zonder het nieuwe ontwerp. Wie dus een OLED-scherm wil, zal vermoedelijk diep in de buidel moeten tasten voor de duurdere M6 Pro- of M6 Max-varianten (tenminste bij de eerste lancering). En eerlijk gezegd zou het best verrassend zijn als Apple daadwerkelijk voor deze strategie kiest.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple exclusiviteit inzet, maar de overstap van mini-LED naar OLED is een flinke stap en een die ongetwijfeld bij veel consumenten slecht zal vallen. Veel Apple-gebruikers hebben de rekenkracht van een M6 Pro of M6 Max niet nodig, of kunnen die duurdere toestellen simpelweg niet betalen.

Niet de beste keuze

Hoewel we denken dat het best mogelijk is dat OLED-schermen hun weg zullen vinden naar de volgende generatie MacBook Pro’s (na de M6), voelt het toch een beetje alsof Apple dit gebruikt om ons te verleiden om meer te betalen voor de M6 Pro- en M6 Max-modellen, en de OLED-upgrade bewust achterhoudt voor wie genoegen moet nemen met de basismodellen.

Gelukkig doet de mini-LED-technologie die Apple al jaren gebruikt het nog altijd uitstekend, zonder zorgen over inbranden of ander OLED-onderhoud. We zullen dus gewoon moeten afwachten tot Apple besluit om OLED als standaard schermtype in alle MacBook-modellen te gebruiken. Hopelijk hoeven we daar niet al te lang meer op te wachten.