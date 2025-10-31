M5 MacBook Pro heeft een extra snelle SSD die Apple niet genoeg gepromoot heeft

De M5 MacBook Pro heeft een verrassend snelle SSD en Apple lijkt een beetje te zijn vergeten om de prestaties van deze schijf in zijn nieuwe laptop te promoten.

9to5Mac zag dat Apple aan heeft gegeven dat de nieuwe MacBook Pro "tot 2x snellere SSD-prestaties" biedt vergeleken met zijn M4-voorganger. De YouTuber Max Tech heeft echter verschillende tests uitgevoerd, waaronder voor de opslag, waaruit een opmerkelijk resultaat kwam voor de leessnelheid van de nieuwe SSD.

Qua schrijfsnelheid wist de M5 MacBook Pro (met 512GB SSD) een resultaat van 6.068MB/s te behalen in de Blackmagic disk speed test vergeleken met de 3.293MB/s van het M4-model. Dat betekent dus dat de schrijfsnelheid zo'n 1,85x sneller is en dat komt dus redelijk in de buurt van Apple's claim van "tot 2x". 2x zal misschien onder de beste omstandigheden dan ook wel kunnen kloppen.

Het is echter bij de leessnelheid dat de SSD van het M5-model de SSD van zijn M4-voorganger omver blaast. De nieuwe SSD wist een snelheid van 6.323MB/s te bereiken vergeleken met de 2.031MB/s die zijn voorganger haalde. De nieuwe laptop is op dit vlak (aan de hand van deze test) dus meer dan 3x sneller.

In het kort komt het er dus op neer dat Apple de verbeterde snelheden hier niet echt heel goed gepromoot heeft. De leessnelheid is echt flink verhoogd. Wij kregen overigens vergelijkbare resultaten in onze eigen tests met de 1TB-varianten van de oude en nieuwe SSD.

Bij ons waren de schrijfsnelheden ongeveer 1,95x sneller bij de SSD in de M5 dan die in de M4 MacBook Pro. Wij zaten dus nog iets dichter bij die 2x. De leessnelheden waren in onze tests wel "maar" 2,3x sneller, maar dat is nog steeds erg indrukwekkend en dit had Apple zeker wel mogen vermelden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Het mag dus duidelijk zijn dat deze SSD een flinke upgrade is ten opzichte van de SSD in de M4 MacBook Pro en dat heeft Apple dus goed voor elkaar gekregen. De boost bij het lezen van data is erg indrukwekkend, aangezien dit in sommige gevallen dus wel tot 3x sneller kan zijn (en zeker meer dan twee keer sneller).

In de praktijk is deze veel hogere leessnelheid onder andere erg handig voor iets dat Apple ook al in zijn persbericht voor de nieuwe MacBook Pro benoemde: het "sneller laden van een lokaal LLM". Dit betekent dat een AI-model dat op het apparaat zelf draait veel responsiever moet worden op de M5 MacBook Pro. Apple zet nu natuurlijk, net als vrijwel iedereen op de pc-markt, sterk in op AI.

Je hebt echter niet alleen bij het gebruiken van AI profijt van deze verbetering. Het lezen van elk groot bestand op de schijf van je MacBook Pro, zoals bijvoorbeeld een video met een hoge resolutie of gigantische RAW-fotobestanden die je wil bewerken, zal ook gewoon sneller gaan. Je kan dus vooral kortere laadtijden verwachten bij dit soort intensieve taken.

De nieuwe MacBook Pro is over het algemeen niet de meest spectaculaire upgrade als je de upgrade naar M5 even niet meerekent. Het is dus wel opmerkelijk dat Apple de flink verbeterde SSD-prestaties niet echt heel erg goed gepromoot heeft.