Beste SSD's van 2022: de beste solid state drives voor jouw pc

Als je op zoek bent naar een snelle en betrouwbare manier om je gegevens op te slaan, dan is een SSD een zeer praktische oplossing. Deze zijn doorgaans duurder dan harde schijven, waardoor de laatstgenoemde nog steeds veel gebruikers zullen overtuigen. SSD's zijn echter elke euro meer dan waard.

SSD's zijn robuuster en hebben minder kans op falen dan harde schijven, en dat voornamelijk omdat ze geen bewegende onderdelen hebben. Dit zorgt tevens voor snellere lees- en schrijfsnelheden, wat ze ideaal maakt voor creatieve professionals die een snelle toegang tot hun gegevens nodig hebben voor de beste workflow.

Als een SSD toch de oplossing voor jou blijkt, neem dan hieronder een kijkje naar onze koopgids. Wij hebben voor jou de beste SSD's uitgezocht waar we dagelijks zelf ook het liefst gebruik van maken. Je vindt er vast eentje die voor jou geschikt is.

Beste SSD's van 2022

De beste SSD's zijn dankzij hun snelheid en betrouwbaarheid bijna onmisbaar voor een professional of bedrijf dat steeds een snelle toegang moet hebben tot zijn data. Als je veel afhankelijk bent van grotere bestanden, zoals mensen die video's bewerken en content creators, dan zal je snel merken dat een SSD je veel tijd bespaart. Bovendien zijn SSD's doorgaans veel kleiner dan een alledaagse harde schijf, waardoor je ze makkelijker in een gaming pc of ultrabook kwijt kan.

Of je nu een goede pc hebt, of een meer budgetvriendelijk toestel; de snelheidsboost die je hiermee krijgt zal je hoe dan ook een voordeel geven. Neem dus een kijkje naar onze lijst met de beste SSD's om jouw match te vinden, ongeacht of je een upgrade of toevoeging aan jouw systeem zoekt.

Beste SSD: Samsung 980 Pro Samsung bokst mee in de PCIe 4.0-ring Specificaties Capaciteit: 250GB – 1TB Interface: PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.3c Garantie: Beperkte garantie tot 5 jaar of tot de TBW (terabyte written) voor elke capaciteit Redenen om te kopen + Extreme prestaties + Competitieve prijs + Goede uithoudingsrating Redenen om te vermijden - PCIe 3.0-gebruikers zoeken beter een goedkopere drive

Als geld geen probleem is voor jou, dan is de Samsung 980 Pro misschien de beste SSD voor jou. Het is de snelste SSD die we ooit hebben getest, waardoor hij meer dan geschikt is om jouw pc voldoende future-proof te krijgen, zeker als je de optie met 1TB kiest. Het is zeker niet de goedkoopste SSD op de markt, maar hij levert wel indrukwekkende snelheden zonder dat hij veel duurder is dan zijn rivalen. Onthoud wel dat je een Gen 4 SSD nodig hebt om volledig van de snelheid gebruik te kunnen maken.

Lees hier de volledige review: Samsung 980 Pro

Beste NVMe SSD: Samsung 970 Evo Plus Samsung laat zich zien Specificaties Capaciteit: 250GB/500GB/1TB/2TB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Goedkoop + Topklasse prestaties Redenen om te vermijden - Sequentiële schrijfsnelheid vertraagt bij grote werklast

Samsung staat bekend voor zijn goede SSD's, en bij de lancering van de Samsung 970 Evo Plus met hogere snelheden en nieuwe silicone waren zelfs wij verrast. De Samsung 970 Evo Plus is simpelweg een van de snelste drives op de markt, maar het prijskaartje dat Samsung eraan heeft gehangen zorgt er des te meer voor dat het een zeer aantrekkelijke SSD is. Gezien deze combinatie van prestaties en prijs kunnen we hem dan ook enkel aanraden.

Lees hier de volledige review: Samsung 970 Evo Plus

Beste gaming SSD: Corsair MP400 Zeg maar dag tegen laadschermen Specificaties Capaciteit: 1TB/2TB/4TB/8TB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Veel waar voor je geld + Snelheid en ruimte Redenen om te vermijden - Laag uithoudingsvermogen

De Corsair MP400 is een pareltje. Met zijn lage prijs biedt de Corsair MP400 veel opslag. Het is echter geen SATA SSD. Het is een PCIe NVMe SSD, en eentje die niet echt traag te noemen is. Hij kan op gebied van snelheid makkelijk concurreren met veel andere PCIe 3.0 SSD's en gaat lager qua prijs. Zijn beperkte uithouding is wel een nadeel, maar dit zou geen groot probleem mogen zijn voor gewone gebruikers die niet veel data schrijven.

Lees hier de volledige review: Corsair MP400

Beste PCIe SSD: SK Hynix Gold P31 Een van de meest flexibele SSD's Specificaties Capaciteit: 500GB/1TB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Fantastische snelheden + Eerlijke prijs Redenen om te vermijden - PCIe 4.0 bestaat

De SK Hynix Gold P31 is een fantastische drive, zeker gezien de recente prijsdaling. Hij biedt geweldige snelheden op de PCIe 3.0-interface en komt zelfs in de buurt van sommige op PCIe 4.0-gebaseerde drives die we al hebben uitgetest. Hier schuilt natuurlijk ook het enige grote nadeel: er zijn namelijk nu veel snellere drives beschikbaar op de markt. Er zijn veel gevallen waar de P31 een geweldige keuze is, maar als je een lege PCIe 4.0-sleuf hebt, dan houdt het steek om voor een snellere drive te kiezen.

Lees hier de volledige review: SK Hynix Gold P31

Beste middenklasse SSD: Samsung 980 Een onverwachte middenmoter Specificaties Capaciteit: 250GB, 500GB, 1TB Interface: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 Garantie: 5 jaar of tot 600 TBW (terabytes written) Redenen om te kopen + Competitieve prijs + Veel capaciteiten + Zwarte PCB Redenen om te vermijden - Niet de snelste - Niet de goedkoopste

Ook al is het slechts een PCIe 3.0-model dat moet onderdoen voor de Samsung 980 Pro, toch is de Samsung 980 nog steeds een sterke en capabele drive die je veel opslagruimte geeft voor zijn prijs. Hij levert lees- en schrijfsnelheden van tot respectievelijk 3.500MB/s en 3.000MB/s. Bovendien zorgt volledig zwarte look voor een stijlvolle uitstraling. Als je een PCIe 4.0-sleuf wil vullen, dan is deze SSD niets voor jou. Als dat echter wel het geval is, dan zit je hiermee zeker gebakken.

Lees hier de volledige review: Samsung 980

Beste M.2 SSD: Silicon Power US70 Mooie mengeling tussen snelheid en opslag Specificaties Capaciteit: 1TB/2TB/4TB/8TB Interface: PCIe Gen 4 x4 M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Goede prijs + Aanzienlijke snelheden Redenen om te vermijden - Toch enige concurrentie

De Silicon Power US70 haalt de prijs voor PCIe 4.0-SSD's wat naar beneden. De drive is voor een budget-optie aangenaam snel en heeft een flinke uithouding. Er is echter wel wat concurrentie op de markt die sneller is en een lagere prijs heeft. Het helpt natuurlijk ok niet dat de blauwe PCB niet mooi staat in veel moederborden.

Lees hier de volledige review: Silicon Power US70

Beste SATA 3 SSD: Samsung 860 Pro SATA 3 is nog niet dood Specificaties Capaciteit: 250GB/512GB/1TB/2TB/4TB Interface: SATA 3 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Beschikbaar met 4TB opslag + Extra beveiliging Redenen om te vermijden - SATA 3 beperkt de prestaties

Veel gebruikers zullen nu niet meer wild worden van SATA 3, maar de Samsung 860 Pro is het bewijs dat er toch nog iets van leven in de ouder wordende interface it. Met een maximale opslag tot 4TB en overdrachtssnelheden die in de buurt komen van het theoretische maximum van de SATA 3-interface, in combinatie met de topklasse betrouwbaarheid en beveiliging, is de Samsung 860 Pro een van de beste SSD's voor iedereen toch aan SATA 3 blijft vasthouden.

Lees hier de volledige review: Samsung 860 Pro

Beste budget SSD: Samsung 860 Evo Verbluffende snelheden voor een fantastische prijs Specificaties Capaciteit: 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB Interface: 2.5 inch, mSATA, M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Merkbare verbetering qua snelheid + Indrukwekkende uithouding Redenen om te vermijden - SATA3 beperkt het potentieel

Samsung heeft de lat hoog gelegd. De Samsung 850 Evo was geliefd voor zijn prachtige prestaties en betaalbaarheid. Gelukkig werd de Samsung 860 Evo een waardige opvolger. De drive wordt beperkt door zijn SATA 3-interface, maar de Samsung 860 Evo levert prestaties die verder bouwen op die van zijn voorganger met betere lees- en schrijfsnelheden en een waaier aan vormfactoren, en dat terwijl het een zacht prijskaartje behoudt. De 860 Evo is zonder twijfel de beste SSD voor iedereen die een instapmodel zoekt zonder daar veel voor neer te hoeven tellen.

Lees hier de volledige review: Samsung 860 Evo

Beste RGB-SSD: Team T-Force Delta Max Stijlvolle RGB's, beperkte SATA-snelheden Specificaties Capaciteit: 250GB/500GB/1TB Interface: SATA III Garantie: 3 jaar Redenen om te kopen + Stijlvol ontwerp + Performant Redenen om te vermijden - Er zijn sterkere alternatieven op de markt

De T-Force Delta Max SSD van Team is een van de stijlvolste SSD's die je kan vinden, en dat dankzij een RGB-verlichting die je met een boel moederborden kan synchroniseren. Het is tevens een van de snellere SATA SSD's en Team vraagt ook niet veel voor de bijgevoegde gamer-esthetiek. Als je hem echter tegen een PCIe SSD laat opboksen, dan zal hij zowel op gebied van snelheid als prijs moeten onderdoen.

Beste SSD boot drive: Intel 760p Series SSD Geweldige prestaties tegen een nog betere prijs Specificaties Capaciteit: 128GB/256GB/512GB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garantie: 5 jaar Redenen om te kopen + Verbluffend snelle leessnelheden + Betaalbare prijs Redenen om te vermijden - Eerder trage schrijfsnelheden

De beste NVMe SSD's waren vroeger veel te duur voor doorsnee consumenten. Daar lijkt echter verandering in te komen, en dat dankzij de Intel 760p Series SSD. Deze drive levert indrukwekkende prestaties die slechts een beetje onder die van de Samsung 960 Evo liggen met lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 3.056MB/s en 3.606MB/s. Wat de 760p er met kop en schouder bovenuit laat steken is de geweldige verhouding tussen de prijs en prestaties. Ja, je kan ongetwijfeld snellere NVMe-drives op de markt vinden, maar daar zal je dan ook genoeg voor betalen. en om eerlijk te zijn is dat het niet waard. Dit is een van de beste SSD's die je kan vinden, en niet enkel omdat hij snelheid, maar omdat de Intel 760p ons laat uitkijken naar de toekomst.

Lees hier de volledige review: Intel 760p Series SSD

Beste externe SSD: Samsung X5 Portable SSD Geen compromissen Specificaties Capaciteit: 500GB/1TB/2TB Interface: Thunderbolt 3 Garantie: 3 jaar Redenen om te kopen + Extreem snel + Thunderbolt 3 Redenen om te vermijden - Heel duur

Als je een professional bent of jezelf veel creatief bezig houdt, en op zoek bent naar een externe NVMe SSD die jou wat tijd zal besparen tijdens je projecten, dan is de Samsung X5 Portable SSD misschien iets voor jou. Dankzij het gebruik van Thunderbolt 3, een ruige bouw met magnesium en een AES 256-bit encryptie is hij snel, veilig en robuust. Dit is dan ook alles waar je naar op zoek bent in een externe SSD waar je al jouw werk in kan opslaan. Het is geen goedkoop accessoire, maar het is een van de beste SSD's, en daar betaal je natuurlijk ook voor. Dit draait allemaal om snelheid, dus alledaagse gebruikers moeten elders kijken.

Lees hier de volledige review: Samsung X5 Portable SSD