Sennheiser onthult de Momentum 5 Wireless koptelefoon: een sterke concurrent voor Bose en Sony

Het heeft dan wel vier jaar geduurd, maar eindelijk is de Sennheiser Momentum 5 Wireless-koptelefoon gelanceerd. Net op tijd om de strijd aan te gaan met koptelefoons zoals de recent uitgebrachte Sony 1000X The Collexion.

Deze nieuwe draadloze koptelefoon is de opvolger van de Sennheiser Momentum 4 Wireless, die in onze review vijf sterren kreeg. Dat model kwam uit in 2022. De Sennheiser Momentum 5 Wireless komt in Europa officieel uit op 30 juni 2026, met een adviesprijs van 399,90 euro. Die prijs ligt wel iets hoger dan die van zijn voorganger, maar hij is dan wel weer veel goedkoper dan Sony's nieuwste koptelefoon. De Momentum 5 is misschien echter ook wel eerder een directe concurrent van de Sony WH-1000XM6.

Deze nieuwe koptelefoon zit echter qua prijs ook redelijk dicht bij een van onze favoriete koptelefoons van het bedrijf, de Sennheiser HDB 630. Die kost momenteel nog ongeveer 500 euro. Het wordt misschien dus wel nog lastig om te bepalen welk model het meest geschikt voor jou is.

Latest Videos From

Dolby Atmos en een makkelijk verwisselbare batterij

(Image credit: Sennheiser)

Sennheiser heeft de Momentum 5 opnieuw een 42mm-driver gegeven, net als de Momentum 4. Op het nieuwe model krijg je echter ook ondersteuning voor Hi-Res Audio, Snapdragon Sound en aptX Lossless. In de bijbehorende app vind je verder ook nog een EQ, verschillende presets en een luistertest om het geluid naar wens in te stellen.

De actieve noise-cancelling is hier ook verbeterd. Er wordt hierbij nu ook gebruikgemaakt van vier microfoons in plaats van twee. (al is dat wel veel minder dan de 12 die Sony gebruikt). Bij release hebben we te maken met Bluetooth 5.4, maar Sennheiser heeft al wel beloofd dat er in de toekomst een update naar Bluetooth 6.0 komt.

Een andere feature die hier aanwezig is, is Dolby Atmos (met hoofdtracking). Dit kan een beetje 'hit-or-miss' zijn op koptelefoons en oortjes, maar we zijn grote fans van de implementatie bij de Sonos Ace, dus hopelijk is het effect hier vergelijkbaar (of nog beter).

De batterijduur van 57 uur is iets korter dan die van zijn voorganger (wel maar drie uur korter), maar deze is nog steeds bijna dubbel zoveel als 30 uur die je bij de Sony WH-1000XM6 en de Bose QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen krijgt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Sennheiser focust zich met deze nieuwe koptelefoon ook meer op repareerbaarheid. Het moet dan ook vrij gemakkelijk zijn om met een kruiskopschroevendraaier de batterij te verwijderen en vervangen. Aangezien dat vaak een van de eerste onderdelen zal zijn die het begeeft (als de koptelefoon verder goed in elkaar zit), is het erg fijn als je op deze manier je koptelefoon nog langer mee kan laten gaan.

Er zijn drie kleuropties om uit te kiezen bij de Sennheiser Momentum 5 Wireless: zwart, wit en 'Denim' (blauw). Bij elke variant krijg je ook een bijpassende case, plus een USB-C-kabel en een 3,5mm-audiokabel.

De Sennheiser Momentum 5 Wireless lijkt het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar dat is natuurlijk ook niet altijd nodig. Sommige van de features van de Momentum 4 die niet echt meer up-to-date voelen, hebben hier wel een upgrade gekregen en als het geluid ook een mooie upgrade heeft gekregen, kan dit wel eens een erg interessante concurrent worden voor de beste modellen van onder andere Bose en Sony.